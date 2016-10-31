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Росатом Смоленская АЭС атомная электростанция
Смоленская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») — крупнейшее предприятие в топливо-энергетическом секторе (атомной энергетики) Смоленской области (Десногорск). В среднем АЭС производит 20 млрд кВтч электроэнергии в год, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой предприятиями региона.
СОБЫТИЯ
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|31.10.2016
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Axelot построил ПАК для контроля перемещения оснастки и инструмента на Смоленской АЭС
Компания Axelot реализовала для Смоленской АЭС проект по созданию «RFID-тоннеля» — программно-аппаратного комплекса для контроля перемещения оснастки, инструментов и персонала в зонах вскрытого оборудования при выполнении рем
|20.03.2014
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Смоленская АЭС стала пилотом в информатизации атомного ТЭК
ной системы, отвечающей за поддержку эксплуатации атомных электростанций. И уже в начале 2011 г. на Смоленской АЭС стартовала работа по созданию информационной системы поддержки эксплуатации (И
|27.11.2013
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Смоленская АЭС: главная задача – безопасность, и здесь без ИТ не обойтись
а основании конкретной марки товара? Александр Васильев: Закупка всех комплектующих и материалов на Смоленской АЭС производится строго в соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарт
|04.08.2009
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На Смоленской АЭС модернизируется хранилище отработавшего ядерного топлива
ого конкурса и заключило договор Генподряда на выполнение строительно-монтажных работ, предусматривающих модернизацию хранилища отработавшего ядерного топлива. Хранилище будет размещено на территории Смоленской АЭС. Оно предназначено для подготовки отработавшего ядерного топлива к отправке в хранилище контейнерного типа. Строительно-монтажные работы начнутся уже в 2009 году. Сумма контракта
|06.07.2009
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Существующие энергоблоки Смоленской АЭС будут функционировать до 2035 года
Гендиректор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко 3 июля провел на Смоленской АЭС выездное заседание правления корпорации. Отвечая на вопросы журналистов, С.Кир
|02.06.2009
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На Смоленской АЭС прошла миссия технической поддержки ВАО АЭС
С 25 по 29 мая на Смоленской АЭС проходила миссия технической поддержки Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС). Эксперты Атлантского и Московского центров ВАО АЭС и специалис
|14.05.2009
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На Смоленской АЭС остановлен энергоблок
14 мая 2009 года в 6 часов 53 минуты на Смоленской АЭС из-за неисправности в системе регулирования турбогенератора № 5 остановлен энергоблок № 3. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации нет, сообщает пресс-служба ОАО «Конц
|27.01.2009
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Заглушенные энергоблоки Ленинградской и Смоленской АЭС вновь работают
втоматики энергоблок был заглушен. Радиационный фон – в норме и соответствует естественным природным значениям 26 января в 07 часов 15 минут, после устранения неполадок, включен в сеть энергоблок № 1 Смоленской атомной станции. В данное время мощность энергоблока составляет 500 МВт, продолжается её увеличение. Замечаний к работе оборудования нет. 24 января 2009 года действием автоматики эне
|26.01.2009
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На Смоленской АЭС система автоматики заглушила реактор
ресс-служба концерна Энергоатом, 24 января 2009 года действием автоматики остановлен энергоблок № 1 Смоленской АЭС. Причиной стали неполадки на трансформаторе. После ремонта трансформатора энер
|25.07.2008
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На Смоленской АЭС строят комплекс по переработке радиоактивных отходов
Как сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом», комплекс по переработке радиоактивных отходов на Смоленской АЭС строится для переработки отходов производства только этой станции. Перерабатывать сторонние отходы как российских, так и зарубежных АЭС он не будет. Об этом еще раз было заявлено
|17.04.2008
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На Смоленской АЭС остановлен энергоблок
Как сообщает пресс-служба Росатома, 17 апреля 2008 г. был остановлен энергоблок №2 Смоленской АЭС. Оперативный персонал заглушил реактор после того, как в районе сварного соеди
|29.01.2008
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На Смоленской АЭС отключен турбогенератор энергоблока
Как сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом", c 26 января на Смоленской АЭС отключен турбогенератор № 4 энергоблока № 2. Турбогенератор остановлен для выявления и устранения причин повышенной вибрации. Энергоблок остается в работе, его мощность снижена н
|25.01.2008
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На Смоленской АЭС отключен турбогенератор энергоблока
Как сообщает пресс-служба Росатома, 24 января в 13 часов 47 минут автоматической защитой отключен турбогенератор № 4 энергоблока № 2 Смоленской АЭС. Мощность энергоблока снижена на 50%. Причины отключения выясняются. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет. Продолжают работать 3 энергоблока. Рад
|25.12.2007
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Смоленской АЭС исполнилось 25 лет
25 декабря 1982 года, был подписан Государственный акт о приемке в эксплуатацию первого энергоблока Смоленской АЭС. В 2007 году Смоленской атомной станции, первой из АЭС концерна «Росэнергоатом
|28.08.2007
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Смоленская АЭС: продемонстрированы новые методы дезактивации
Закончило работу международное совещание специалистов в области дезактивации на объектах атомной энергетики, сообщает Центр информации и связей с общественностью Смоленской АЭС. Рассмотрены направления работы по совершенствованию технологий дезактивации оборудования, помещений, спецодежды на АЭС стран–участниц встречи (России, Литвы, Украины, Венгрии, Б
|09.08.2007
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На Смоленской АЭС остановлен третий энергоблок
в 34 мин. срабатыванием электрической защиты отключены турбогенераторы №5 и №6 третьего энергоблока Смоленской АЭС, сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом». Мощность энергоблока снижена
|29.05.2007
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Смоленская АЭС развивает EAM-систему: новые возможности
Специалистами НПП «СпецТек» и Смоленской АЭС завершен очередной этап работ по развитию ИСУ ТОиР – ИСУ эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом оборудования станции. ИСУ ТОиР, созданная на основе EAM-системы TRIM,
|24.05.2007
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«СпецТек» развивает функции EAM-системы на Смоленской АЭС
Специалистами НПП «СпецТек» и Смоленской АЭС завершен очередной этап работ по развитию ИСУ ТОиР — информационной систе
|14.06.2005
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Смоленская АЭС внедрила систему управления ТОиР
Специалистами НПП «СпецТек» сдана в промышленную эксплуатацию информационная система управления техобслуживанием и ремонтом оборудования Смоленской АЭС. Система реализована на базе программного комплекса Trim, разработанного НПП «СпецТек», и получила название «Десна-2». Ранее на Смоленской АЭС эксплуатировалась зарубежная
|09.08.2004
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На Смоленской АЭС внедрят подсистему интеграции ТОиР и СУП
9 августа 2004 г. компании «Аквариус Консалтинг» и «ПМСофт» объявили о совместной разработке подсистемы интеграции ТОиР и СУП для Смоленской АЭС. Новое решение зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Подсистема интеграции предназначена для обеспечения обмена данн
|17.11.2003
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На Смоленской АЭС автоматизировали техобслуживание
Специалистами НПП "СпецТек" и "Аквариус Консалтинг" сдана в опытную эксплуатацию информационная система поддержки управления эксплуатацией Смоленской АЭС. Система реализована на базе программного комплекса TRIM разработки НПП "СпецТек". Система работает с начала ноября, в настоящий момент идет обучение пользователей. На Смоленс
|12.11.2003
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На Смоленской АЭС испытывают систему TRIM
Специалистами НПП "СпецТек" и "Аквариус Консалтинг" сдана в опытную эксплуатацию информационная система поддержки управления эксплуатацией Смоленской АЭС. Система реализована на базе программного комплекса TRIM разработки НПП "СпецТек". На Смоленской АЭС в настоящее время эксплуатируются 3 энергоблока с реакторами РБМК-1000
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
|Обозов Сергей 4 2
|Апканеев Александр 2 2
|Маркович Александр 3 2
|Ткебучава Джумбери 2 2
|Козин Алексей 58 2
|Абакумов Евгений 226 2
|Васильев Александр 72 2
|Локшин Александр 3 2
|Масарская Наталия 36 1
|Пашнин Роман 10 1
|Гольденберг Леонид 63 1
|Матвеев Алексей 8 1
|Рыбалкин Александр 1 1
|Макаров Станислав 118 1
|Николаева Наталья 21 1
|Бачурин Олег 11 1
|Моисеев Андрей 11 1
|Выволокин Дмитрий 2 1
|Савицкий Сергей 4 1
|Липанов Павел 2 1
|Якимовец Валерий 4 1
|Шамарова Оксана 1 1
|Крохин Игорь 4 1
|Сальников Юрий 2 1
|Иващенко Владимир 1 1
|Красикова Полина 2 1
|Жбанкин Антон 1 1
|Грызлов Вячеслав 1 1
|Айдемиров Олег 1 1
|Степин Николай 1 1
|Козлов Дмитрий 25 1
|Панченко Иван 197 1
|Годунов Николай 16 1
|Кириенко Владимир 148 1
|Халяпин Сергей 96 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Кондратьев Андрей 9 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11562 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Ведомости 1462 1
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