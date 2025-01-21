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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ильин Николай



21.01.2025 Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта 1
18.09.2023 ФСО дадут 700 миллионов на развитие сети распредцентров органов власти 2
30.06.2023 МТС развернула систему дистанционного видеонаблюдения для строящихся школ и больниц в Смоленске 1
13.05.2014 Конференция CNews «ИБ бизнеса и госструктур: актуальные решения» 1
10.10.2013 Петербургский стартап FreshOffice привлек 37 млн руб. инвестиций 1
22.11.2011 "Аэрофлот" создал современный высококлассный ситуационный центр 1
29.07.2011 Николай Ильин: Система СЦ становится реальным инструментом госуправления 1
07.02.2011 Круглый стол «SaaS в России: в ожидании бума» 1
03.02.2011 15 февраля состоится круглый стол «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру» 1
01.12.2010 NEC слил российские офисы и сменил руководителя 1
01.10.2010 Экспертное мнение: бум SaaS будет, но позже 1
02.09.2010 Российские ИТ-специалисты начали оценивать преимущества SaaS 1
19.11.2007 CNews Forum: прямая видеотрансляция завтра 1
14.11.2007 CNews Forum: ответь на главные вопросы будущего ИКТ 1
09.11.2007 CNews Forum: ответь на главные вопросы будущего ИКТ 1
19.10.2007 CNews Forum пройдет при поддержке Мининформсвязи 1
12.07.2007 Николай Ильин: Можно говорить о наступлении в России нового этапа развития информационного общества 1
18.10.2006 E-правительство начнется с е-медицины 1
31.08.2006 Вышел сентябрьский номер журнала СNews 1
26.12.2003 Где зарыты главные деньги IP-телефонии? 1
30.09.2002 В Москве прошел международный Форум "NETCOM 2002" 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Ильин Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 5
Microsoft Corporation 24628 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 41 2
Siemens AG - Siemens Group 2590 2
Dell EMC 5027 1
Cisco Systems 5114 1
Huawei 3934 1
Softline - Софтлайн 2811 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 1
Competentum - Компетентум 20 1
Мегаплан 76 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 1
Прогноз 1650 1
Tibco Software 81 1
HP 3Com 677 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 1
Siemens Mobile 66 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 126 1
SAS Institute 971 1
Netcom 52 1
Мостком 7 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
МегаФон 8807 1
АйТи 1365 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
Северсталь ПАО - Severstal 478 3
Роснефть НК - нефтяная компания 514 3
Татнефть 226 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 3
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 3
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 3
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 3
X5 Group - Перекрёсток 544 3
Газстройинжиниринг 6 3
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Газпром ПАО 1342 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Альфа-Банк 1770 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
BP - British Petroleum 182 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Газпром - Газфонд НПФ 11 1
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 7 1
Гута ГК 34 1
Тяжпромарматура НПО - Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры 2 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Евротраст КБ 5 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 55 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 422 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 3
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 3
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 3
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 13 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 45 1
Электронная Москва АО 28 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 185 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 24 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12743 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11054 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1065 4
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7417 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27847 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 3
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6220 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4215 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15858 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 4
Softline Softcloud 12 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
Мегаплан CRM 8 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 97 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС 27 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 1
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 21 1
SMTsoft - Свежие решения - FreshOffice 6 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет финансов Санкт-Петербурга - Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета города Санкт-Петербурга - АИС БП-ЭК - Электронное казначейство 18 1
FreePik 983 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 1
Правительство Чувашской Республики - Цифровое общество Чувашии - Электронная Чувашия - Государственная программа Чувашской Республики - Геопортал Чувашии 11 1
Национальный проект - Здравоохранение 23 1
Ковалевский Сергей 19 5
Сенаторов Михаил 42 4
Назипов Дмитрий 85 4
Михайлов Алексей 71 4
Матюхин Владимир 61 3
Серова Елена 319 3
Макаров Станислав 117 3
Фазылзянов Фарит 30 3
Салов Антон 38 2
Бахтиаров Алексей 21 2
Шубина Дарья 3 2
Курахтанов Олег 3 2
Соколов Алексей 134 1
Шевченко Владимир 146 1
Размахаев Сергей 42 1
Лопаткин Герман 104 1
Соколов Артем 45 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Чернов Антон 23 1
Лебедев Георгий 54 1
Бородин Андрей 38 1
Селин Владимир 14 1
Мартынов Дмитрий 37 1
Разумовский Дмитрий 121 1
Костров Дмитрий 30 1
Подкопаев Олег 30 1
Овчаров Евгений 13 1
Попова Мария 141 1
Санадзе Георгий 16 1
Кроликов Артём 6 1
Рудычева Наталья 95 1
Кузовкин Алексей 155 1
Баранов Александр 14 1
Луцкий Алексей 3 1
Алкснис Виктор 70 1
Солонин Виталий 89 1
Городецкий Ярослав 12 1
Franz Ted - Франц Тед 1 1
Масленников Игорь 36 1
Тарасов Сергей 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 2
Америка Латинская 1812 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 2
Беларусь - Белоруссия 5665 2
Европа 21770 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1225 1
Азия - Азиатский регион 5530 1
Европа Восточная 3075 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Ближний Восток 2944 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - ЦФО - Калужская область 980 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 611 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1194 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 447 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 316 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 251 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Америка Центральная 75 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
Япония 13283 1
Индия - Bharat 5446 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 483 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8652 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5828 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 3
Энергетика - Energy - Energetically 5085 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2128 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9928 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5765 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 2
Аренда 2416 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2900 2
Национальный проект 307 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 205 2
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