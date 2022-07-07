Разделы

Бизнес Ритейл Интернет
|

Ozon присоединился к этическому кодексу по использованию данных

Ozon присоединился к Кодексу этики использования данных и вошел в реестр добросовестных участников рынка данных. Онлайн-платформа взяла на себя обязательства использовать лучшие практики в области обработки и передачи данных пользователей.

Кодекс этики использования данных создан Ассоциацией больших данных и Институтом развития интернета в 2019 г. Документ определяет принципы обмена данными между компаниями, трансграничную передачу данных, правила их хранения и обработки. Кодекс стал основой для саморегулирования участников рынка данных и закрепил основные принципы взаимодействия государства, бизнеса и граждан и создал базу для законодательных инициатив в области работы с данными. В рамках этического кодекса ведется Белая книги лучших практик добросовестного использования данных.

«Для крупной онлайн-площадки, объединяющей больше сотни тысяч продавцов и десятки миллионов покупателей, ответственная и профессиональная работа с персональными данными имеет особое значение, – сказал CTO Ozon Антон Степаненко. – Мы активно развиваем собственные ИТ-решения для адекватной защиты данных наших пользователей и предотвращения утечек. Теперь Ozon сможет применить опыт крупнейших цифровых платформ в России при работе с данными участников маркетплейса».

«Ozon стал одним из первых российских маркетплейсов, присоединившихся к Кодексу этики. Надеемся, разработанные компанией решения по работе с данными пополнят Белую книгу добросовестных практик и помогут в развитии Кодекса. Уверены, что опыт участников рынка больших данных станет полезным для Ozon и предоставит возможность не только обогатить собственные технологические практики, но и найти надёжных партнёров для новых проектов», – отметила президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.

Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке
ИТ в банках

По совместной инициативе участников рынка, принявших этический кодекс, создан также Реестр добросовестных участников рынка. Присоединиться к реестру может любая компания, согласная с этическими принципами использования данных и готовая ответственно их соблюдать. На данный момент в реестр вошла 41 компания, включая «Тинькофф банк», «Ростелеком», МТС и другие.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Старейший российский интернет-магазин устроит россиянам серийное импортозамещение

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с диагональю 14 дюймов: выбор ZOOM

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России

Показать еще

Наука

Молекулярная археология: крошечная кость — разгадка великой тайны эволюции человека

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию
Показать еще