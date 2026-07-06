Индексная книга (каталог) CNews*
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Берман Павел
СОБЫТИЯ
|06.07.2026
|ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году 1
|21.10.2024
|Какие риски несет с собой увлечение low/no-code 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Берман Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
|ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 88 1
|Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 320 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2312 1
|Кислицкий Максим 7 1
|Антипов Александр 23 1
|Симуни Антон 2 1
|Можейко Андрей 1 1
|Слученков Антон 18 1
|Плашкевич Сергей 4 1
|Папко Максим 2 1
|Кайгородов Илья 2 1
|Сахаров Александр 93 1
|Бардин Дмитрий 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.