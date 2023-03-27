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Грузия Тбилиси

Грузия - Тбилиси

Андрей Хан "Старый Тбилиси" (1973) Андрей Хан "Старый Тбилиси" (1973)
"Старый Тбилиси", 1868 год. Художник — Лев Феликсович Лагорио (1826-1905). "Старый Тбилиси", 1868 год. Художник — Лев Феликсович Лагорио (1826-1905).
Бадри Гагнидзе "Тбилиси. Вечер в городе" (1978) Бадри Гагнидзе "Тбилиси. Вечер в городе" (1978)
Андрей Хан "Старый Тбилиси" (1973)

СОБЫТИЯ


27.03.2023 Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае

толий Карпов (Karpov Courses), Валерий Бабушкин (Blockchain) и другие. Эксперты от МТС — Павел Воронин, Виктор Кантор, Александр Ханин и Евгений Черешнев. Мероприятие пройдет офлайн в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае. К нему также можно присоединиться онлайн из любой точки мира. Успей зарегистрироваться.
24.03.2023 Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае

толий Карпов (Karpov Courses), Валерий Бабушкин (Blockchain) и другие. Эксперты от МТС — Павел Воронин, Виктор Кантор, Александр Ханин и Евгений Черешнев. Мероприятие пройдет офлайн в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае. К нему также можно присоединиться онлайн из любой точки мира. Успей зарегистрироваться.
14.03.2023 МТС проведет конференцию True Tech Day 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае

еским трендам, будет проведено 31 марта в Москве. На мероприятии выступят международные и российские эксперты. Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве в «МТС Live Холл», а также в Астане, Тбилиси и Дубае. Для тех, кто не сможет посетить мероприятие очно, будет доступна интерактивная онлайн-трансляция. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь. Программа True Tech Day разбита
30.10.2019 «А+С Транспроект» поставила в Тбилиси инструменты для транспортного планирования

«А+С Транспроект» поставила в администрацию города Тбилиси обновление программных комплексов для транспортного моделирования PTV Vision Traffic

24.08.2016 Сервис «Яндекс.Такси» запустился в Тбилиси

Сервис «Яндекс.Такси» начал работать в Тбилиси. Грузия стала пятой страной, где появилось «Яндекс.Такси» — после России, Белоруссии, Казахстана и Армении. Сервис доступен на грузинском, русском и английском языках, сообщили CNews в 
09.04.2009 Большая часть Тбилиси осталась без интернета

Большая часть Тбилиси вечером в среду, 8 апреля, осталась без полноценной интернет-связи из-за перебоев в работе сети у провайдера Caucasus online. Для пользователей был заблокирован вход на зарубежные сайты
03.10.2008 Тбилиси оштрафовал «Мегафон» на 850 тыс. рублей

Коллегия по административным делам Тбилисского городского суда на заседании в четверг не удовлетворила иск российского ОАО «Мегафон» к национальной комиссии коммуникаций Грузии (GNCC), применившей в отношении российской компании

Публикаций - 106, упоминаний - 109

Грузия и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 10
Ростелеком 10948 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
МегаФон 10742 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
ЦФТ - Золотая Корона 362 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Caucasus Online - Caucasus Network - Georgia Online - SaNet - Telenet 10 3
Telegram Group 2940 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
Остелеком 19 2
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 2
Мобител 66 2
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 2
Google LLC 12690 2
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 2
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 2
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Пентаком 7 2
ТелКо Групп 21 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Huawei 4677 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Ростелеком - РТЛабс 210 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 120 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
PTV Group 44 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
Thales - Gemalto 189 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Prometheus Capital Partners - Прометеус Кэпитал - Прометеус Капитал - Прометеус девелопмент - Прометеус эдвайзорз 5 3
ПриватБанк - PrivatBank 197 3
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 2
36,6 - аптечная сеть 96 2
Газпром - МТС Live Холл 15 2
Разгуляй 40 2
Просвещение ФГУП - Karpov Courses - Карпов Курсы 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
Black Sea Telecom 4 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Абрау-Дюрсо 24 1
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ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 11 1
Uber 357 1
World Bank - ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes - МЦУИС - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном торговом банке 9 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 1
СтройГазМонтаж 14 1
Метиз завод 27 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 1
NEQSOL Holding 9 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Держава АКБ 44 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
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U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Федеральное казначейство России 1949 1
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Apple - App Store 3109 3
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