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Россия ЦФО Воронежская область Нововоронеж
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10558 7
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15485 6
|Samsung Electronics 10975 2
|Huawei 4490 2
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 2
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1572 2
|Панорама КБ - Конструкторское бюро 243 1
|Cisco Systems 5345 1
|Yandex - Яндекс 9059 1
|Apple Inc 13039 1
|LG Electronics 3723 1
|ZTE Corporation 800 1
|Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3082 1
|ABB Group - Asea Brown Boveri 329 1
|Sony 6717 1
|HTC Corporation 1512 1
|AMT Group - АМТ-Груп 361 1
|Inline Group - Инлайн Груп 105 1
|Google LLC 12576 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
|Байгушев Владимир 17 4
|Залукаев Олег 17 2
|Черноволенко Алексей 2 1
|Фомин Павел 59 1
|Аркуша Александр 1 1
|Паньков Степан 1 1
|Рулев Юрий 6 1
|Степин Николай 1 1
|Кузьминов Ярослав 20 1
|Балашов Игорь 16 1
|Аржанцев Иван 12 1
|НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 103 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1422 1
|РАН - Российская академия наук 2094 1
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