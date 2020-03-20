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Smartphone LTE Smartphone 4G Смартфоны 4G LTE-оборудование

Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование


20.03.2020 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83%

в за год увеличилась на 13 п. п. Tele2 продолжает развивать свою клиентскую базу через продажи смартфонов и фокусируется на устройствах с поддержкой 4G. По итогам 2019 г. рекордный прирост количества LTE-устройств среди смартфонов – на 14 п. п. – зафиксирован в ряде регионов. Их доля в Центральной России составила 81% в сети оператора, на Волге показатель также увеличился до 81%, в Сибири –
11.03.2020 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 на Северо-Западе достигла 84%

должает развивать свою клиентскую базу через продажи смартфонов и фокусируется на устройствах с поддержкой 4G. На Северо-Западе по итогам 2019 г. доля 4G-смартфонов увеличилась на 12 п. п. Общая доля LTE-устройств в сети Tele2 среди смартфонов составила 84%. Доля смартфонов среди всех устройств (кнопочных телефонов, планшетов, роутеров и пр.) в России в сети Tele2 увеличилась до 71%. Лидеро
06.03.2020 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83%

в за год увеличилась на 13 п. п. Tele2 продолжает развивать свою клиентскую базу через продажи смартфонов и фокусируется на устройствах с поддержкой 4G. По итогам 2019 г. рекордный прирост количества LTE-устройств среди смартфонов – на 14 п. п. – зафиксирован в ряде регионов. Их доля в Центральной России составила 81% в сети оператора, на Волге показатель также увеличился до 81%, в Сибири –
30.01.2019 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 превысила 70%

фонов увеличилась на 19%, превысив 70%. Рекордный прирост количества 4G-устройств зафиксирован в Московском регионе – на 21 п. п. до 80%. Значительный рост показали Северо-Запад и Урал – по 19%, доля LTE-смартфонов в этих регионах увеличилась до 72% и 70% соответственно. При этом количество аппаратов с поддержкой 2G в сети Tele2 по России уменьшилось на 91% год к году. Доля смартфонов в сет
29.08.2018 2Test анонсировала LTE-смартфон для служб быстрого реагирования

2Test, российский производитель, поставщик и интегратор решений в области коммуникаций, ИТ и промышленной автоматизации, представил новый LTE-смартфон LEX L11 Motorola Solutions для служб безопасности и быстрого реагирования. Новый смартфон LTE LEX L11 Motorola Solutions подходит для работы в экстремальных условиях, где важны ско
07.02.2017 Стартовали продажи бюджетного 4G-смартфона Irbis SP57

Российский производитель компьютерной техники Irbis, принадлежащий компании Treolan (входит в ГК «Ланит»), начал продажи 4G-смартфона Irbis SP57. Устройство выполнено в soft touch-корпусе (черный и белый цвета), оснащено 4-ядерным процессором, мощным аккумулятором и слотом для двух сим-карт, сообщили CNews в Treo
19.01.2017 Жители Мордовии дарили друг другу LTE-смартфоны и спутниковые тарелки

жеты, на которые пришлось более 70% продаж умных телефонов, сообщили CNews в МТС. При этом спрос на LTE-смартфоны и LTE-планшеты в рознице оператора вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным
17.01.2017 LTE-гаджеты стали самыми популярными подарками у жителей Сибири

— с 24 декабря 2016 г. по 10 января 2017 г. Самыми популярными среди жителей регионов Сибири стали LTE-смартфоны, пик продаж которых пришелся на предновогодние дни — 30 и 31 декабря. В эти дни
03.11.2016 МТС представил квартальные итоги розничных продаж 4G-устройств в Кировской области

е p10000 – их доля в продажах 4G-смартфонов составила более 51%.В третьем квартале 2016 г. спрос на LTE-смартфоны вырос почти вдвое, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи L
28.10.2016 МТС подвел итоги продаж 4G-устройств в своей рознице в Чувашии за 3 квартал 2016

ь смартфона с поддержкой 4G в Чувашии оказалась на 14% выше, чем в среднем в регионах Поволжья, где LTE-смартфон стоил p12506.Доля дорогих LTE-смартфонов, приобретенных жителями Чувашии в розни
20.07.2016 В Удмуртии 4G-смартфоны впервые обогнали по продажам устройства с поддержкой 3G

тройства, поддерживающие работу в сети 4G. В структуре продаж розничной сети МТС в Удмуртии сегмент LTE-смартфонов превысил 55% в штучном и 80% в денежном выражении. Во втором квартале этого го
13.07.2016 Чувашия обогнала все регионы Поволжья по доле LTE-смартфонов в продажах «умных» устройств

онов, приобретенных в операторской рознице МТС, поддерживают работу в сетях «четвертого» поколения. LTE-смартфоны стоимостью от p5 тыс. до p9 999, на которые пришлась почти половина продаж во в
22.06.2016 В России 4G-смартфоны впервые захватили половину рынка

ла самой популярной технологией еще год назад Если говорить только о рознице МТС, то здесь спрос на LTE-смартфоны преодолел 50% рубеж еще в апреле 2016 г., а по итогам мая доля LTE в общем объе
01.06.2016 Спрос на премиальные LTE-смартфоны в розничной сети МТС в Марий Эл вырос втрое

ущего года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Более половины покупателей LTE-смартфонов в салонах МТС предпочли устройства стоимостью более p10000 рублей, в то время

12.05.2016 МТС: Продажи премиальных LTE-смартфонов в Поволжье выросли в 3,5 раза

ошлого года продемонстрировали жители Ульяновской, Саратовской и Оренбургской областей, где продажи LTE-смартфонов выросли более чем в три и 2,5 раза, соответственно. «Подобные результаты нагля
24.03.2016 МТС отмечает всплеск продаж LTE-гаджетов на Урале

е. На втором месте по популярности гаджеты МТС (17%), замыкает тройку Alcatel (13%). Средний чек на LTE-смартфон в 4 квартале 2015 г. в уральской рознице МТС снизился на 11% и составил p12320,

24.02.2016 Спрос на 4G-гаджеты среди жителей Вятского края вырос втрое

твертом квартале 2015 г. C октября по декабрь 2015 г. жители Вятского края купили в три раза больше LTE-устройств, чем в аналогичный период 2014 г., при этом максимальный рост спроса продемонст
08.02.2016 Сегмент LTE-смартфонов стал самым быстрорастущим в розничной сети МТС в Красноярском крае

ель «умных» телефонов в офисах продаж оператора приобретал гаджет с поддержкой сети 4G. Кроме того, LTE-смартфоны в 2015 г. стали основным генератором доходов — на них пришлось больше половины

05.02.2016 МТС: Продажи LTE-гаджетов в Поволжье выросли почти втрое

о кварталов подряд удерживает Розничная сеть МТС в Республике Башкортостан – почти каждый четвертый LTE-смартфон и LTE-планшет, приобретенный в Поволжье, куплен в башкирской рознице. В тройку п
01.02.2016 МТС снизит цены на несколько моделей LTE-смартфонов Samsung и Alcatel

иями модели Idol 3 — с дисплеем 4,7 и 5,5 дюймов. Таким образом, по сниженной цене можно приобрести LTE-смартфоны всех ценовых категорий, начиная от самых бюджетных стоимостью p5490. Цена на см
13.01.2016 В 2015 г. в России было продано больше LTE-смартфонов, чем за все предыдущие годы вместе взятые

лн LTE-смартфонов, что превышает суммарный объем продаж за все предыдущие годы (6,1 млн устройств). LTE-смартфоны в 2015 г. стали основным генератором выручки в российском сотовом ритейле - на 
14.09.2015 МТС отмечает семикратный рост продаж LTE-смартфонов в Республике Алтай

цена LTE-гаджетов снизилась почти в полтора раза и составила i7 643. Чаще всего клиенты приобретали LTE-смартфоны на основе операционной системы Android. Самой популярной 4G-моделью стал Alcate
07.09.2015 К началу учебного года жители Сибири увеличили спрос на 4G-гаджеты в 2,2 раза

тройств в Сибири накануне Дня знаний. К началу нового учебного года жители региона активно покупали LTE-смартфоны, продажи которых в сибирской розничной сети МТС выросли более чем в два раза по
03.08.2015 МТС: Омичи выбирают LTE-смартфоны среднего ценового сегмента

снизилась почти на 40%, до i12380 с i19978. При этом наибольшую динамику продаж продемонстрировали LTE-смартфоны стоимостью от i5000 до i10000 ─ число проданных устройств в данной ценовой кате
30.07.2015 Снижение цен позволило рознице МТС увеличить выручку от продажи смартфонов и планшетов и превзойти динамику рынка

онов, которая как правило представлена 3-4 базовыми устройствами (самый дешевый смартфон, недорогой LTE-смартфон, фаблет и т.д.), и позволяют операторам эффективно и быстро заполнять новые ниши
29.07.2015 Meizu представила компактный LTE-смартфон M2 Mini

29 июля в Пекине компания Meizu представила новый компактный LTE-смартфон с поддержкой 2 SIM-карт, Meizu M2 Mini. Новинка является уменьшенной версией молодежного смартфона M2 Note, представляя пользователю более компактные габариты. Как и M2 Note, M2 Mi
23.07.2015 Недорогие LTE-смартфоны лидируют по продажам в рознице МТС в Сибири

3 раз соответственно. «Мы видим, что сегодня все больше покупателей предпочитают обычным смартфонам LTE-смартфоны. Причины такого тренда ─ активное развитие в регионе сети «четвертого поколения
16.07.2015 МТС: Жители Хакасии стали в два раза чаще приобретать премиальные 4G-смартфоны

Компания МТС сообщила о двукратном росте спроса на премиальные LTE-смартфоны в Республике Хакасия по итогам первого полугодия 2015 г. по сравнению с аналоги
24.04.2015 МТС: Жители Красноярского края массово переходят на бюджетные LTE-смартфоны

в» с поддержкой 4G в ценовом сегменте до i10 тыс. за год выросли более чем в 30 раз – каждый шестой LTE-смартфон, купленный в розничной сети МТС в Красноярском крае в период с января по март те
23.04.2015 Бюджетные LTE-смартфоны лидируют в сибирской рознице МТС

нах Сибири в первом квартале 2015 г. Самой быстрорастущей категорией среди гаджетов стали бюджетные LTE-смартфоны, продажи которых по итогам первого квартала 2015 г. по сравнению с аналогичным

27.01.2015 МТС: Продажи LTE-гаджетов в Республике Алтай увеличились в 7 раз

на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., с i13 642 до i9 946. Самой популярной на рынке LTE-смартфонов стала операционная система Android ─ продажи устройств, которые работают на эт
22.01.2015 В период новогодних продаж спрос на LTE-смартфоны в рознице МТС в Поволжье увеличился почти в 2,5 раза

и Oysters, Supra, Asus и Samsung, среди LTE-планшетов ─ МТС, Archos, Asus, Samsung и Apple. Продажи LTE-смартфонов в розничной сети МТС увеличились почти в 2,5 раза, наибольшим спросом пользова
28.11.2014 К 2018 г. продажи смартфонов с поддержкой LTE в России превысят 20 млн устройств

son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского и мирового рынков LTE-устройств по итогам 3 квартала 2014 г. К внедрению технологии LTE операторы сотовой связи
06.11.2014 Ассортимент LTE-смартфонов за год увеличился в 2,5 раза

го оборота всего рынка смартфонов, сообщили CNews в «Связном». По данным компании, темпы реализации LTE-смартфонов в штуках продолжают оставаться трехзначными, являясь одним из важных драйверов
22.08.2014 МТС: Спрос на LTE-гаджеты на Дальнем Востоке возрос в несколько раз

поддерживающим стандарты 4G-сетей, проявляют жители Хабаровского и Приморского краев. Каждый второй LTE-смартфон, реализованный в рознице МТС с начала 2014 г., куплен в этих регионах. Лидерами

31.07.2014 В Сибири утроился спрос на LTE-гаджеты

ей, современным LTE-гаджетам проявляют жители Новосибирской области – здесь покупался каждый второй LTE-смартфон из реализованных в сибирской рознице МТС с начала 2014 г. При этом самый высокий
06.03.2014 «Роснано» и Nokia закрывают СП по выпуску LTE-оборудования

елеком», в Чечне — «Вайнах Телеком». Если бы оборудование ЦБТ получило данный статус Минпромторга, то именно на нем операторы должны были бы строить сети, так как ни одна другая компания, выпускающая LTE-оборудование в России, пока также не подтвердила комиссии Минпромторга его российское происхождение. Через несколько месяцев после отказа Минпромторга, в июле 2013 г. 25% ЦБТ у NSN выкупила
03.03.2014 «Инфотекс» разработала ViPNet Client для российского LTE-смартфона YotaPhone

специалистами Yota Devices и внести свой вклад в развитие их продукта. Надеемся, что включение в YotaPhone технологий информационной безопасности ViPNet повысит привлекательность первого российского LTE-смартфона для корпоративных заказчиков, решающих задачи защиты своей информации от современных ИТ-угроз», — заявил Андрей Чапчаев, генеральный директор «Инфотекс». По мнению Влада Мартынова
27.11.2013 МТС выпустила первые «народные» LTE-гаджеты

еские характеристики, - прокомментировал директор филиала МТС «Северо-Запад» Кирилл Дмитриев. - Мы в МТС постарались ответить на запрос рынка и сегодня запускаем продажи LTE-планшета и инновационного LTE-смартфона МТС по доступной «народной» цене».
22.09.2011 Samsung выпускает двухъядерный LTE-смартфон SHV-E120L

Компания Samsung анонсировала выпуск нового флагманского устройства Samsung SHV-E120L. Это LTE-смартфон, предназначенный для южнокорейского рынка. Аппарат будет иметь 1.5 ГГц процессор Qualcomm Snapdragon, 4.7-дюймовый экран с разрешением 1280*720 пикселей, 2-мегапиксельную фронтальн

Публикаций - 235, упоминаний - 358

Smartphone LTE и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11289 125
Samsung Electronics 10047 83
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 413 56
Apple Inc 11757 52
Sony 6506 43
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5654 39
Huawei 3756 37
LG Electronics 3582 32
МегаФон 8103 31
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8501 30
ZTE Corporation 739 30
HTC Corporation 1495 29
Ростелеком 10895 25
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1447 22
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2766 20
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2987 14
Microsoft Corporation 24233 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 2010 10
Lenovo Group 2251 10
Lenovo Motorola 3495 7
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 7
Yota Devices - YD 101 7
AT&T Inc 1666 7
Xiaomi 1561 7
Verizon Communications - Bell Atlanitic 987 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3139 6
Supra 34 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 5
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband 200 5
Вайнах Телеком 45 5
Fly 204 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 619 4
Oysters 21 4
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 317 4
Газпром Тех - Микран НПФ - научно-производственная фирма 40 4
Yandex - Яндекс 6684 4
Micromax Systems - Микромакс системс 76 4
Meta Platforms - Facebook 4394 3
Motorola Solutions 104 3
Связной ГК 1360 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Евросеть 1403 5
SoftBank Group 256 4
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 35 3
Большое Савино - международный аэропорт федерального значения города Перми - ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП 10 2
Россети Ленэнерго 1700 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6842 2
Tiger Global Management 44 1
WikiMart - Викимарт 53 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2104 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 46 1
Вита - cеть аптек 16 1
Казанский метрополитен 12 1
Вита Плюс 1 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 114 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 15 1
Дворец конгрессов Государственный комплекс - Константиновский дворец - Большой Стрельнинский дворец 9 1
Garsdale Services 39 1
Новосибирский метрополитен 14 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 116 1
Металлург КБ 19 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
Softbank Vision Fund 12 1
Аксиома ТЦ 1 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 145 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 465 1
Berkshire Hathaway 24 1
JD.com - Jingdong Mall 86 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 26 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 208 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 52 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 187 1
Росатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 93 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 171 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 115 1
Ростех - Вертолеты России 164 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10836 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5544 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 661 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2414 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2594 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5200 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 942 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4241 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2618 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2124 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 412 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2311 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 10 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 73 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 36 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 140 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 86 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3161 1
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6196 19
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 5
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
Коммунизм - Коммунистические партии 69 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7298 211
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23119 143
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6780 97
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7125 80
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11853 75
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27178 55
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6312 54
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23633 49
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20788 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60913 33
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6364 32
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14883 32
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9106 30
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4579 26
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2993 26
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13634 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24070 23
Сеть передачи данных - Data transmission network 3596 22
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 372 20
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20137 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12158 19
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12214 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13407 16
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 786 16
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9887 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8928 12
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 951 12
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5952 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3556 11
USB modem - USB модем 303 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9888 10
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