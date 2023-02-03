Создана уникальная версия Windows 11, из которой вырезали все лишнее. Она почти не расходует память и работает быстрее оригинала. Видео

Сторонние разработчики выпустили Tiny11 – облегченную версию Windows 11, которая почти не расходует оперативную память и занимает вдвое меньше места на диске, чем обычно. Из системы удалено все лишнее, в том числе и браузер Edge, благодаря чему она теперь способна запускаться даже на очень слабых компьютерах. Система легальна – она основана на фирменном дистрибутиве с сайта Microsoft и требует активации. Установочный файл Tiny11 находится в свободном доступе.

Лучше, чем у Microsoft

Команда разработчиков NTDEV создала свою уникальную версию операционной системы Windows 11, из которой вырезала если не все, то почти все недостатки оригинальной ОС Microsoft. Как пишет портал Neowin, она способна запускаться и работать даже на очень старых компьютерах, в распоряжении которых есть лишь 2 ГБ оперативной памяти.

Проект носит название Tiny11. Тот факт, что для работы ей хватает лишь 2 ГБ ОЗУ – это значительное достижение разработчиков, поскольку обычной Windows 11 требуется минимум 4 ГБ. Со временем этого объема ей начинает не хватать, так что лучше иметь в наличии хотя бы 8 ГБ.

То же касается и свободного дискового пространства. После установки и первой настройки Tiny11 занимает лишь 8 ГБ на накопителе, тогда как классическая Windows 11 расходует в пределах 24 ГБ.

Фото: Microsoft Внешне Tiny11 неотличима от обычной Windows 11

В целом, Windows 11 давно известна как самая требовательная ОС Microsoft за всю историю, хотя на деле ей нет ничего такого, для чего ей требуется так много системных ресурсов. Авторы проекта Tiny11 смогли наглядно доказать это.

Неочевидная магия

За основу Tiny11 команда NTDEV взяла дистрибутив Windows 11 Pro версии 22Н2 образца сентября 2022 г., легально скачанный с сайта Microsoft. К слову, такая возможность с июня 2022 г. была закрыта для россиян, и лишь к концу 2022 г. Microsoft отменила этот запрет.

Чтобы превратить Windows 11 в Tiny11, разработчики вырезали из нее множество компонентов. Подробный список удаленных элементов авторы проекта не представили, но доподлинно известно, что в нем числится браузер Edge. Как и в случае с Internet Explorer, подавляющее большинство пользователей используют Edge только для скачивания Chrome – у последнего 65,4% мирового рынка, у Edge – лишь 4,46% (данные StatCounter за январь 2023 г.), хотя ему почти восемь лет.

Как работает Tiny11

В составе Tiny11 остались калькулятор, блокнот, все специальные возможности (опции для людей с ограниченными возможностями), а также терминал, магазин приложений Microsoft Store и даже Paint. А поскольку это версия 22Н2, то в системном файловом менеджере есть вкладки, как в современном браузере.

По умолчанию Tiny11 работает только с локальными учетными записями, так что регистрироваться на сайте Microsoft и быть привязанным к нему и своему профилю не придется.

Самостоятельное облегчение Windows 11

Отсутствие в составе дистрибутива Edge означает, что перед установкой Tiny11 нужно будет скачать установочный пакет нужного браузера. Это не всегда удобно, но зато система не будет постоянно просить выбрать Edge в качестве браузера по умолчанию.

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Что же до небольшого «веса» системы после установки, то здесь создатели Tiny11 своих секретов тоже не раскрывают. Однако редакция CNews убедилась, что сжать занимаемое Windows 11 место на накопителе можно и на стандартном дистрибутиве.

Заставить Windows 11 «сесть на диету» можно и без Tiny11

Для этого достаточно при помощи штатных команд Windows запустить чистку папки WinSxS, после чего скачать небезызвестный скрипт UZ, уменьшающий объем оставшихся в этой папке файлов.

Также путем правки реестра можно высвободить еще около 10 ГБ – их Windows 11 резервирует для теневых копий и файлов обновлений. Практика показала, что все перечисленное никак не влияет ни на стабильность, ни на качество работы системы.

Никакого пиратства

Глобальных изменений в Windows 11 создатели проекта Tiny11 не вносили. Они разместили свой дистрибутив в свободном доступе с важной пометкой – после установки она потребует активации.

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Как пишет портал Neowin, это не взломанная версия Windows 11. Это, скорее, ее модификация, для полноценной работы которой потребуется лицензионный ключ, купить который, если делать все по закону, можно только у Microsoft и ее официальных партнеров.

Скачать Tiny11 может каждый

Сама Microsoft пока никак не отреагировала на появление Tiny11. К моменту публикации материала дистрибутив Tiny11 можно было скачать на портале Internet Archive, плюс он появился на торрентах. ISO-образ «весит» около 3 ГБ, так что для него вполне подойдет 4-гигабайтная флешка или, для любителей классики, один односторонний однослойный диск DVD5.

Что немаловажно, дистрибутив Tiny11 вполне пригоден для обновления с Windows 10 до Windows 11. Microsoft как раз начала «бомбардировать» пользователей Windows 10 очень каверзной полноэкранной рекламой своей новой ОС

Tiny11 можно считать облегченной версией Windows 11 Pro. Но если по каким-то причинам желания пользоваться именно этой системой не возникает, то у команды NTDEV есть аналогичный проект Tiny 10 на базе Windows 10.