Новая версия Indeed AM 9.2 упрощает импортозамещение и ускоряет аутентификацию пользователей

Компания «Индид» представила обновление Indeed Access Management (Indeed AM) – программного комплекса для централизованного управления доступом и учетными записями. В версии 9.2 разработчики добавили поддержку ОС Linux и улучшили поиск пользователей при запросах аутентификации. Об этом CNews сообщили представители компании «Индид».

Новая функциональность Indeed AM поможет российским компаниям упростить переход на импортонезависимый стек технологий. В версии 9.2 у пользователей появилась возможность запускать и устанавливать часть компонентов Indeed AM на серверах под управлением ОС Linux. Поддержка механизмов двухфакторной аутентификации в среде Linux осуществляется с помощью нового модуля Indeed FreeRADIUS Extension, который предназначен для сервисов и приложений, совместимых с протоколом RADIUS.

Еще одно важное обновление Indeed AM 9.2 призвано усовершенствовать работу с каталогами пользователей. Теперь при запросах аутентификации поиск пользователей в нескольких каталогах происходит быстрее, а в случае отказа некоторых из них система продолжает взаимодействовать с доступными каталогами. Это дает возможность оптимизировать процесс поиска пользователей и значительно сократить время, необходимое для их аутентификации.

Ряд улучшений компания «Индид» внесла в консоль управления (Management Console) Indeed AM, что позволяет более гибко управлять продуктом. В частности, администраторы могут самостоятельно выбирать и настраивать формат, в котором имя пользователя должно отображаться в консоли. Кроме того, расширены возможности поиска пользователей благодаря добавлению новых поисковых атрибутов. В Indeed AM 9.2 провайдеров аутентификации можно настраивать централизованно в интерфейсе управления, а не в редакторе реестра, как ранее. Теперь большинство параметров для настройки продукта собраны в одном месте, что обеспечивает более быструю и удобную установку провайдеров и позволяет оптимизировать работу администраторов.

Другие изменения, которые разработчики внесли в Indeed AM 9.2, направлены на повышение безопасности системы. Чтобы минимизировать риски несанкционированного доступа со стороны злоумышленников, запросы к API теперь выполняются только при наличии клиентского сертификата, которому доверяет сервер Indeed AM. Помимо этого, у администраторов появилась возможность запрещать аутентификацию для пользователей, которые не включены ни в одну политику доступа Indeed AM.

«Выпуск данного релиза стал важным шагом в нашем стремлении предоставить российским компаниям, работающим в условиях импортозамещения, максимально гибкие и надежные инструменты для управления доступом пользователей. Одна из ключевых задач версии 9.2. – запустить Indeed AM в операционных системах Linux. Кроме того, мы выполнили миграцию основных компонентов Indeed AM в более актуальный фреймворк ASP.NET Core. Это позволит нам далее развивать продукт в едином фреймворке для версий, совместимых как с WIndows, так и с Linux. Также в Indeed AM 9.2 добавлено много обновлений, повышающих удобство и безопасность продукта», – отметил Николай Ильин, руководитель продукта Indeed AM.