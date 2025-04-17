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Степаненко Антон



17.04.2025 Ozon запустит личный кабинет разработчика в магазине приложений для продавцов 1
13.09.2024 Ozon арендует серверы в 14 странах, включая дальнее зарубежье 1
22.11.2023 Ozon разработал собственное устройство для измерения габаритов и веса любого товара 1
Центры обработки данных 2023 2
15.08.2023 Антон Степаненко -

Антон Степаненко: Если бы на рынке был ЦОД стандарта Tier V, то Ozon выбрал бы его

 1
27.03.2023 Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае 1
24.03.2023 Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае 1
20.03.2023 Ozon ускорил модерацию товаров с помощью машинного обучения 1
07.07.2022 Ozon присоединился к этическому кодексу по использованию данных 1
13.04.2022 Ozon из-за санкций остался без старого гендиректора, а нового у него не будет 1
20.07.2021 Ozon откроет собственную робототехническую лабораторию в Иннополисе 1
30.11.2020 CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Степаненко Антон и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 3
Ozon Tech - Ozon Технологии - Озон Технологии 11 3
IXcellerate - Икселерейт 127 2
Amazon Inc - Amazon.com 3034 1
Microsoft Corporation 24781 1
IBM - International Business Machines Corp 9463 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
Red Hat 1322 1
Google LLC 11904 1
Yandex - Яндекс 7601 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4080 1
Ростелеком 9862 1
TÜV 62 1
Цифра ГК 2456 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 60 1
Telegram Group 2132 1
ЛЭВЛ 7 - LEVEL-SOFT 5 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1411 12
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 21 2
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1213 1
Совкомбанк ПАО 260 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1081 1
Ozon Fresh 25 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4598 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1546 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 112 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13564 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2386 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6775 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11261 3
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 494 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 951 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12245 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6246 2
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 316 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5233 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10499 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14422 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1520 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1811 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2450 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1648 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16247 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1091 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 2
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 153 2
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DevOps - Development и Operations 922 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7599 1
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4091 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20963 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1131 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 865 1
Red Hat OpenShift 133 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 76 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 43 1
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South 15 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1308 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 880 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1357 1
Воронин Павел 142 2
Кантор Виктор 19 2
Карпов Анатолий 25 2
Ханин Александр 49 2
Елизаров Артем 18 2
Черешнев Евгений 22 2
Бабушкин Валерий 2 2
Краснов Александр 74 1
Мольский Александр 15 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Кульчицкий Тимур 10 1
Путин Владимир 3224 1
Кириенко Владимир 141 1
Худавердян Тигран 91 1
Кириенко Сергей 149 1
Шульгин Александр 25 1
Федоров Даниил 2 1
Герасимов Игорь 3 1
Иващеева Елена 9 1
Серебряникова Анна 73 1
Гафуров Салимжан 1 1
Аксенов Андрей 39 1
Штонда Андрей 13 1
Шадаев Максут 1032 1
Кузьмичев Денис 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 2
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 425 2
Грузия - Тбилиси 101 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17324 2
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1291 1
Беларусь - Белоруссия 5783 1
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Турция - Турецкая республика 2400 1
Туркмения - Туркменистан 435 1
Узбекистан - Республика 1764 1
Таджикистан - Республика 876 1
Израиль 2746 1
Армения - Республика 2311 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4934 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14828 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5871 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18995 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13916 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3308 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7170 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 148 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6286 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1256 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1700 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 930 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 394 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1989 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7854 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16596 1
Энергетика - Energy - Energetically 5191 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 647 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5756 1
Кодекс этики использования данных 42 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2481 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29781 1
Металлы - Серебро - Silver 762 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2785 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 122 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4743 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8944 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5037 1
N+1 - Издание 167 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3269 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 43 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 189 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 128 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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