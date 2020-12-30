Тиньков раскрыл причину срыва сделки по продаже банка «Яндексу». Ему недоплатили $200 млн

Олег Тиньков сообщил, что сделка по продаже его банка «Яндексу» сорвалась из-за того, что «Яндекс» не захотел покупать банк «Тинькофф» банк по его цене и предложил меньшую сумму. Несколькими месяцами ранее бизнесмен утверждал, что его банк не продается никому, однако в «Яндексе» подтвердили, что Тиньков сделал подобное предложение лично Аркадию Воложу.

Все дело в деньгах

Стала известна истинная причина срыва сделки по покупке «Яндексом» банка «Тинкофф». По словам Олега Тинькова, владельца банка, продажа не состоялась потому, что стороны не смогли договориться о цене.

В программе Hard Day’s Night на телеканале «Дождь» Олег Тиньков рассказал, что он просил за свой банк $6,2 млрд, но «Яндекс» на эту сумму не соглашался. Интернет-гигант предлагал ровно $6 млрд, то есть, по словам бизнесмена, сделка сорвалась из-за этих $200 млн.

«Все сделки разваливаются по одной причине – мало денег. Мы не договорились, разница в разбеге была $200 млн. Я бы на их месте заплатил, но у них свои соображения», – рассказал бизнесмен.

Олег Тиньков уточнил, что после продажи своего банка хотел принимать участие в управлении этим бизнесом. Он также рассказал, что «Яндекс» предлагал ему выплатить половину суммы своими акциями, и что его желание участвовать в управлении банком после сделки было продиктовано тем, что он мог бы продать эти ценные бумаги в течение 18 месяцев.

«Я сказал, если вы мне даете такие акции, в некотором смысле “пораженный” актив, я хочу в управлении принимать участие. Как я могу владеть тем, что от меня не зависит?», – сказал Олег Тиньков. По данным Forbes, «Яндекс» предложение бизнесмена участвовать в бизнесе не поддержал.

Олег Тиньков оценивает свой банк дороже суммы, предложенной «Яндексом»

О сделке по покупке банка «Тинькофф» банка «Яндекс» объявил в конце сентября 2020. Ее сумма на тот момент была существенно меньше тех, что назвал Олег Тиньков – $5,45 млрд. Тогда же стало известно, что «Яндекс» действительно хотел выплатить часть этой суммы своими акциями.

Банк «Тинькофф» был создан Олегом Тиньковым в 2006 г. Его главная особенность заключается в полном отсутствии физических отделений – они полностью заменены дистанционным обслуживанием.

Банк продается и не продается

Изначально Олег Тиньков называл несколько иные причины срыва сделки. Так, письме своим сотрудникам, опубликованном изданием The Bell, он написал, что стороны начали переговоры с объединения, поиска синергий и быстрого роста клиентской базы, пытаясь создать самую большую частную компанию в России.

«По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить “Тинькофф”, со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. “Тинькофф” не продается ни “Яндексу”, ни МТС. В ходе сделки, читая комментарии в соцсетях, я еще раз убедился, что у нас лучший клиентский сервис в стране. Я был крайне удивлен, что к бренду “Яндекс” такое негативное отношение, и их потребители не любят, хотя, в отличие от нас, они находятся в более дружелюбном для потребителя сегменте рынка», – говорится в письме бизнесмена.

Позже The Bell опубликовало текст еще одного письма, на этот раз написанного управляющим директором «Яндекса» Тиграном Худавердяном собственным сотрудникам. Из него следует, что Олег Тиньков лично предложил основателю ИТ-гиганта Аркадию Воложу купить банк «Тинькофф». Это предложение поступило практически сразу после прекращения многолетнего партнерства «Яндекса» со Сбербанком.

«Олег уже много лет старается продать свой банк, а тут и “Яндекс” освободился от нон-компита (соглашение об отсутствии конкуренции, - прим. CNews) со “Сбером”. Объединиться с довольно крупным банком, с которым у нас несколько совместных проектов, было интересной для нас возможностью. Команда “Тинькофф” была бы в “Яндексе” партнером и получила бы свободу в развитии бизнеса и все возможности нашей экосистемы», – сказано в письме Тиграна Худавердяна.

«Мы постоянно шли навстречу Олег в его дополнительных требованиях. И конечно, мы согласились с тем, что после сделки Олег будет участвовать в управлении банком и помогать “Яндексу” в целом. К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали все новые и новые требования. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», – подытожил управляющий директор ИТ-корпорации.

Как «Яндекс» не купил Тинькофф банк

«Яндекс» сообщил о заключении принципиальной договоренности о приобретении TCS Group, владеющей банком «Тинькофф», в конце сентября 2020 г. Сумма сделки должна была составить $5,45 млрд, и «Яндекс» планировал оплатить покупку частично деньгами, частично своими акциями.

Ожидалось, что интернет-гигант приобретет 100% акций TCS Group, основным акционером которой является сам Олег Тиньков. На момент заключения договоренности ему принадлежало 40% акций группы, тогда как остальные находились в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже (LSE).

О срыве сделки стало известно 16 октября 2020 г. «Яндекс» с сожалением признал, что компания не смогла согласиться с условиями сделки, предложенными основными акционерами группы TCS. В декабре 2020 г. уже после несостоявшейся сделки с ИТ-корпорацией, Олег Тиньков продал пакет глобальных депозитарных расписок TCS Group, составляющий около 5,3% ее капитала.

Стоимость акций составила $325 млн. Свое решение банкир, пишет РБК, объяснил, помимо прочего, личными причинами. «Привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до $200 млн. Кроме того, часть привлеченных средств будут использованы мною для урегулирования личных юридических проблем», – сказал Олег Тиньков.