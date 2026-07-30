Индексная книга (каталог) CNews*
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Америка Центральная
СОБЫТИЯ
Публикаций - 80, упоминаний - 83
Америка Центральная и организации, системы, технологии, персоны:
|Яковлев Антон 33 3
|Мельников Алексей 74 2
|Ожегов Сергей 32 2
|Ширяев Сергей 3 2
|Попова Наталья 15 2
|Корнев Владимир 15 2
|Синица Алексей 3 2
|Касперская Наталья 319 2
|Макаров Валентин 251 2
|Мудрецов Александр 35 1
|Власов Александр 16 1
|Крайнов Александр 20 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Белокопыт Алексей 3 1
|Райгородский Андрей 51 1
|Анкилов Константин 121 1
|Комлев Николай 113 1
|Харин Антон 1 1
|Безбогов Сергей 69 1
|Оселедец Иван 51 1
|Тихонова Катерина 9 1
|Чепакин Андрей 27 1
|Федченко Алексей 3 1
|Кадников Вячеслав 20 1
|Махлин Дмитрий 123 1
|Федосеева Ольга 2 1
|Анохова Елена 5 1
|Ильин Николай 25 1
|Киселев Олег 37 1
|Семенов Михаил 41 1
|Castillo Orlando - Кастиллио Орландо 1 1
|Коробко Андрей 1 1
|Олешко Андрей 1 1
|Гирдин Сергей 3 1
|Зинченко Валерий 4 1
|Чураков Степан 1 1
|Шляхов Константин 3 1
|Сусанин Иван 4 1
|Пфлаумер Евгений 37 1
|Денисенко Елена 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.