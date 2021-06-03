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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Худавердян Тигран
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 66, упоминаний - 80
Худавердян Тигран упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Волож Аркадий 181 11
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 9
|Путин Владимир 1828 6
|Бунина Елена 27 4
|Горелкин Антон 34 3
|Носков Константин 201 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Парахин Михаил 8 2
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Гришаков Максим 27 2
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 2
|Тиньков Олег 38 2
|Яковицкий Алексей 12 2
|Комиссаров Алексей 17 2
|Марчук Вадим 4 2
|Шулейко Даниил 11 2
|Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 2
|Boynton John - Бойнтон Джон 5 2
|Тимашев Ратмир 58 1
|Ханин Александр 42 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Баронов Андрей 8 1
|Акимов Максим 167 1
|Соколов Алексей 121 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Солонин Сергей 82 1
|Шадаев Максут 384 1
|Греф Герман 205 1
|Лацанич Василь 92 1
|Оганесян Ашот 58 1
|Собянин Сергей 211 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Корня Алексей 73 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Филатов Андрей 99 1
|Тихонова Кристина 44 1
|Черепенников Антон 52 1
|Бойко Елена 151 1
|Вермишян Геворк 61 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766540, в очереди разбора - 670225.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766540, в очереди разбора - 670225.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru