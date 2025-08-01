Microsoft убивает «Windows для бедных». Самая базовая ОС для слабых ПК отправится на свалку

Microsoft готовится прекратить поддержку упрощенной версии Windows 11 с приставкой SE. Она создавалась для совсем бюджетных устройств и имела лишь основные функции, но теперь корпорация в ней не нуждается. Она даже не обновится до версии 25H2 – настолько Microsoft хочет поскорее избавиться от нее, как и от Windows 10.

Минус одна Windows

Корпорация Microsoft намерена сократить ассортимент своих операционных систем, вычеркнув из него Windows 11 SE, пишет Neowin. Это отдельная версия Windows 11, на просторах России из-за «бесплатности» обычной Windows 11 не распространенная.

Windows 11 SE предназначена для компьютеров базового уровня, которые не способны в полной мере «тянуть» полноценную Windows 11 – она, как известно, славится своими завышенными системными требованиями. Как сообщал CNews, премьера системы состоялась в начале ноября 2021 г., спустя пять месяцев после анонса Windows 11 и один месяц после ее релиза.

Первым устройством на базе этой ОС стал ноутбук Surface Laptop SE, который на старте продаж стоил всего $250 или 20,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 1 августа 2025 г. Это откровенно очень слабый мобильный ПК, даже по меркам 2021 г. – процессор Intel Celeron N4020 или N4120 (14 нм, два/четыре ядра, без многопоточности), всего 4 ГБ RAM и флеш-память, даже не SSD, объемом 64 ГБ.

Microsoft У Windows 11 SE слишком много альтернатив в стане Linux, чтобы терпеть ее ограничения

Поддержка Windows 11 SE, включая обновления программного обеспечения, техническую помощь и исправления безопасности, будет окончательно прекращена в октябре 2026 г.

Что особенного в системе

Сама Windows 11 SE представляет собой урезанную версию обычной Windows 11. Из нее убрали целый ворох функций, но, по большей части, второстепенных. Впрочем, некоторые нужные функции тоже исчезли – система не позволяет ставить программы вручную, только из магазина Microsoft Store.

Отсутствие множества опций сделало систему легкой и позволило устанавливать ее даже на совсем медленные по современным меркам компьютеры. Но, как пишет Neowin, Microsoft в итоге так и не удалось создать настолько же быструю ОС, насколько быстры сторонние облегченные сборки Windows 11, например, tiny11. При этом в них, как правило, возможность установки программ из любых источников не заблокирована.

Причины нет

К моменту выхода материала Microsoft не раскрывала причины своего отказа от дальнейшего развития Windows 11 SE, однако она собирается очень оперативно «похоронить» ее. Эта версия даже не получит апдейт 25H2, который должен выйти до конца 2025 г., то есть примерно за год до полной остановки технической поддержки системы.

Фактически, это обновление из пользовательских ОС Microsoft получит только полноценная Windows 11, потому что поддержка Windows 10 будет прекращена в середине октября 2025 г. К тому с марта 2023 г. она получает только обновления безопасности, и даже если заплатить Microsoft денег, то она хоть и продолжит присылать обновления для Windows 10, но, опять же, только патчи безопасности.

Не слишком ли рано

Внезапное окончание поддержки Windows 11 SE может стать проблемой не только для ее пользователей, но и для самой Microsoft, потому что как работающий на этой ОС Surface Laptop SE имеет весьма продолжительный жизненный цикл.

Выпуская его, Microsoft заявила, что будет поддерживать его вплоть до января 2028 г., обращает внимание Neowin. Таким образом, обновления для Windows 11 SE перестанут выходить на полтора года раньше, что может не понравиться владельцам Surface Laptop SE, который распространялся далеко не бесплатно.

Поражение Microsoft

Проект Windows 11 SE объективно нельзя назвать удачным. Surface Laptop SE так и остался единственным устройством на ее основе в каталоге Microsoft, да и сторонние производители, с большой охотой устанавливающие полноценные Windows на свои ПК и ноутбуки, годами старательно обходили Windows 11 SE стороной.

Да и пользователи были не особо рады пользоваться хоть и относительно быстрой и экономичной, но все же порезанной системой. В конце концов, в Microsoft Store есть далеко не все существующие под Windows программы, и некоторое специфическое ПО приходится ставить вручную, что не представляется возможным в Windows 11 SE.

Как пишет Neowin, эта система в свое время противопоставлялась Google Chrome OS, у которой даже имеется отдельная версия для старых Windows-компютеров. Но они обе оказались провальными – доля Chrome OS на мировом рынке настольных операционных систем в настоящее время не превышает 1%. Владельцам медленных ПК проще установить Linux и Wine для запуска нужных им Windows-программ.