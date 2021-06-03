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Худавердян Тигран


03.06.2021 «Ростелеком» и «Яндекс» представят совместные облачные сервисы для бизнеса и госсектора 1
19.05.2021 «Яндекс» усилил команду топ-менеджеров 1
01.04.2021 Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 2
26.02.2021 «Яндекс» выделяет «Такси», «Маркет» и «Еду» в отдельную бизнес-группу 1
17.02.2021 «Яндекс» вложит сотни миллионов долларов в доставку товаров и еды 1
16.02.2021 «Яндекс» объявил финансовые результаты за IV квартал 2020 года и 2020 год 1
30.12.2020 Тиньков раскрыл причину срыва сделки по продаже банка «Яндексу». Ему недоплатили $200 млн 2
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 2
25.11.2020 Поиск «Яндекса» перешел на нейротехнологию, над которой работал 10 лет 1
19.11.2020 Глава «Яндекса» рассказал, когда начнет выдавать банковские карты и кредиты 5
30.10.2020 «Яндекс» выделяет облачную платформу Yandex.Cloud в самостоятельный бизнес-юнит 1
28.10.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2020 года 1
23.10.2020 Число подписчиков «Яндекс.Плюса» в России превысило 5 миллионов 1
16.10.2020 Лопнула самая громкая сделка года. Почему Олег Тиньков не продал «Яндексу» банк 1
11.08.2020 «Яндекс» запускает единую платформу для самозанятых 1
29.06.2020 У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель 2
25.06.2020 «Яндекс.Маркет» возвращается в экосистему «Яндекса» 1
20.04.2020 «Яндекс» сделал тестирование на коронавирус бесплатным для всех возрастов 1
30.03.2020 Власти запретили продавать смартфоны и ПК в России всю нерабочую неделю 1
26.03.2020 «Яндекс» запускает проект по перевозке врачей, медикаментов и товаров первой необходимости 1
26.03.2020 Российское правительство переходит на удаленную работу 1
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 1
28.11.2019 Цена акций «Яндекса» превысила исторический максимум 1
21.11.2019 Главу «Яндекса» смогут отстранить на 15 суток при угрозе национальной безопасности 1
18.11.2019 В «Яндексе» радикально меняется структура управления. Сбербанк теряет «золотую акцию» 1
05.08.2019 VisionLabs и «Яндекс.Такси» создали систему мониторинга усталости 1
23.05.2019 Аркадий Волож уступил «текущее» руководство «Яндексом» ради решения стратегических задач 5
23.04.2019 В «Яндекс.Такси» назначен финансовый директор 1
21.01.2019 Вице-премьер Максим Акимов обсудит с операторами, бизнесом и международными экспертами перспективы развития 5G 1
12.10.2018 Власти России соберут полную базу «всех, кто называется такси» 1
06.08.2018 «Яндекс» поглотил нового разработчика ПО для таксопарков 1
06.08.2018 «Яндекс.Такси» покупает разработчика онлайн-сервисов для таксопарков «Оптеум» 1
06.04.2018 «Яндекс» раскрыл секреты совместного предприятия с Uber: Инвесторы из Крыма запрещены 1
26.03.2018 Uber полностью уходит из Юго-Восточной Азии и продает бизнес конкуренту 1
08.02.2018 «Яндекс» и Uber завершили объединение бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах 1
19.01.2018 Новый сервис «Яндекс.Еда» поглотит UberEats 1
13.12.2017 Сбербанк покупает половину «Яндекс.Маркета» 1
24.11.2017 Власти обязали «Яндекс.такси» и Uber не мешать конкурентам 1
17.11.2017 Совместное такси «Яндекса» и Uber проведет IPO в США 1

Публикаций - 66, упоминаний - 80

Худавердян Тигран упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 48
VK - Mail.ru Group 2485 7
Microsoft Corporation 11127 6
Samsung Electronics 5702 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 17 4
Rambler Group - Рамблер ГК 486 3
Facebook 3767 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Acronis - Акронис 364 2
Google LLC 7161 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
Opteum - Оптеум 4 2
Oracle Corporation 3356 2
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 1
Nokia Networks 54 1
DartIT - Dart Information Technologies - ДартИТ 4 1
Huawei 2732 1
Xiaomi 904 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
ESET 989 1
S7 TechLab 5 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 1
Зеленая точка - Интелситигрупп 5 1
Консист Бизнес Групп 58 1
Mindbox 11 1
Элвис-Плюс 69 1
ВестКолл - WestCall 34 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group 6 1
Nvidia Corp 2030 1
Прогноз 197 1
Telegram Group 702 1
SAP SE 3216 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Veeam Software 250 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Яндекс.Такси 271 35
Uber 257 16
Uber Technologies 258 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 13
Яндекс.Еда 93 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Gett 60 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 3
Foodfox 11 3
Тинькофф ГК - TCS Group 51 3
DiDi Chuxing 19 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 3
X5 Group - Пятерочка 559 2
Target Global 10 2
X5 Group 599 2
Lamoda 83 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Альфа-Банк 1127 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Авто.ру - Auto.ru 67 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Russ Outdoor 7 1
Aviasales - Jetradar 47 1
SoftBank Group 101 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Русский стандарт Банк 302 1
UFG Private Equity 25 1
MLU B.V. 10 1
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 7 1
ESW Capital 5 1
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 1
Alfa Capital Partner 1 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 2 1
Подарок ангелу 2 1
Семейный доктор 4 1
Uber China 7 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 3
Правительство РФ 2207 3
Президент Российской Федерации 1441 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 5 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 4 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 254 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 2 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 5
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ЛДПР 69 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 3 1
NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 6 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 16 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Kubernetes 307 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
Безопасный город 347 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 286 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Google Android 10751 12
Uber Eats - UberEATs 28 9
Яндекс.Маркет 439 8
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 6
Яндекс.Лавка 68 6
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 5
Apple iOS 5742 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Яндекс.Карты и Транспорт 293 4
Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 45 4
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 4
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 3
Samsung Electronics Bada 171 3
Яндекс.Плюс 44 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Apple - App Store 2198 3
Linux OS 4267 3
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Яндекс.Радар 25 2
Яндекс.Дзен 66 2
Яндекс.Музыка 131 2
Яндекс.Диск 118 2
Symbian OS 781 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 2
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 2
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 27 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
ICQ 499 2
Kaspersky Internet Security 289 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
Apple macOS 930 2
ВГТРК Смотрим 14 2
Яндекс Помощь рядом 10 2
СПАРК-Интерфакс 104 2
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft Windows 10 6659 2
Apple iPad 3263 2
Яндекс Go 50 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 2
Волож Аркадий 181 11
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 9
Путин Владимир 1828 6
Бунина Елена 27 4
Горелкин Антон 34 3
Носков Константин 201 2
Мишустин Михаил 302 2
Парахин Михаил 8 2
Дмитриев Кирилл 93 2
Гришаков Максим 27 2
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 2
Тиньков Олег 38 2
Яковицкий Алексей 12 2
Комиссаров Алексей 17 2
Марчук Вадим 4 2
Шулейко Даниил 11 2
Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 2
Boynton John - Бойнтон Джон 5 2
Тимашев Ратмир 58 1
Ханин Александр 42 1
Ковнир Евгений 71 1
Баронов Андрей 8 1
Акимов Максим 167 1
Соколов Алексей 121 1
Осеевский Михаил 221 1
Солонин Сергей 82 1
Шадаев Максут 384 1
Греф Герман 205 1
Лацанич Василь 92 1
Оганесян Ашот 58 1
Собянин Сергей 211 1
Кисляков Евгений 83 1
Лысенко Эдуард 209 1
Корня Алексей 73 1
Эмдин Сергей 67 1
Филатов Андрей 99 1
Тихонова Кристина 44 1
Черепенников Антон 52 1
Бойко Елена 151 1
Вермишян Геворк 61 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 23
Беларусь - Белоруссия 2095 19
Казахстан - Республика 2641 17
Армения - Республика 689 17
Грузия 692 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 12
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
Украина 3378 6
Беларусь - Минск 328 6
Армения - Ереван 86 4
Нидерланды 976 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 4
Казахстан - Алматы 264 3
Африка 1491 3
Ближний Восток 1475 3
Великобритания - Лондон 823 3
Европа 3774 3
Россия - Набережные Челны 202 2
Латвия - Латвийская Республика 450 2
Грузия - Тбилиси 46 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
США - Нью-Йорк 1096 2
Эстония - Эстонская Республика 418 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия - Сочи 913 2
Россия - Калининградская область 539 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Судан - Республика 41 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Куба - Республика 75 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Франция - Париж 372 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
Русский язык 986 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 240 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Транспорт 62 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 12 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
The Bell - Издание 34 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 2
НТВ - Телекомпания 164 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
Bloomberg 785 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Forbes - Форбс 442 1
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
IDC - International Data Corporation 2724 1
CNews Analytics 1991 1
Future Workplace 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766540, в очереди разбора - 670225.
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