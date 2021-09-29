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Тиньков Олег


29.09.2021 Открылся «Яндекс банк» 1
13.08.2021 «Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса». Предполагаемая «экономия» — 20 миллиардов 1
29.04.2021 После провала с «Тинькофф» «Яндекс» купил другой банк 1
10.02.2021 «Яндекс» создаст конкурента Apple Pay и Google Pay 1
04.02.2021 Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях 1
30.12.2020 Тиньков раскрыл причину срыва сделки по продаже банка «Яндексу». Ему недоплатили $200 млн 12
19.10.2020 Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили долю в «Сравни.ру» 1
16.10.2020 Лопнула самая громкая сделка года. Почему Олег Тиньков не продал «Яндексу» банк 6
23.09.2020 «Яндекс» покупает банк «Тинькофф» 3
18.10.2019 Газпромбанк вопреки цифровизации открывает 100 новых физических офисов 2
01.07.2019 В банке «Тинькофф» сбой второй день подряд 1
13.06.2019 «Тинькофф» выпустил «первого в России» голосового финтех-ассистента Олега. Видео 1
15.10.2018 В Альфа-банке крупный сбой. Недоступны интернет-банк и приложение 1
18.07.2018 ВТБ откроет в Москве офис без людей 1
29.06.2018 В Тинькофф банке крупный сбой: Пользователи «не могут провести ни одной операции» 2
09.02.2018 «Тинькофф Банк» займется блокчейном в «Сколково» 1
31.01.2018 АИЖК и «Тинькофф Банк» создают платформу для выдачи ипотечных кредитов 2
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
17.01.2018 Олег Тиньков и менеджеры Тинькофф Банка пожертвовали 100 млн руб. в целевой фонд МФТИ 2
15.12.2017 Ядро сети MVNO «Тинькофф Мобайл» построила компания «Инфосистемы Джет» 1
21.11.2017 Основатель банка «Тинькофф» продал его акции на $245 млн 2
06.11.2017 Райффайзенбанк: Опыт с блокчейном помог нам выявить то, что нужно менять в законодательстве 1
13.10.2017 Тинькофф банк купил компанию, основанную сыном Сергея Кириенко 1
13.10.2017 Группа «Тинькофф Банка» покупает долю в компании CloudPayments 1
22.08.2017 Тинькофф банк вышел из виртуальности, запустив сеть собственных банкоматов 1
09.12.2016 Группа «Тинькофф» запустит семь центров разработки по всей стране 1
09.12.2016 Тинькофф банк открывает центры разработки по всей России 2
18.04.2016 «Тинькофф Банк» запустил универсальную финансовую платформу Tinkoff.ru 1
12.04.2016 Виртуальный «Рокетбанк» поглощен реальным банком 1
23.03.2016 «Тинькофф банк» первым в России запустил системы SAS AML для противодействия легализации доходов 1
28.11.2014 Потери мировой экономики от киберпреступлений выросли в 1,5 раза за 2013 г. 1
16.06.2014 «Яндекс» покупает легендарный портал Auto.ru 1
02.10.2013 Runa инвестировала $2 млн в модный мобильный банк 1
20.06.2012 Олег Тиньков и Goldman Sachs запустили интернет-стартап Tinkoff Digital 3
28.10.2011 Банк "Тинькофф Кредитные Системы": внедряем BPM правильно 1
28.03.2011 31 марта в Москве состоится Microsoft CRM Forum 1
21.03.2011 31 марта в Москве состоится Microsoft CRM Forum 1
04.03.2010 Популярность Twitter в России за год выросла в 26 раз 1

Публикаций - 38, упоминаний - 64

Тиньков Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4106 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
Twitter 2204 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 2
Microsoft Corporation 11226 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
АФК Система ПАО 999 1
Samsung Electronics 5749 1
Google LLC 7198 1
Сравни.ру 7 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 25
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 8
Тинькофф ГК - TCS Group 51 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 236 5
Тинькофф страхование 19 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Альфа-Банк 1128 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 181 1
Тинькофф ипотека 4 1
Газпром ПАО 525 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 64 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Открытие ФК 538 1
Бинбанк 184 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
Avito - Авито 171 1
Альфа-Групп 330 1
Роснефть НК 367 1
Россети ПАО 168 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Роснано 456 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
Администрация Президента РФ 271 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 111 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Google Android 10752 3
Apple iOS 5742 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
Штрафы ГИБДД 16 3
MoneyTalk 10 3
Тинькофф Инвестиции 28 2
Тинькофф Олег - Голосовой помощник 2 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Яндекс.Маркет 439 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
SQL - Язык программирования 436 1
Java - Язык программирования 1185 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Sony Playstation Network 125 1
Волож Аркадий 181 3
Греф Герман 205 2
Худавердян Тигран 66 2
Костин Андрей 45 2
Патрушев Николай 15 1
Мильнер Юрий 116 1
Бударгин Олег 9 1
Козак Дмитрий 10 1
Лях Валерий 2 1
Вайно Антон 16 1
Лисин Владимир 1 1
Островенко Владимир 1 1
Потанин Владимир 19 1
Шамалов Николай 2 1
Бутерин Виталий 20 1
Федотов Михаил 13 1
Шишханов Михаил 1 1
Муров Андрей 3 1
Фурсенко Андрей 27 1
Миллер Алексей 13 1
Громов Алексей 5 1
Хлопонин Александр 5 1
Бортников Александр 19 1
Плутник Александр 3 1
Сечин Игорь 27 1
Алекперов Вагит 6 1
Леонидов Сергей 3 1
Тихонова Катерина 3 1
Прозоровский Никита 2 1
Толстой Лев 15 1
Шамалов Кирилл 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Каренина Анна 8 1
Комаров Игорь 6 1
Ушаков Юрий 2 1
Керимов Сулейман 20 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Глазьев Сергей 5 1
Дутов Сергей 6 1
Ивашкевич Евгений 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 4
Россия - СФО - Новосибирск 1988 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 3
Россия - ПФО - Казань 1526 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
Казахстан - Республика 2661 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Великобритания - Лондон 831 1
США - Вашингтон 338 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Австралия - Австралийский Союз 1133 1
Европа 3798 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Страхование - Страховое дело 43 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
The Bell - Издание 34 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Forbes - Форбс 442 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 1
Thomson Reuters - Рейтер 1783 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Тинькофф Журнал 4 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771648, в очереди разбора - 675330.
Создано именных указателей - 46354.
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