Axelot построил ПАК для контроля перемещения оснастки и инструмента на Смоленской АЭС Компания Axelot реализовала для Смоленской АЭС проект по созданию «RFID-тоннеля» — программно-аппаратного комплекса для контроля перемещения оснастки, инструментов и персонала в зонах вскрытого оборудования при выполнении рем

Смоленская АЭС стала пилотом в информатизации атомного ТЭК ной системы, отвечающей за поддержку эксплуатации атомных электростанций. И уже в начале 2011 г. на Смоленской АЭС стартовала работа по созданию информационной системы поддержки эксплуатации (И

Смоленская АЭС: главная задача – безопасность, и здесь без ИТ не обойтись а основании конкретной марки товара? Александр Васильев: Закупка всех комплектующих и материалов на Смоленской АЭС производится строго в соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарт

На Смоленской АЭС модернизируется хранилище отработавшего ядерного топлива ого конкурса и заключило договор Генподряда на выполнение строительно-монтажных работ, предусматривающих модернизацию хранилища отработавшего ядерного топлива. Хранилище будет размещено на территории Смоленской АЭС. Оно предназначено для подготовки отработавшего ядерного топлива к отправке в хранилище контейнерного типа. Строительно-монтажные работы начнутся уже в 2009 году. Сумма контракта

Существующие энергоблоки Смоленской АЭС будут функционировать до 2035 года Гендиректор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко 3 июля провел на Смоленской АЭС выездное заседание правления корпорации. Отвечая на вопросы журналистов, С.Кир

На Смоленской АЭС прошла миссия технической поддержки ВАО АЭС С 25 по 29 мая на Смоленской АЭС проходила миссия технической поддержки Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС). Эксперты Атлантского и Московского центров ВАО АЭС и специалис

На Смоленской АЭС остановлен энергоблок 14 мая 2009 года в 6 часов 53 минуты на Смоленской АЭС из-за неисправности в системе регулирования турбогенератора № 5 остановлен энергоблок № 3. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации нет, сообщает пресс-служба ОАО «Конц

Заглушенные энергоблоки Ленинградской и Смоленской АЭС вновь работают втоматики энергоблок был заглушен. Радиационный фон – в норме и соответствует естественным природным значениям 26 января в 07 часов 15 минут, после устранения неполадок, включен в сеть энергоблок № 1 Смоленской атомной станции. В данное время мощность энергоблока составляет 500 МВт, продолжается её увеличение. Замечаний к работе оборудования нет. 24 января 2009 года действием автоматики эне

На Смоленской АЭС система автоматики заглушила реактор ресс-служба концерна Энергоатом, 24 января 2009 года действием автоматики остановлен энергоблок № 1 Смоленской АЭС. Причиной стали неполадки на трансформаторе. После ремонта трансформатора энер

На Смоленской АЭС строят комплекс по переработке радиоактивных отходов Как сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом», комплекс по переработке радиоактивных отходов на Смоленской АЭС строится для переработки отходов производства только этой станции. Перерабатывать сторонние отходы как российских, так и зарубежных АЭС он не будет. Об этом еще раз было заявлено

На Смоленской АЭС остановлен энергоблок Как сообщает пресс-служба Росатома, 17 апреля 2008 г. был остановлен энергоблок №2 Смоленской АЭС. Оперативный персонал заглушил реактор после того, как в районе сварного соеди

На Смоленской АЭС отключен турбогенератор энергоблока Как сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом", c 26 января на Смоленской АЭС отключен турбогенератор № 4 энергоблока № 2. Турбогенератор остановлен для выявления и устранения причин повышенной вибрации. Энергоблок остается в работе, его мощность снижена н

На Смоленской АЭС отключен турбогенератор энергоблока Как сообщает пресс-служба Росатома, 24 января в 13 часов 47 минут автоматической защитой отключен турбогенератор № 4 энергоблока № 2 Смоленской АЭС. Мощность энергоблока снижена на 50%. Причины отключения выясняются. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет. Продолжают работать 3 энергоблока. Рад

Смоленской АЭС исполнилось 25 лет 25 декабря 1982 года, был подписан Государственный акт о приемке в эксплуатацию первого энергоблока Смоленской АЭС. В 2007 году Смоленской атомной станции, первой из АЭС концерна «Росэнергоатом

Смоленская АЭС: продемонстрированы новые методы дезактивации Закончило работу международное совещание специалистов в области дезактивации на объектах атомной энергетики, сообщает Центр информации и связей с общественностью Смоленской АЭС. Рассмотрены направления работы по совершенствованию технологий дезактивации оборудования, помещений, спецодежды на АЭС стран–участниц встречи (России, Литвы, Украины, Венгрии, Б

На Смоленской АЭС остановлен третий энергоблок в 34 мин. срабатыванием электрической защиты отключены турбогенераторы №5 и №6 третьего энергоблока Смоленской АЭС, сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом». Мощность энергоблока снижена

Смоленская АЭС развивает EAM-систему: новые возможности Специалистами НПП «СпецТек» и Смоленской АЭС завершен очередной этап работ по развитию ИСУ ТОиР – ИСУ эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом оборудования станции. ИСУ ТОиР, созданная на основе EAM-системы TRIM,

«СпецТек» развивает функции EAM-системы на Смоленской АЭС Специалистами НПП «СпецТек» и Смоленской АЭС завершен очередной этап работ по развитию ИСУ ТОиР — информационной систе

Смоленская АЭС внедрила систему управления ТОиР Специалистами НПП «СпецТек» сдана в промышленную эксплуатацию информационная система управления техобслуживанием и ремонтом оборудования Смоленской АЭС. Система реализована на базе программного комплекса Trim, разработанного НПП «СпецТек», и получила название «Десна-2». Ранее на Смоленской АЭС эксплуатировалась зарубежная

На Смоленской АЭС внедрят подсистему интеграции ТОиР и СУП 9 августа 2004 г. компании «Аквариус Консалтинг» и «ПМСофт» объявили о совместной разработке подсистемы интеграции ТОиР и СУП для Смоленской АЭС. Новое решение зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Подсистема интеграции предназначена для обеспечения обмена данн

На Смоленской АЭС автоматизировали техобслуживание Специалистами НПП "СпецТек" и "Аквариус Консалтинг" сдана в опытную эксплуатацию информационная система поддержки управления эксплуатацией Смоленской АЭС. Система реализована на базе программного комплекса TRIM разработки НПП "СпецТек". Система работает с начала ноября, в настоящий момент идет обучение пользователей. На Смоленс