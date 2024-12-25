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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Nobilis Group



25.12.2024 Как дочка АвтоВАЗА переходила на российскую low-code платформу 1
21.10.2024 Какие риски несет с собой увлечение low/no-code 1
02.05.2024 Elma и Nobilis.Team помогут банкам в развитии корпоративного бизнеса 1
09.10.2008 Play Ten присоединяется к холдингу "Бествей" 1
01.04.2008 Fenimore Fillmore's Revenge по-русски 1
21.02.2008 "Клеопатра. Судьба царицы" в продаже 1
20.04.2007 Видеоролик TV Giant 1
18.04.2007 "Трудно Быть Богом" на Западе 2
12.04.2007 Добро пожаловать в телебизнес 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Nobilis Group и организации, системы, технологии, персоны:

Nobilis.Team - Нобилис.Тим 5 3
GFI Software 208 2
Новый диск 956 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 1
Руссобит-М 264 1
Learning Company - SoftKey International - SoftKey Software Products 6 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 25 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 1
Telegram Group 1983 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта 63 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 278 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 458 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 645 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 109 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 222 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 1
ELMA 365 Low-code BPM 109 1
ELMA 365 Store 5 1
ELMA 365 CRM 11 1
ELMA 365 Fintech 1 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Атомкод 2 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Акола 6 1
Архипов Дмитрий 11 1
Стругацкие (братья) 32 1
Мизрахи Ирина 1 1
Калмыков Павел 1 1
Антипов Александр 21 1
Можейко Андрей 1 1
Симуни Антон 1 1
Берман Павел 1 1
Бардин Дмитрий 1 1
Кайгородов Илья 2 1
Котлярова Евгения 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа 21767 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 245 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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