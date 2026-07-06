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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197173
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Берман Павел

СОБЫТИЯ


06.07.2026 ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году 1
21.10.2024 Какие риски несет с собой увлечение low/no-code 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Берман Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Nobilis Group 12 1
Nobilis.Team - Нобилис.Тим 10 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 341 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 40 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15583 1
Diasoft - Диасофт 1123 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 88 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 320 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2312 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4293 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 745 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1394 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 521 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12824 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3139 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1255 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 990 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13100 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1170 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 767 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6365 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5959 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 235 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5710 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35813 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1700 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61189 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12107 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64312 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34426 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17984 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4991 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7359 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5226 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1065 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3171 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 275 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 159 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1881 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4354 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27182 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8161 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2724 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2837 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5583 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25265 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 526 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13848 1
Meta - GraphQL Foundation - GraphQL - Язык запросов и манипуляций с данными с открытым исходным кодом для API 19 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Атомкод 3 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 276 1
JavaScript - JS - язык программирования 1401 1
Oracle Java - язык программирования 3451 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 767 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 450 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 257 1
Кислицкий Максим 7 1
Антипов Александр 23 1
Симуни Антон 2 1
Можейко Андрей 1 1
Слученков Антон 18 1
Плашкевич Сергей 4 1
Папко Максим 2 1
Кайгородов Илья 2 1
Сахаров Александр 93 1
Бардин Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164804 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3371 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15893 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6540 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5630 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2184 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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