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АвтоВАЗ Лада Имидж

АвтоВАЗ - Лада Имидж


25.12.2024 Как дочка АвтоВАЗА переходила на российскую low-code платформу 3
25.12.2023 GlowByte внедрила новую функциональность в целевую платформу «Лада-Имидж» 2
26.12.2016 Бизнес Axelot вырос на 18% по итогам 2015-2016 финансового года 1
29.09.2016 «ЛАДА Имидж» управляет складами и открывает новые площадки с помощью Infor WMS 1
11.03.2015 Хитрости управления дилерской сетью: как «Лада Имидж» собирает данные с 5 тыс. торговых точек 2

Публикаций - 5, упоминаний - 9

АвтоВАЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 162 1
Bright Box - Брайт бокс 20 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 1
Infor - infor business AG 240 1
Box inc - box.com - box.net 359 1
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Microsoft Corporation 24640 1
Yandex - Яндекс 7364 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 2
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-14 - Территориальная генерирующая компания №14 2 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Эником Невада групп - РазДва - Самбери 3 1
ЭФКО ГК 22 1
Гранд Капитал 1 1
ЛТ Менеджмент - LT Management 6 1
СтройГазМонтаж 13 1
Инвитро - Invitro 70 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск 55 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго ПАО 49 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2370 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1094 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5050 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 511 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2307 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30757 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1706 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 459 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6676 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15741 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12541 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1143 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21168 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24164 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1535 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1311 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 780 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 68 1
Axelot TMS 21 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 1
Infor WMS 7 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Microsoft Office 3738 1
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Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 502 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144552 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3949 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 704 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14122 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2732 2
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Логистика сбытовая - Сбыт 2390 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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