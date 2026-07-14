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Индексная книга (каталог) CNews*
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Аксиома ТЦ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.07.2026 «МегаФон» обновил сеть в Воронеже для летних прогулок и отдыха в парках 1
21.10.2016 МТС запустил 4G-интернет LTE-1800 во всех районах Воронежа 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Аксиома ТЦ и организации, системы, технологии, персоны:

HTC Corporation 1512 1
Sony 6726 1
ZTE Corporation 800 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 1
LG Electronics 3727 1
Apple Inc 13098 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15623 1
Huawei 4637 1
МегаФон 10661 1
Samsung Electronics 11017 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1678 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22805 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 262 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4381 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8462 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64538 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10068 1
Apple iPad mini 429 1
Apple iPhone 5 783 1
Байгушев Владимир 17 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Верхний Мамон - Нижний Мамон 11 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Богучар 17 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Нововоронеж 18 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 946 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Новоусманский район 21 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1708 1
Россия - РФ - Российская федерация 165128 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Лискинский район - Лиски - Дивногорье 28 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10832 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Создано именных указателей - 197763.
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