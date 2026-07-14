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Аксиома ТЦ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|14.07.2026
|«МегаФон» обновил сеть в Воронеже для летних прогулок и отдыха в парках 1
|21.10.2016
|МТС запустил 4G-интернет LTE-1800 во всех районах Воронежа 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Аксиома ТЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|HTC Corporation 1512 1
|Sony 6726 1
|ZTE Corporation 800 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 1
|LG Electronics 3727 1
|Apple Inc 13098 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15623 1
|Huawei 4637 1
|МегаФон 10661 1
|Samsung Electronics 11017 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
|Apple iPad mini 429 1
|Apple iPhone 5 783 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.