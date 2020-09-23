«Яндекс» покупает банк «Тинькофф»

«Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф»

Компания Yandex (владелец российского «Яндекса») сообщила о заключении принциипиальной договоренности о приобретении группы TCS, владеющей банком «Тинькофф». Сумма сделки составит $5,45 млрд, покупка, как планируется, будет оплачена частично денежными средствами, частично акциями Yandex.

Цена одной акции составит $27,65. Эта цена представляет собой премию в размере 8% к рыночной цене акций компании на 21 сентября 2020 г. ($25,6), премию 10,4% к средней цене акций за последний месяц ($25,04) и премию 16,9% к средней цене акций за посдение три месяца ($23,65).

В отчетности по итогам II квартала 2020 г. Yandex заявлял о наличии у него $3457,8 млн наличных (в строке «Наличные, эквиваленты наличных, срочные депозиты»).

Из них $348,3 млн было предназначено для выплаты налогов. $254,2 млн принадлежали «Яндекс.Маркету». Таким образом, на тот момент «Яндекс» располагал наличными на сумму $2855,3 млн.

Ожидается, что «Яндекс» приобретет 100% акций TCS Group. Сделка должна быть одобрена регулирующими органами и собранием акционеров Yandex, кроме того, завершение сделки зависит от ряда других условий.

Чем известен банк «Тинькофф»

Банк «Тинькофф» был создан в 2006 г. Олегом Тиньковым. Главной особенностью банка является отсутствие физических отделений и ставка на дистанционное обслуживание: банковские карты выдаются клиентам курьерами. В 2015 г. был запущен отдельный проект - «Тинькофф Страхование».

«Яндекс» договорился о приобретении банка «Тинькофф»

В 2013 г. TCS Group провела первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже. 60% акций компании находятся в свободном обращении на бирже. 40% акций через структуры The Bernina Trust и The Rigi Trust принадлежат Олегу Тинькову.

Проблемы Олега Тинькова

В 2020 г. на Олега Тинькова свалилось несколько напастей. Как сообщил сам предприниматель, он проходит лечение от острой формы лейкемии.

Чуть ранее власти США обвинили Тинькова в неуплате налогов за тот период, когда он был гражданином этой страны. Сейчас предприниматель находится в Великобритании и ожидает решения властей относительно своей экстрадиции. Он внес залог в размере 20 млн фунтов за возможность оставаться на свободе.

Распад партнерства «Яндекса» и Сбербанка

В 2013 г. «Яндекс» заключил партнерство в финансовой сфере со Сбербанком. Банк приобрел у «Яндекса» контрольный пакет акций платежной системы «Яндекс.Деньги». Это партнерство ограничивало «Яндекс» в возможности запускаться собственные финансовые сферы.

Кроме того, «Яндекс» и Сбербанк» были равноправными партнерами в другом проекте - «Яндекс.Маркет».

Летом 2020 г. стороны оформили расставание. «Яндекс» выкупил доли Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 87,3 млрд руб., а Сбербанк выкупил долю «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд руб.

После этого «Яндекс» получил возможность развивать собственные финансовые сервисы. Интернет-компания уже зарегистрировала 33 товарных знака в финансовой сфере, включая «Я.банк», «Я.Валюта», «Я.Кредит» и др.

Мнение аналитика

Аналитик «Финам» Леонид Делицын считает логичным поглощение банка «Тинькофф» со стороны «Яндекса»: «Тинькофф» неплохо развивался и создавал собственную экосистему, но капитализация банка составляет $5,2 млрд, а капитализация «Яндекса» - $21,1 млрд, - отмечает аналитик. - Что касается «Яндекса», то компания давно понимает, что ей надо выходить за рамки ИТ-отрасли и заниматься финансовыми сервисами».

У «Яндекса» и «Тинькофф» есть множество точек для синергий, добавляет аналитик. Например, с помощью данных о поисковых запросов можно будет оценивать, стоит ли конкретному клиенту давать кредит и какие финансовые сервисы ему лучше предложить.