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Грузия
Тбилиси


17.03.2021 Simetra поставила в Грузинский технический университет программные комплексы для транспортного моделирования 2
03.03.2021 Robboclub.ru вышла на рынок Грузии 4
30.10.2019 «А+С Транспроект» поставила в Тбилиси инструменты для транспортного планирования 6
21.05.2018 Выходящее на ICO такси заявило, что принадлежит экс-жене Ротенберга 1
16.04.2018 Умер один из основателей интегратора «Рдтех» 1
26.06.2017 В «Ростелекоме» назначен новый вице-президент по развитию бизнеса 1
03.03.2017 «Джаба Кредит» — новый партнер сервиса денежных переводов «Золотая Корона» в Грузии 1
16.02.2017 Micromax выходит на рынок Грузии 1
02.02.2017 Внедрение международной почтовой платежной системы PosTransfer начнется со стран СНГ 1
19.12.2016 «Халык Банк Грузия» внедряет систему ДБО на базе решения Asseco Group 1
11.11.2016 Экс-топ-менеджер АФК «Система» купил AT Consulting 1
24.08.2016 Сервис «Яндекс.Такси» запустился в Тбилиси 3
24.08.2016 Сервис «Яндекс.Такси» начал работать в Грузии 3
30.05.2016 «Орион» обеспечит доставку спутникового сигнала на территории Грузии 1
30.05.2016 Российский ТВ-оператор нашел партнера для зарубежной экспансии 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
15.03.2016 «Яндекс.Деньги» помогут обменять иностранные деньги на электронные 1
02.03.2016 «Карту Банк» — новый участник системы «Золотая Корона» в Грузии 1
17.04.2015 Базисбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Грузии 1
26.02.2015 «Золотая Корона» расширила инфраструктуру обслуживания в Грузии 1
16.07.2014 Менеджеры и специалисты «Энвижн» перешли в «Энтайп» 1
29.05.2014 Panasonic представила новые телеком-решения и маркетинговую стратегию в России на 2014 финансовый год 1
13.05.2014 «Рексофт» оптимизировал систему управления финансовыми лимитами банка ВТБ 1
14.04.2014 ИТ-рынок Украины переживает обрушение 1
07.03.2014 Новым партнером «Юнистрим» в Грузии стало МФО «Бонако» 1
28.02.2014 «ДоксВижн» в 2013 г. увеличила выручку на 23% 1
14.08.2013 Inline Technologies оснастила унифицированными коммуникациями холдинг ITG 1
29.07.2013 Клиентам «Инвестбанка» доступны денежные переводы «Золотой Короны» 1
22.04.2013 Через «Приват24» можно приобрести билеты на рейсы 880 авиакомпаний по всему миру 1
09.01.2013 Гиоргий Ткешелашвили назначен генеральным директором Beeline в Грузии 1
11.10.2012 Тина Канделаки может стать министром связи Грузии 2
08.06.2012 «Лидер» и «KSB Банк» запустили услугу «Денежные переводы не выходя из дома» 1
29.02.2012 В Грузии справки БТИ теперь выдаются в отделениях и терминалах «ПриватБанка» 1
30.09.2011 На «Яндекс.Картах» появились спутниковые снимки Турции, Израиля, Египта и других стран 1
01.08.2011 Ваагн Мартиросян назначен старшим вице-президентом «Ростелекома» 1
23.12.2010 «Инпас» выполняет новые поставки карт и терминалов в Грузию и Армению 1
07.08.2009 ЖЖ, Facebook и Twitter упали из-за одного блоггера 1
09.04.2009 Большая часть Тбилиси осталась без интернета 2
30.10.2008 Грузинскому блоггеру объявили виртуальный джихад 1
03.10.2008 Грузия требует от «Мегафона» деньги 1

Публикаций - 47, упоминаний - 63

Грузия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 5
Золотая Корона 280 4
Yandex - Яндекс 4101 2
Simetra - А+С Транспроект 39 1
PTV Group 18 1
АФК Система ПАО 997 1
Ситроникс - Sitronics 565 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 784 1
РДТЕХ 159 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 20 1
Micromax - Микромакс системс 39 1
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
Uber Technologies 258 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Uber 257 1
СтройГазМонтаж 12 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 40 1
BasisBank - БазисБанк 1 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 46 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Google Android 10751 2
Золотая Корона - Денежные переводы 61 2
PTV Visum 20 1
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Apple iOS 5742 1
Simetra PTV Vision Traffic Suite 8 1
ПриватБанк Приват24 113 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Худавердян Тигран 66 2
Путин Владимир 1828 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Осеевский Михаил 221 1
Ротенберг Наталья 1 1
Айвазов Александр 20 1
Беттгер Кристиан 11 1
Клименко Станислав 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
Казахстан - Республика 2646 7
Украина 3389 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
Беларусь - Белоруссия 2096 5
Россия - ПФО - Самара 1301 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Эстония - Эстонская Республика 419 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Украина - Белая Церковь 1 1
Беларусь - Минск 328 1
Армения - Ереван 86 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Европа 3781 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Индия - Республика 2181 1
Сингапур - Республика 808 1
Китай - Тайвань 595 1
Великобритания - Лондон 826 1
Казахстан - Алматы 265 1
Азербайджан - Баку 74 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Forbes - Форбс 442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
The Bell - Издание 34 1
The Guardian - Британская газета 191 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
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