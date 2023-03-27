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Грузия Тбилиси
СОБЫТИЯ
|27.03.2023
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Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае
толий Карпов (Karpov Courses), Валерий Бабушкин (Blockchain) и другие. Эксперты от МТС — Павел Воронин, Виктор Кантор, Александр Ханин и Евгений Черешнев. Мероприятие пройдет офлайн в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае. К нему также можно присоединиться онлайн из любой точки мира. Успей зарегистрироваться.
|24.03.2023
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Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае
толий Карпов (Karpov Courses), Валерий Бабушкин (Blockchain) и другие. Эксперты от МТС — Павел Воронин, Виктор Кантор, Александр Ханин и Евгений Черешнев. Мероприятие пройдет офлайн в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае. К нему также можно присоединиться онлайн из любой точки мира. Успей зарегистрироваться.
|14.03.2023
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МТС проведет конференцию True Tech Day 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае
еским трендам, будет проведено 31 марта в Москве. На мероприятии выступят международные и российские эксперты. Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве в «МТС Live Холл», а также в Астане, Тбилиси и Дубае. Для тех, кто не сможет посетить мероприятие очно, будет доступна интерактивная онлайн-трансляция. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь. Программа True Tech Day разбита
|30.10.2019
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«А+С Транспроект» поставила в Тбилиси инструменты для транспортного планирования
«А+С Транспроект» поставила в администрацию города Тбилиси обновление программных комплексов для транспортного моделирования PTV Vision Traffic
|24.08.2016
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Сервис «Яндекс.Такси» запустился в Тбилиси
Сервис «Яндекс.Такси» начал работать в Тбилиси. Грузия стала пятой страной, где появилось «Яндекс.Такси» — после России, Белоруссии, Казахстана и Армении. Сервис доступен на грузинском, русском и английском языках, сообщили CNews в
|09.04.2009
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Большая часть Тбилиси осталась без интернета
Большая часть Тбилиси вечером в среду, 8 апреля, осталась без полноценной интернет-связи из-за перебоев в работе сети у провайдера Caucasus online. Для пользователей был заблокирован вход на зарубежные сайты
|03.10.2008
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Тбилиси оштрафовал «Мегафон» на 850 тыс. рублей
Коллегия по административным делам Тбилисского городского суда на заседании в четверг не удовлетворила иск российского ОАО «Мегафон» к национальной комиссии коммуникаций Грузии (GNCC), применившей в отношении российской компании
Грузия и организации, системы, технологии, персоны:
|Воронин Павел 196 4
|Федорова Олеся 63 4
|Васадзе Леван 11 3
|Беттгер Кристиан 15 2
|Махновский Кирилл 26 2
|Саакашвили Михаил 18 2
|Елизаров Артем 18 2
|Кантор Виктор 22 2
|Пьявкин Александр 14 2
|Черешнев Евгений 23 2
|Чкареули Георгий 3 2
|Степаненко Антон 17 2
|Мартиросян Ваагн 43 2
|Арвеладзе Георгий 3 2
|Карпов Анатолий 26 2
|Marshak Robert - Маршак Роберт 2 2
|Бабушкин Валерий 3 2
|Ханин Александр 51 2
|Худавердян Тигран 94 2
|Шилов Сергей 99 2
|Егоров Александр 88 1
|Фролов Павел 86 1
|Бутурлин Иван 26 1
|Миронов Сергей 64 1
|Ротенберг Наталья 1 1
|Айвазов Александр 32 1
|Провоторов Александр 158 1
|Магомедов Александр 10 1
|Экалов Екатерина 8 1
|Потанин Владимир 91 1
|Салахутдинов Владимир 11 1
|Зеленский Владимир 32 1
|Потапов Дмитрий 15 1
|Дереляк Дмитрий 7 1
|Суслов Сергей 3 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Пушкин Александр 39 1
|Клименко Станислав 11 1
|Канделаки Тина 11 1
|Пальчун Кирилл 84 1
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