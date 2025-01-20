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Индексная книга (каталог) CNews*
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HighLoad Highly loaded systems and projects Высоконагруженные системы и проекты Высоконагруженные информационные системы



20.01.2025 МТС Web Services запустила облако в модульном ЦОДе «Федоровский» в Ленинградской области 1
20.01.2025 МТС и MWS запустили сегмент виртуальной инфраструктуры в модульном ЦОДе «Федоровский» 1
Центры обработки данных 2024 1
27.12.2024 Yadro начинает полевые тестирования 4-сокетных серверов 1
20.12.2024 Максим Кыркунов -

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

 1
18.12.2024 Новое решение в e-commerce: как искусственный интеллект и серверные мощности меняют игру? 1
17.12.2024 Внедрение Kubernetes — очевидные проблемы и пути решения 1
13.12.2024 Как наука и промышленность использует суперкомпьютерные кластеры 1
10.12.2024 Axiom JDK оптимизировала Java для архитектуры RISC-V 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
28.11.2024 Алексей Ромашкин, «Инлайн Груп»: Нет никакого импортозамещения в том, чтобы перейти с американского софта на азиатский 1
18.11.2024 «Корус Консалтинг» расширит линейку решений для электронной коммерции за счет платформы Ensi 1
14.11.2024 ОБИТ импортозаместил инфраструктуру крупной дорожно-строительной компании 1
21.10.2024 Какие риски несет с собой увлечение low/no-code 1
18.10.2024 «ФлексСофт» и Yandex Cloud будут развивать совместные решения для банков и финтех-компаний 1
16.10.2024 Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности 1
11.10.2024 Константин Симонов -

Константин Симонов, DataSpace: В области информационной безопасности существует множество заблуждений

 1
11.10.2024 OpenYard запустит программно-аппаратный комплекс на основе технологии YDB 1
10.10.2024 Компании «Ред Софт» и «РТ МИС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве 1
03.10.2024 Тенденции на рынке IBP 2024: excel-подобие, аналитические возможности, простая кастомизация 1
30.09.2024 Новая версия PT Container Security обрабатывает десятки тысяч событий в секунду 1
30.09.2024 Рейтинг российских платформ роботизации RPA 2024 1
18.09.2024 IT Elements 1
30.08.2024 Андрей Аксенов -

Андрей Аксенов, IXcellerate: Повышенный интерес к ИИ провоцирует всплеск спроса на ЦОД-услуги

 1
22.08.2024 В Москве пройдет главная конференция страны по сетям, инфраструктуре и информационной безопасности IT Elements, которая объединит в одном пространстве более 2000 экспертов 1
15.08.2024 Сергей Наумов -

Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud: Выгоднее уйти в облако, а не поддерживать «железо» у себя

 1
05.08.2024 Что такое настоящая цифровая трансформация банков 1
05.08.2024 Selectel запустил базы данных на выделенном облачном сервере 1
31.07.2024 Как более эффективно и безопасно развивать высоконагруженные ИТ системы на базе облака. Опыт компаний 1
30.07.2024 VK Cloud упростила перенос сервисов «1С» в облако 1
26.07.2024 Тренд года — миграция в российские облака. Что могут предложить провайдеры? 1
17.07.2024 «Датафлот» подтвердил совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
10.07.2024 Digital Q.BPM: высокопроизводительная low-code платформа для эффективного управления и анализа бизнес-процессов 1
28.06.2024 Российские постгресисты впервые провели публичное ревью патчей в открытую PostgreSQL 18 1
25.06.2024 VK и НИУ ВШЭ подготовят специалистов по работе с искусственным интеллектом и высоконагруженными системами 1
28.03.2024 Росатом представил лоукод-платформу для быстрой разработки корпоративных приложений 1
22.03.2024 DR Platform от «Айтеко» включен в Реестр отечественного ПО Минцифры 1
12.03.2024 ИТМО и VK Education открывают набор на программу для будущих разработчиков веб-сервисов 1
27.02.2024 IXcellerate прошла проверку на информационную безопасность: компания сертифицирована по стандарту ISO/IEC 27001 1
05.02.2024 Axoft представляет российскую UC-платформу РТУ от САТЕЛ 1

Публикаций - 141, упоминаний - 143

HighLoad и организации, системы, технологии, персоны:

8213 19
SAP SE 5276 16
Yandex - Яндекс 7339 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 14
Oracle Corporation 6687 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 12
Microsoft Corporation 24623 10
Cisco Systems 5114 7
Ростелеком 9699 7
IXcellerate - Икселерейт 125 7
VK - Mail.ru Group 3455 6
Napoleon IT - Наполеон Айти 49 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 6
Intel Corporation 12197 6
Ред Софт - Red Soft 700 6
Diasoft - Диасофт 870 6
Selectel - Селектел 385 6
Цифра ГК 2426 6
Google LLC 11775 6
Broadcom - VMware 2359 5
Telegram Group 1983 5
1С-Битрикс - Bitrix 579 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 4
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 3
GitHub 814 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 3
OpenText 207 3
Dell EMC 5027 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 3
HP Inc. 5685 3
Крок - Croc 1777 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Базальт СПО - BaseALT 654 3
ОТР ГК - ОТР 2000 214 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 6
РЖД - Российские железные дороги 1903 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 3
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 3
НСПК - Национальная система платежных карт 813 3
Альфа-Банк 1769 3
Газпром нефть 618 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 3
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 2
Kari - Кари - сеть магазинов 72 2
Татнефть 226 2
Лесные дали - пансионат 19 2
Бристоль - сеть магазинов 30 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Газпром ПАО 1342 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Ренессанс Страхование 160 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 2
Сантех Смарт 3 2
ElytS - ЭЛИТС 4 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Superjob - Суперджоб 502 1
Сбер - СберАвто 30 1
Росатом - Русатом Сервис 4 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 42 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Эксперт-лизинг 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Федеральное казначейство России 1772 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 3
АФТ - Ассоциация Финтех 164 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 97
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PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 5
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Новые облачные технологии - МойОфис 777 5
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Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 4
НКТ - Р7-Офис 380 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 3
JavaScript - JS - язык программирования 1187 3
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Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 3
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 3
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 3
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 3
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Microsoft Windows 15656 3
Apple iOS 7809 3
Microsoft Office 3734 3
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Ascensio System SIA - OnlyOffice 32 3
C/C++ - Язык программирования 755 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 3
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 3
Nubes Alto 17 3
Аксенов Андрей 38 6
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Ахтямов Руслан 10 3
Прайс Константин 16 3
Шадаев Максут 1008 3
Шойтов Александр 78 3
Бартунов Олег 47 2
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Сигаев Федор 17 2
Клюсова Ирина 2 2
Спиридонов Максим 11 2
Рустамов Рустам 412 2
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Володкович Вячеслав 97 2
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Новиков Павел 97 2
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Коробов Евгений 31 1
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Коротков Александр 11 1
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Индия - Bharat 5431 6
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Европа 21767 3
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 3
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Казахстан - Республика 5525 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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