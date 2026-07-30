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Индексная книга (каталог) CNews*
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Америка Центральная

Америка Центральная

СОБЫТИЯ


30.07.2026 Как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы в логистике и ритейле бигтеха 1
02.06.2026 Т2 расширит географию VoLTE-роуминга до 48 стран в 2026 году 1
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion 1
21.04.2025 Россия откроет ИТ-хаб в Индии 1
14.03.2025 От Белоруссии до Никарагуа: Тюменский бизнес расширяет деловые контакты 1
27.02.2025 «МегаФон»: курс на Южную Америку – тамбовчане расширяют деловые контакты 1
19.02.2025 «МегаФон»: тувинские бизнесмены укрепляют деловые связи с Китаем и Белоруссией 1
13.11.2023 Производитель электроники Fplus требует больше 2 миллиардов у своего бывшего руководства 1
05.10.2022 Российское ПО для автоматизации востребовано в Южной Америке – «Первый бит» открыл представительство в Колумбии 1
23.08.2022 Что будет с экспортом российского ПО? 2
05.08.2022 Из-за европейских санкций российские программисты готовят свое ПО к экспорту в Африку, Азию и на Ближний Восток 2
26.05.2022 Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях 1
05.04.2022 Крупнейший дистрибутор ИТ-оборудования стал полностью российской компанией 1
15.12.2021 Почему различаются вилки для розеток в разных странах 1
08.09.2021 Сальвадор первым в мире сделал биткоин официальной валютой. В стране протесты, на бирже обвал 1
06.06.2019 Российский одежно-обувной гигант переходит на «1С» с «зоопарка» самописного и зарубежного ПО 1
06.06.2019 «Восток-Сервис» расширит сферу применения продуктов «1С» 1
24.11.2018 Алексей Трефилов -

Будущее BPM в роботизации рутинных операций

 1
21.08.2018 Сетевая инфраструктура для развития бизнеса «Фирмы «Август» 1
27.04.2018 Hisense открыла российское представительство компании 1
25.04.2018 ESET: хакеры Lazarus переключились на Центральную Америку 1
09.05.2016 Глобальное потепление оставит нас без кофе? 1
24.09.2015 Omnicomm открыла представительство в Мексике 1
17.02.2015 В ArcGIS Online стали доступны новые карты рельефа большей части европейской территории России 1
22.07.2014 Мировое здравоохранение: основные потребности 1
06.11.2013 Глобальная угроза для банановых плантаций 1
10.10.2013 Петербургский стартап FreshOffice привлек 37 млн руб. инвестиций 1
01.08.2013 В «БПЦ Банковские Технологии» назначен старший вице-президент по продажам в странах Латинской Америки 1
31.05.2013 Expeditions: Conquistador в продаже 1
29.04.2013 Expeditions: Conquistador в России 1
15.03.2013 Тропические леса устойчивы к глобальному потеплению 1
19.12.2012 Softline развивает бизнес в Центральной Америке: новый офис в Коста-Рике 2
03.12.2012 Navitel выпустил навигационные карты Латинской Америки 1
28.10.2011 На YouTube покажут прямую трансляцию открытия исторической сцены Большого театра 1
20.09.2011 Улитки пересекают Центральную Америку на птицах 1
11.03.2011 Бабочка-робот помогла изучить эхолокацию летучих мышей 1
08.02.2011 Абоненты «Билайн» cмогут бесплатно звонить из роуминга в Центр поддержки клиентов 1
13.01.2011 Муравьи-листорезы на пенсии работают грузчиками 1
17.12.2010 Apache: Air Assault в продаже 1
10.12.2010 Apache: Air Assault в продаже 1

Публикаций - 80, упоминаний - 83

Америка Центральная и организации, системы, технологии, персоны:

Gaijin Entertainment 89 8
Microsoft - Activision Blizzard 511 7
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 6
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 6
Creative Assembly 82 4
Google LLC 12687 3
Boeing Satellite Development Center - Boeing Satellite Systems - Hughes Aircraft 28 3
МегаФон 10742 3
9594 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
Новый диск 963 2
Crystal Dynamics 37 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 2
SoftClub - СофтКлуб 160 2
IW Group - И Вэ Групп 11 2
bitComposer Interactive - bitComposer Games 24 2
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 2
SAP SE 5601 2
Cisco Systems 5372 2
Yandex - Яндекс 9215 2
Microsoft Corporation 25774 2
LG Electronics 3735 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Automation Anywhere 17 1
Nvidia Corp 4002 1
America Movil 55 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Esri 176 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 1
1С Первый Бит - FirstBIT 13 1
Esri CIS - Эсри СНГ 93 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 1
Philips Healthcare - Philips Medical Systems 16 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 145 1
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 3
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 4 2
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Восток-Сервис ГК 57 2
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 1
Новосибирскэнергосбыт 17 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Arianespace 87 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
GlobalData 7 1
Казахойл Актобе 3 1
McKesson 15 1
Московский планетарий 15 1
БРИЗ-Климатические системы 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Boeing 1031 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Starbucks 91 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 23 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 21 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 6
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 4
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 540 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Gaijin Entertainment - Apache: Air Assault - Компьютерная игра (военный авиасимулятор) 8 8
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 5
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
1С:Корпорация 57 2
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 2
1С:TMS Логистика. Управление перевозками 6 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 25 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 1
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 31 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 1
1С:Drive 2 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
GeoEye IKONOS 127 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 1
Microsoft Xbox Live Arcade 27 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Microsoft Corporation - GitHub Copilot 41 1
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 58 1
Google Play Books - Google Books - Google Book Search - Google Print - Google Книги - Google Project Ocean 45 1
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 76 1
Oracle Health - Oracle Health Management Platform - Oracle Enterprise Healthcare Analytics - Oracle Healthcare Data Warehouse Foundation - Oracle Healthcare Analytics Data Integration - Oracle Health Sciences - Oracle Healthcare Operating Room Analytics 27 1
Redmond RBM - хлебопечка 27 1
SMTsoft - Свежие решения - FreshOffice 7 1
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 50 1
МТС - Navitel - Навител Пробки 28 1
МТС - Navitel - Навител Погода 11 1
МТС - Navitel - Навител События 9 1
Яковлев Антон 33 3
Мельников Алексей 74 2
Ожегов Сергей 32 2
Ширяев Сергей 3 2
Попова Наталья 15 2
Корнев Владимир 15 2
Синица Алексей 3 2
Касперская Наталья 319 2
Макаров Валентин 251 2
Мудрецов Александр 35 1
Власов Александр 16 1
Крайнов Александр 20 1
Карпинский Алексей 42 1
Белокопыт Алексей 3 1
Райгородский Андрей 51 1
Анкилов Константин 121 1
Комлев Николай 113 1
Харин Антон 1 1
Безбогов Сергей 69 1
Оселедец Иван 51 1
Тихонова Катерина 9 1
Чепакин Андрей 27 1
Федченко Алексей 3 1
Кадников Вячеслав 20 1
Махлин Дмитрий 123 1
Федосеева Ольга 2 1
Анохова Елена 5 1
Ильин Николай 25 1
Киселев Олег 37 1
Семенов Михаил 41 1
Castillo Orlando - Кастиллио Орландо 1 1
Коробко Андрей 1 1
Олешко Андрей 1 1
Гирдин Сергей 3 1
Зинченко Валерий 4 1
Чураков Степан 1 1
Шляхов Константин 3 1
Сусанин Иван 4 1
Пфлаумер Евгений 37 1
Денисенко Елена 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 43
Россия - РФ - Российская федерация 166163 39
Африка - Африканский регион 3640 26
Европа 24962 23
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 21
Америка - Американский регион 2205 17
Азия - Азиатский регион 5920 16
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 15
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 15
Бразилия - Федеративная Республика 2520 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 13
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Япония 13807 10
Канада 5081 10
Ближний Восток 3154 10
Испания - Королевство 3839 10
Нидерланды 3745 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Казахстан - Республика 6047 9
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Индия - Bharat 5869 9
Гватемала - Республика 60 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 8
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 7
Америка Южная 884 7
Германия - Федеративная Республика 13220 7
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 7
Аргентина - Аргентинская Республика 614 7
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