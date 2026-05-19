Индексная книга (каталог) CNews*
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Худавердян Тигран
СОБЫТИЯ
Публикаций - 94, упоминаний - 104
Худавердян Тигран и организации, системы, технологии, персоны:
|Волож Аркадий 268 31
|Путин Владимир 3454 15
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 9
|Кудрин Алексей 125 9
|Потанин Владимир 91 8
|Бунина Елена 35 8
|Абрамович Роман 47 7
|Алекперов Вагит 44 7
|Шулейко Даниил 17 6
|Шульгин Александр 25 5
|Кириенко Сергей 149 4
|Савиновский Артем 9 4
|Рашников Виктор 12 4
|Горелкин Антон 118 3
|Худавердян Тимур 5 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Греф Герман 485 3
|Парахин Михаил 17 3
|Мордашов Алексей 64 3
|Кириенко Владимир 148 3
|Гришаков Максим 32 2
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
|Иванов Владимир 68 2
|Решетников Максим 46 2
|Яковицкий Алексей 23 2
|Абрамков Александр 44 2
|Комиссаров Алексей 26 2
|Марчук Вадим 4 2
|Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 2
|Boynton John - Бойнтон Джон 9 2
|Осеевский Михаил 350 2
|Носков Константин 241 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Липов Андрей 68 2
|Собянин Сергей 538 2
|Дмитриев Кирилл 120 2
|Костин Андрей 68 2
|Делицын Леонид 137 1
|Мамут Александр 133 1
|Парфенов Игорь 52 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.