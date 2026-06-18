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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Воронежская область Нововоронеж

Россия - ЦФО - Воронежская область - Нововоронеж

СОБЫТИЯ


18.06.2026 МТС обеспечила инфраструктурой систему фиксации нарушений ПДД в Воронежской области 1
20.11.2025 Усилили левый берег Дона: «МегаФон» улучшил связь в воронежских городах 1
25.08.2025 «МегаФон»: города Воронежской области нарастили цифровую активность 2
27.06.2024 В парках и микрорайонах: где еще в Воронеже появилось новое 4G-покрытие 1
27.02.2024 Более половины звонков в Воронежской области стали цифровыми 1
19.01.2024 Воронежцы стали чаще интересоваться корейскими товарами 1
03.10.2018 МТС построила в Черноземье сеть NB-IoT для интернета вещей 1
13.03.2017 Ускоренный мобильный интернет МТС появился в главном дворце Воронежской области 1
07.12.2016 «Мегафон» улучшил связь в 15 районах Воронежской области 1
01.12.2016 МТС запустила первую в Воронежской области сеть LTE-Advanced 2
21.10.2016 МТС запустил 4G-интернет LTE-1800 во всех районах Воронежа 1
06.09.2016 МТС расширила сеть 4G в Воронежской области 2
01.08.2016 АВВ поставила систему поддержки эксплуатации eSOMS для Нововоронежской АЭС 1
24.03.2016 «МегаФон» открыл 3 фирменных салона в Воронежской области 1
01.08.2014 В «Высшей школе экономики» появился «Факультет олимпиадников» 1
22.02.2008 Энергоблок Нововоронежской АЭС включен в сеть 1
09.10.2007 В «Атомэнергопроект» построена система видеоконференцсвязи 2

Публикаций - 17, упоминаний - 21

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10558 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15485 6
Samsung Electronics 10975 2
Huawei 4490 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1572 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 243 1
Cisco Systems 5345 1
Yandex - Яндекс 9059 1
Apple Inc 13039 1
LG Electronics 3723 1
ZTE Corporation 800 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3082 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 329 1
Sony 6717 1
HTC Corporation 1512 1
AMT Group - АМТ-Груп 361 1
Inline Group - Инлайн Груп 105 1
Google LLC 12576 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 59 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 64 1
Русское поле Агрохолдинг - Павловская Птицефабрика - Павловская курочка 8 1
Аксиома ТЦ 1 1
Росатом - Белене АЭС 25 1
Максимир ТРЦ 2 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1236 1
GFG - Lamoda - Купишуз 215 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 450 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1849 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9967 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9305 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22676 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60773 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4317 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63889 4
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 262 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15819 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35601 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29512 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26075 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3230 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7836 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2003 2
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Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 184 1
LifeSize Room 7 1
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Honor - серия смартфонов 244 1
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Apple iPhone 11 286 1
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