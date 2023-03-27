Грузия - Тбилиси

Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае толий Карпов (Karpov Courses), Валерий Бабушкин (Blockchain) и другие. Эксперты от МТС — Павел Воронин, Виктор Кантор, Александр Ханин и Евгений Черешнев. Мероприятие пройдет офлайн в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае. К нему также можно присоединиться онлайн из любой точки мира. Успей зарегистрироваться.

Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае толий Карпов (Karpov Courses), Валерий Бабушкин (Blockchain) и другие. Эксперты от МТС — Павел Воронин, Виктор Кантор, Александр Ханин и Евгений Черешнев. Мероприятие пройдет офлайн в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае. К нему также можно присоединиться онлайн из любой точки мира. Успей зарегистрироваться.

МТС проведет конференцию True Tech Day 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае еским трендам, будет проведено 31 марта в Москве. На мероприятии выступят международные и российские эксперты. Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве в «МТС Live Холл», а также в Астане, Тбилиси и Дубае. Для тех, кто не сможет посетить мероприятие очно, будет доступна интерактивная онлайн-трансляция. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь. Программа True Tech Day разбита

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