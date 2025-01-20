HighLoad Highly loaded systems and projects Высоконагруженные системы и проекты Высоконагруженные информационные системы
HighLoad и организации, системы, технологии, персоны:
|Аксенов Андрей 38 6
|Кирьянова Александра 135 4
|Алешкин Сергей 65 4
|Ахтямов Руслан 10 3
|Прайс Константин 16 3
|Шадаев Максут 1008 3
|Шойтов Александр 78 3
|Бартунов Олег 47 2
|Карпов Сергей 35 2
|Сигаев Федор 17 2
|Клюсова Ирина 2 2
|Спиридонов Максим 11 2
|Рустамов Рустам 412 2
|Натрусов Артем 284 2
|Володкович Вячеслав 97 2
|Сотин Денис 205 2
|Осипов Александр 87 2
|Новиков Павел 97 2
|Чурсин Дмитрий 61 2
|Белов Виктор 56 2
|Вирцер Евгений 38 2
|Безбогов Сергей 46 2
|Александров Александр 70 2
|Степаненко Василий 42 2
|Урусов Виктор 127 2
|Кубарев Алексей 52 2
|Степаненко Антон 11 2
|Карпов Роман 59 2
|Тульчинский Станислав 57 2
|Тятюшев Максим 97 2
|Ядринцев Клим 4 2
|Новосельцев Дмитрий 3 2
|Коленцев Владимир 5 2
|Мугайнутдинова Элина 3 2
|Сельдемиров Александр 43 2
|Щелканов Георгий 4 2
|Никифоров Николай 1136 1
|Коробов Евгений 31 1
|Рыжиков Сергей 111 1
|Коротков Александр 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166143.
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