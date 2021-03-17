Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Грузия
Тбилиси
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Публикаций - 47, упоминаний - 63
Грузия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Худавердян Тигран 66 2
|Путин Владимир 1828 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Ротенберг Наталья 1 1
|Айвазов Александр 20 1
|Беттгер Кристиан 11 1
|Клименко Станислав 1 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
|ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
|КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
|Forbes - Форбс 442 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
|The Bell - Издание 34 1
|The Guardian - Британская газета 191 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru