Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Тиньков Олег
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 64
Тиньков Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Волож Аркадий 181 3
|Греф Герман 205 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Костин Андрей 45 2
|Патрушев Николай 15 1
|Мильнер Юрий 116 1
|Бударгин Олег 9 1
|Козак Дмитрий 10 1
|Лях Валерий 2 1
|Вайно Антон 16 1
|Лисин Владимир 1 1
|Островенко Владимир 1 1
|Потанин Владимир 19 1
|Шамалов Николай 2 1
|Бутерин Виталий 20 1
|Федотов Михаил 13 1
|Шишханов Михаил 1 1
|Муров Андрей 3 1
|Фурсенко Андрей 27 1
|Миллер Алексей 13 1
|Громов Алексей 5 1
|Хлопонин Александр 5 1
|Бортников Александр 19 1
|Плутник Александр 3 1
|Сечин Игорь 27 1
|Алекперов Вагит 6 1
|Леонидов Сергей 3 1
|Тихонова Катерина 3 1
|Прозоровский Никита 2 1
|Толстой Лев 15 1
|Шамалов Кирилл 2 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Каренина Анна 8 1
|Комаров Игорь 6 1
|Ушаков Юрий 2 1
|Керимов Сулейман 20 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Глазьев Сергей 5 1
|Дутов Сергей 6 1
|Ивашкевич Евгений 4 1
|Cashback - Кэшбэк 37 1
|Страхование - Страховое дело 43 1
|CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
|Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771648, в очереди разбора - 675330.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771648, в очереди разбора - 675330.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru