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Росатом Смоленская АЭС атомная электростанция

Смоленская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») — крупнейшее предприятие в топливо-энергетическом секторе (атомной энергетики) Смоленской области (Десногорск). В среднем АЭС производит 20 млрд кВтч электроэнергии в год, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой предприятиями региона. 

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31.10.2016 Axelot построил ПАК для контроля перемещения оснастки и инструмента на Смоленской АЭС

Компания Axelot реализовала для Смоленской АЭС проект по созданию «RFID-тоннеля» — программно-аппаратного комплекса для контроля перемещения оснастки, инструментов и персонала в зонах вскрытого оборудования при выполнении рем
20.03.2014 Смоленская АЭС стала пилотом в информатизации атомного ТЭК

ной системы, отвечающей за поддержку эксплуатации атомных электростанций. И уже в начале 2011 г. на Смоленской АЭС стартовала работа по созданию информационной системы поддержки эксплуатации (И
27.11.2013 Смоленская АЭС: главная задача – безопасность, и здесь без ИТ не обойтись

а основании конкретной марки товара? Александр Васильев: Закупка всех комплектующих и материалов на Смоленской АЭС производится строго в соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарт
04.08.2009 На Смоленской АЭС модернизируется хранилище отработавшего ядерного топлива

ого конкурса и заключило договор Генподряда на выполнение строительно-монтажных работ, предусматривающих модернизацию хранилища отработавшего ядерного топлива. Хранилище будет размещено на территории Смоленской АЭС. Оно предназначено для подготовки отработавшего ядерного топлива к отправке в хранилище контейнерного типа. Строительно-монтажные работы начнутся уже в 2009 году. Сумма контракта
06.07.2009 Существующие энергоблоки Смоленской АЭС будут функционировать до 2035 года

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко 3 июля провел на Смоленской АЭС выездное заседание правления корпорации. Отвечая на вопросы журналистов, С.Кир
02.06.2009 На Смоленской АЭС прошла миссия технической поддержки ВАО АЭС

С 25 по 29 мая на Смоленской АЭС проходила миссия технической поддержки Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС). Эксперты Атлантского и Московского центров ВАО АЭС и специалис
14.05.2009 На Смоленской АЭС остановлен энергоблок

14 мая 2009 года в 6 часов 53 минуты на Смоленской АЭС из-за неисправности в системе регулирования турбогенератора № 5 остановлен энергоблок № 3. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации нет, сообщает пресс-служба ОАО «Конц
27.01.2009 Заглушенные энергоблоки Ленинградской и Смоленской АЭС вновь работают

втоматики энергоблок был заглушен. Радиационный фон – в норме и соответствует естественным природным значениям 26 января в 07 часов 15 минут, после устранения неполадок, включен в сеть энергоблок № 1 Смоленской атомной станции. В данное время мощность энергоблока составляет 500 МВт, продолжается её увеличение. Замечаний к работе оборудования нет. 24 января 2009 года действием автоматики эне
26.01.2009 На Смоленской АЭС система автоматики заглушила реактор

ресс-служба концерна Энергоатом, 24 января 2009 года действием автоматики остановлен энергоблок № 1 Смоленской АЭС. Причиной стали неполадки на трансформаторе. После ремонта трансформатора энер
25.07.2008 На Смоленской АЭС строят комплекс по переработке радиоактивных отходов

Как сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом», комплекс по переработке радиоактивных отходов на Смоленской АЭС строится для переработки отходов производства только этой станции. Перерабатывать сторонние отходы как российских, так и зарубежных АЭС он не будет. Об этом еще раз было заявлено
17.04.2008 На Смоленской АЭС остановлен энергоблок

Как сообщает пресс-служба Росатома, 17 апреля 2008 г. был остановлен энергоблок №2 Смоленской АЭС. Оперативный персонал заглушил реактор после того, как в районе сварного соеди
29.01.2008 На Смоленской АЭС отключен турбогенератор энергоблока

Как сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом", c 26 января на Смоленской АЭС отключен турбогенератор № 4 энергоблока № 2. Турбогенератор остановлен для выявления и устранения причин повышенной вибрации. Энергоблок остается в работе, его мощность снижена н
25.01.2008 На Смоленской АЭС отключен турбогенератор энергоблока

Как сообщает пресс-служба Росатома, 24 января в 13 часов 47 минут автоматической защитой отключен турбогенератор № 4 энергоблока № 2 Смоленской АЭС. Мощность энергоблока снижена на 50%. Причины отключения выясняются. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет. Продолжают работать 3 энергоблока. Рад
25.12.2007 Смоленской АЭС исполнилось 25 лет

25 декабря 1982 года, был подписан Государственный акт о приемке в эксплуатацию первого энергоблока Смоленской АЭС. В 2007 году Смоленской атомной станции, первой из АЭС концерна «Росэнергоатом
28.08.2007 Смоленская АЭС: продемонстрированы новые методы дезактивации

Закончило работу международное совещание специалистов в области дезактивации на объектах атомной энергетики, сообщает Центр информации и связей с общественностью Смоленской АЭС. Рассмотрены направления работы по совершенствованию технологий дезактивации оборудования, помещений, спецодежды на АЭС стран–участниц встречи (России, Литвы, Украины, Венгрии, Б
09.08.2007 На Смоленской АЭС остановлен третий энергоблок

в 34 мин. срабатыванием электрической защиты отключены турбогенераторы №5 и №6 третьего энергоблока Смоленской АЭС, сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом». Мощность энергоблока снижена

29.05.2007 Смоленская АЭС развивает EAM-систему: новые возможности

Специалистами НПП «СпецТек» и Смоленской АЭС завершен очередной этап работ по развитию ИСУ ТОиР – ИСУ эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом оборудования станции. ИСУ ТОиР, созданная на основе EAM-системы TRIM,
24.05.2007 «СпецТек» развивает функции EAM-системы на Смоленской АЭС

Специалистами НПП «СпецТек» и Смоленской АЭС завершен очередной этап работ по развитию ИСУ ТОиР — информационной систе
14.06.2005 Смоленская АЭС внедрила систему управления ТОиР

Специалистами НПП «СпецТек» сдана в промышленную эксплуатацию информационная система управления техобслуживанием и ремонтом оборудования Смоленской АЭС. Система реализована на базе программного комплекса Trim, разработанного НПП «СпецТек», и получила название «Десна-2». Ранее на Смоленской АЭС эксплуатировалась зарубежная
09.08.2004 На Смоленской АЭС внедрят подсистему интеграции ТОиР и СУП

9 августа 2004 г. компании «Аквариус Консалтинг» и «ПМСофт» объявили о совместной разработке подсистемы интеграции ТОиР и СУП для Смоленской АЭС. Новое решение зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Подсистема интеграции предназначена для обеспечения обмена данн
17.11.2003 На Смоленской АЭС автоматизировали техобслуживание

Специалистами НПП "СпецТек" и "Аквариус Консалтинг" сдана в опытную эксплуатацию информационная система поддержки управления эксплуатацией Смоленской АЭС. Система реализована на базе программного комплекса TRIM разработки НПП "СпецТек". Система работает с начала ноября, в настоящий момент идет обучение пользователей. На Смоленс
12.11.2003 На Смоленской АЭС испытывают систему TRIM

Специалистами НПП "СпецТек" и "Аквариус Консалтинг" сдана в опытную эксплуатацию информационная система поддержки управления эксплуатацией Смоленской АЭС. Система реализована на базе программного комплекса TRIM разработки НПП "СпецТек". На Смоленской АЭС в настоящее время эксплуатируются 3 энергоблока с реакторами РБМК-1000

Публикаций - 54, упоминаний - 67

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 93 11
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1827 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Консалтинг 37 4
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 19 3
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 16 3
Microsoft Corporation 25769 3
9587 3
Oracle Corporation 7071 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1083 3
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 274 3
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 3
ПМСофт 60 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 598 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15739 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3063 2
Inline Group - Инлайн Груп 105 2
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 1
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 61 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Дата 28 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Сервис 6 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 1
Приводная техника НТЦ ГК 18 1
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 31 1
НИИТеплоприбор - Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения 2 1
Системы документооборота 522 1
ITOREX - ТОРЭКС 8 1
SAP SE 5599 1
Cisco Systems 5372 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3454 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
Citrix Systems 868 1
Крок - Croc 1964 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 32
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 45 7
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 7
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 6
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 5
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 210 4
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 11 3
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 15 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 3
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 14 3
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 10 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - ВНИПИпромтехнологии 4 3
Росатом - ППГХО имени Е. П. Славского - Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского 8 3
Росатом - ТВЭЛ - Элемаш - МСЗ - Машиностроительный завод (Электросталь) 14 3
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 22 3
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 2
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 1
Энергоатом - Запорожская АЭС - атомная электростанция 10 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
Резонанс НПП 407 1
ХПЗ - Харьковский приборостроительный завод имени Т. Г. Шевченко 1 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Финанс 7 1
Энергоатом - Хмельницкая АЭС - атомная электростанция 6 1
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 20 1
Украинские энергетические машины - Турбоатом АТ - Харьковский турбогенераторный завод - Харьковский турбинный завод 2 1
Интер РАО Электрогенерация 6 1
Росатом - ТВЭЛ - ЭХЗ - Электрохимический завод 5 1
НКК Финанс - 7 1
Техинвест - Атомэнергострой 1 1
ХимМед 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8839 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2335 15
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Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 511 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
1С:ERP Управление предприятием 839 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 281 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 1
Обозов Сергей 4 2
Апканеев Александр 2 2
Маркович Александр 3 2
Ткебучава Джумбери 2 2
Козин Алексей 58 2
Абакумов Евгений 226 2
Васильев Александр 72 2
Локшин Александр 3 2
Масарская Наталия 36 1
Пашнин Роман 10 1
Гольденберг Леонид 63 1
Матвеев Алексей 8 1
Рыбалкин Александр 1 1
Макаров Станислав 118 1
Николаева Наталья 21 1
Бачурин Олег 11 1
Моисеев Андрей 11 1
Выволокин Дмитрий 2 1
Савицкий Сергей 4 1
Липанов Павел 2 1
Якимовец Валерий 4 1
Шамарова Оксана 1 1
Крохин Игорь 4 1
Сальников Юрий 2 1
Иващенко Владимир 1 1
Красикова Полина 2 1
Жбанкин Антон 1 1
Грызлов Вячеслав 1 1
Айдемиров Олег 1 1
Степин Николай 1 1
Козлов Дмитрий 25 1
Панченко Иван 197 1
Годунов Николай 16 1
Кириенко Владимир 148 1
Халяпин Сергей 96 1
Кириенко Сергей 149 1
Кондратьев Андрей 9 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 28
Россия - РФ - Российская федерация 166010 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47576 10
Россия - ЦФО - Курская область 750 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54727 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Десногорск 18 3
Япония 13806 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3133 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2850 3
Украина 7925 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4200 2
Беларусь - Белоруссия 6284 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19526 2
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Венгрия 855 2
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2829 2
Болгария - Республика 799 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 2
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Москва - ВАО - Восточный административный округ 64 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Вязьма 25 1
Казахстан - Республика 6045 1
Земля - планета Солнечной системы 10860 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Финляндия - Финляндская Республика 3695 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Германия - Федеративная Республика 13218 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - СФО - Новосибирск 4870 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1282 1
Великобритания - Лондон 2431 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3394 44
Энергетика - Energy - Energetically 5848 15
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 298 12
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53409 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18129 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33711 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7512 3
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8482 3
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3028 3
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5503 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3099 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1726 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1514 2
Евросоюз - TACIS - Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States - ТАСИС - Техническая помощь Содружеству Независимых Государств 40 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4511 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11675 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6588 2
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8829 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8955 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11562 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Ведомости 1462 1
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Росатом - Наука и инновации АО - ТРИНИТИ ГНЦ РФ - Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Государственный научный центр Российской Федерации 7 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
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Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 1
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 8 1
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