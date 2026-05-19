Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Худавердян Тигран

СОБЫТИЯ


19.05.2026 Нейросети Сбербанка и «Яндекса» получат гарантированный спрос госзаказчиков 1
27.02.2026 Развитием искусственного интеллекта в России займутся ФСБ, Минобороны, «Яндекс» и Сбербанк 1
22.12.2025 Беспилотные авто заблокировали движение в Сан-Франциско. Они не смогли проехать перекрестки с неработающими светофорами при отключении электричества 1
04.10.2024 Основатель «Яндекса» потратит миллиард на инфраструктуру искусственного интеллекта 1
23.01.2024 Российские активы «Яндекса» сменили владельца 1
15.11.2023 Yandex полностью избавляется от «Яндекса». Российские олигархи не хотят видеть в нем иностранцев 1
07.09.2023 Европа сняла санкции с экс-главы Ozon 2
21.07.2023 МТС, «Билайн», «Мегафон» и советник главы «Яндекса» попали под санкции 1
26.05.2023 Инвесторам «Яндекса» дадут возможность остаться в России 1
19.05.2023 Абрамович, Потанин и Алекперов могут купить «Яндекс» за $7 млрд 1
24.03.2023 Италия запретила покупать местного интегратора компании, связанной с «Яндексом» 1
06.03.2023 Рассекречены подробности раздела «Яндекса» на российскую и зарубежную части. Полкомпании продадут богатейшим бизнесменам 1
13.02.2023 «Яндекс» запустил такси в Намибии и Мозамбике 1
15.12.2022 «Яндекс» получил европейский сертификат на обработку персональных данных 1
25.11.2022 Официально: «Яндекс» готовится к разделу на две части. Одна может достаться Кудрину 1
01.11.2022 Дом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа захвачен борцами за социальную справедливость 1
23.09.2022 «Яндекс» построит в России свой крупнейший ЦОД 1
22.09.2022 Финляндия наложила арест на активы Yandex 1
15.08.2022 Судьбу «Яндекса» решат в Кремле 1
09.08.2022 «Яндекс» закрывает свою экспресс-доставку в Лондоне и Париже 1
08.07.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев впервые попал под санкции 1
03.06.2022 Введены санкции против основателя «Яндекса», главы Роскомнадзора и «Воентелекома» 1
15.04.2022 «Яндекс» нашел нового гендиректора 1
13.04.2022 Ozon из-за санкций остался без старого гендиректора, а нового у него не будет 1
11.04.2022 Европа ввела санкции против главы Ozon 1
16.03.2022 Глава Yandex покидает свой пост из-за санкций 1
15.03.2022 В «Яндексе» сменился гендиректор 2
26.10.2021 В «Яндексе» назначен директор по устойчивому развитию 1
03.06.2021 «Ростелеком» и «Яндекс» представят совместные облачные сервисы для бизнеса и госсектора 1
19.05.2021 «Яндекс» усилил команду топ-менеджеров 2
01.04.2021 Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
26.02.2021 «Яндекс» выделяет «Такси», «Маркет» и «Еду» в отдельную бизнес-группу 1
17.02.2021 «Яндекс» вложит сотни миллионов долларов в доставку товаров и еды 1
16.02.2021 «Яндекс» объявил финансовые результаты за IV квартал 2020 года и 2020 год 1
30.12.2020 Тиньков раскрыл причину срыва сделки по продаже банка «Яндексу». Ему недоплатили $200 млн 2
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
25.11.2020 Поиск «Яндекса» перешел на нейротехнологию, над которой работал 10 лет 1
19.11.2020 Глава «Яндекса» рассказал, когда начнет выдавать банковские карты и кредиты 1
30.10.2020 «Яндекс» выделяет облачную платформу Yandex.Cloud в самостоятельный бизнес-юнит 1

Публикаций - 94, упоминаний - 104

Худавердян Тигран и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 93
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 11
VK - Mail.ru Group 3602 8
Ростелеком 10948 7
Microsoft Corporation 25775 6
Yandex Go - Yango 34 5
Google LLC 12690 5
Samsung Electronics 11065 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Meta Platforms - Facebook 4621 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
МегаФон 10742 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
Nvidia Corp 4002 2
Otello Corporation - Opera Software 340 2
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 31 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Opteum - Оптеум 4 2
Яндекс - Росинфотех - Рос.Такси 6 2
Yandex Global DC 2 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Apple Inc 13156 2
Oracle Corporation 7074 2
Acronis - Акронис 489 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 2
ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 13 1
МТС - Зеленая точка - Интелситигрупп 17 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 1
ВестКолл - WestCall 90 1
Mindbox - Майндбокс 34 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 17 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
DartIT - Dart Information Technologies - ДартИТ 5 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
eHouse 68 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 18
Uber 357 17
Яндекс.Лавка 315 9
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 9
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 8
36,6 - аптечная сеть 96 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 6
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 6
Gett 88 5
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Foodfox 16 3
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 3
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 3
Nivos Energia 3 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 3
Target Global - Target Global Fintech Opportunities Fund - Target Global Growth Fund 10 2
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 39 2
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 2
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 62 2
Такси Ритм 9 2
Альфа-Банк 1979 2
GFG - Lamoda - Купишуз 219 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правительство РФ - Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 6 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 14 1
Правительство Канады 51 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 10
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 8
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 5
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 26 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 120 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 44
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 13
Google Android 15244 12
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 9
Uber Eats - UberEATs 41 9
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 8
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
Microsoft Windows 16882 6
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 6
VK - Яндекс.Дзен 258 5
Apple - App Store 3109 5
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 5
Яндекс.Плюс 250 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 4
Apple iOS 8583 4
Linux OS 11533 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Яндекс.Навигатор 121 4
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 121 4
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 124 3
Samsung Electronics - Bada 188 3
Яндекс Помощь рядом 37 3
Яндекс.Таксометр 3 3
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 3
Apple iPad 4012 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 2
Яндекс.Радар 31 2
VK - Яндекс.Новости 49 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 2
Яндекс.Услуги 25 2
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 2
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 117 2
VK - Mail.ru - Одноклассники - OK Live 16 2
Opera Turbo 36 2
Apple macOS 2419 2
Nokia Symbian OS 1411 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Волож Аркадий 268 31
Путин Владимир 3454 15
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 9
Кудрин Алексей 125 9
Потанин Владимир 91 8
Бунина Елена 35 8
Абрамович Роман 47 7
Алекперов Вагит 44 7
Шулейко Даниил 17 6
Шульгин Александр 25 5
Кириенко Сергей 149 4
Савиновский Артем 9 4
Рашников Виктор 12 4
Горелкин Антон 118 3
Худавердян Тимур 5 3
Шадаев Максут 1210 3
Греф Герман 485 3
Парахин Михаил 17 3
Мордашов Алексей 64 3
Кириенко Владимир 148 3
Гришаков Максим 32 2
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
Иванов Владимир 68 2
Решетников Максим 46 2
Яковицкий Алексей 23 2
Абрамков Александр 44 2
Комиссаров Алексей 26 2
Марчук Вадим 4 2
Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 2
Boynton John - Бойнтон Джон 9 2
Осеевский Михаил 350 2
Носков Константин 241 2
Мишустин Михаил 787 2
Липов Андрей 68 2
Собянин Сергей 538 2
Дмитриев Кирилл 120 2
Костин Андрей 68 2
Делицын Леонид 137 1
Мамут Александр 133 1
Парфенов Игорь 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 79
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 24
Беларусь - Белоруссия 6289 20
Армения - Республика 2449 18
Казахстан - Республика 6048 17
Украина 7928 17
Нидерланды 3746 16
Грузия 1332 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 11
Европа 24964 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 6
Беларусь - Минск 706 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Израиль 2856 5
Армения - Ереван 223 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Ближний Восток 3154 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 4
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 3
Эстония - Эстонская Республика 764 3
Латвия - Латвийская Республика 836 3
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 2
Грузия - Тбилиси 106 2
Канада 5082 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 26
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 24
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 13
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 13
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 54 12
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 9
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 6
Английский язык 7030 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 396 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Образование в России 2893 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Bloomberg 1627 10
The Bell - Издание 42 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 2
VK - Mail.ru Новости 33 2
Forbes - Форбс 1002 2
Wikipedia - Википедия 650 2
Ведомости 1466 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Медуза - Meduza 48 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
Helsingin Sanomat 17 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
РИА Новости 1033 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
Future Workplace 4 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Украина - Евромайдан 15 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще