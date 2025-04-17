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Степаненко Антон
Степаненко Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 3
|Ozon Tech - Ozon Технологии - Озон Технологии 11 3
|IXcellerate - Икселерейт 127 2
|Amazon Inc - Amazon.com 3034 1
|Microsoft Corporation 24781 1
|IBM - International Business Machines Corp 9463 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
|Red Hat 1322 1
|Google LLC 11904 1
|Yandex - Яндекс 7601 1
|АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4080 1
|Ростелеком 9862 1
|TÜV 62 1
|Цифра ГК 2456 1
|C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 60 1
|Telegram Group 2132 1
|ЛЭВЛ 7 - LEVEL-SOFT 5 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 112 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
|Воронин Павел 142 2
|Кантор Виктор 19 2
|Карпов Анатолий 25 2
|Ханин Александр 49 2
|Елизаров Артем 18 2
|Черешнев Евгений 22 2
|Бабушкин Валерий 2 2
|Краснов Александр 74 1
|Мольский Александр 15 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Кульчицкий Тимур 10 1
|Путин Владимир 3224 1
|Кириенко Владимир 141 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Шульгин Александр 25 1
|Федоров Даниил 2 1
|Герасимов Игорь 3 1
|Иващеева Елена 9 1
|Серебряникова Анна 73 1
|Гафуров Салимжан 1 1
|Аксенов Андрей 39 1
|Штонда Андрей 13 1
|Шадаев Максут 1032 1
|Кузьмичев Денис 3 1
|N+1 - Издание 167 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 2
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 1
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