Росатом Атомэнергомаш АЭМ-технологии

Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.04.2026 «АЭМ-технологии» перешла на отечественную автоматизированную телефонную станцию 1
30.12.2022 Российский ИТ-рынок может измениться до неузнаваемости за 3–5 лет 1
20.12.2022 В России не хватает более 2000 отечественных САПР. Программисты получат колоссальный объем работ на ближайшие семь лет 1
29.03.2022 «Росатом» переходит с софта Siemens на «импортонезависимую» ИТ-систему родом из Белоруссии 4
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
24.05.2021 «Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro 1
15.03.2021 GreenMDC и «ЦОДы Карелии» заключили партнерское соглашение 2
10.12.2020 «Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro 1
05.07.2017 Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности 1
26.12.2016 Бизнес Axelot вырос на 18% по итогам 2015-2016 финансового года 1
12.10.2016 Softline проанализировала лицензионное соответствие ПО в «АЭМ-технологиях» 1
22.06.2016 27 предприятий «Атомэнергомаша» работают в единой системе на базе «1С:CRM» 1
08.06.2016 «Борлас» помог «АЭМ-технологиям» оптимизировать работу конструкторов и технологов «Атоммаша» 2
11.11.2013 Петрозаводскмаш: Немногие поставщики ПО умеют хорошо планировать производство 1
03.10.2013 «Петрозаводскмаш» планирует производство с помощью решения Tops Consulting на базе Ortems 1
13.03.2012 «Росатом» одновременно внедряет SAP, Oracle и "1С" 1

Публикаций - 16, упоминаний - 21

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
