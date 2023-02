Microsoft вставила в Windows 10 раздражающую рекламу на весь экран. Чтобы ее закрыть, нужно быть гением

В Windows 10 появилась новая полноэкранная реклама, которую так просто не закрыть. Это настоящий лабиринт из окон и кнопок, призывающий перейти на Windows 11. Придется потратить несколько минут, чтобы убрать спам с дисплея, но отключить его не получится – в будущем он может всплыть в любой момент.

Чрезвычайно дерзкий спам

Корпорация Microsoft встроила в Windows 10 новую полноэкранную рекламу своей более современной ОС Windows 11, пишет профильный портал Windows Latest. Она может появиться на дисплее в любой момент, и избавиться от нее так просто не получится – нужно выполнить целый квест, который отнимает немало времени.

Суть новой рекламы, как и десятков предыдущих ее видов – в восхвалении Windows 11. Microsoft старается перевести на эту ОС как можно большее количество пользователей, идя для этого на совершенно разные меры. Например, с февраля 2023 г. она больше не продает новые лицензии Windows 10.

Фото: Microsoft Microsoft идет на все, лишь бы поскорее согнать пользователей с Windows 10

Пользователь, которому Microsoft покажет новую рекламу, узнает, что он может бесплатно обновиться до Windows 11. Корпорация всячески хвалит ее, намекая на все те новшества, которые Windows 10 никогда не увидит. В их числе и вкладки в «Проводнике», как в современных браузерах, которые Microsoft сделала еще в 1995 г., но решилась допустить к ним пользователей лишь 27 лет спустя.

Сама Windows 10 будет считаться актуальной ОС до октября 2025 г. До этого времени она продолжит получать обновления, а сторонние разработчики в большинстве своем не решатся исключить ее поддержку из своих продуктов, как это совсем скоро случится с давно не поддерживаемой Windows 7.

Жутко надоедливая реклама

Окно спама, которое может появиться при работе на Windows 10, по своему дизайну напоминает первую загрузку Windows 11 сразу после чистой установки этой ОС. Уведомление гласит, что ПК или ноутбук пользователя оптимально подходит для новой системы, которая, как известно, требовательна к «железу».

Фото: Windows Latest На первый взгляд реклама кажется красивой и легко закрываемой

Также Microsoft заявляет о «бесплатно обновлении». Пользователю предлагается возможность обновить систему в фоновом режиме – Windows 10 сама скачает нужные файлы, при этом не мешая пользователю, а процесс обновления начнется после перезагрузки.

Пользователю доступны две основные кнопки – «Получить» (Get it) и «Запланировать» (Shedule it). Первый запускает процесс загрузки, а второй позволяет отложить его. В нижней части всплывающего окна есть кнопка «Сохранить Windows 10» (Keep Windows 10), маленькая и незаметная. Но даже если нажать ее, окно никуда не исчезнет.

Фото: Windows Latest Это лишь начало пути

Вместо возврата к ОС кнопка «Сохранить Windows 10» переведет пользователя на другую рекламную страницу под названием «Знакомство с Windows 11» (Introducing Windows 11).

Вернуть Windows 10

На вкладке «Знакомство с Windows 11» Microsoft в красках расскажет о новых функциях, которые ждут его при переходе на новую ОС. Упоминаются и новое стартовое меню, и вкладки в «Проводнике», и многое другое.

Фото: Windows Latest Зачем делать в рекламе одно окно, когда можно сделать десятки

В этом окне есть единственная кнопка «Назад» (Back), но и она не избавит пользователя от раздражающей рекламы. Нажав ее, он увидит новое окно под названием «Microsoft рекомендует Windows 11 для вашего ПК» (Microsoft recommends Windows 11 for your PC). Здесь корпорация сообщает, что система имеет знакомый вид, что все файлы будут в полной сохранности при апдейте, и что вернуться на Windows 10 можно будет в любой момент.

Здесь Microsoft обманывает пользователей. Иногда при обновлении до Windows 11 все файлы пользователей теряются. Плюс интерфейс Windows 11 отличается от Windows 10. Чтобы вернуть привычный вид оболочки, приходится устанавливать сторонние программы, например, небезызвестную StartAllBack.

Фото: Windows Latest Финал квеста. Но он может повториться

Это окно является предпоследним. Справа внизу у него есть кнопка «Отказаться от обновления» (decline upgrade), после чего Microsoft выведет новое окно, где в последний раз попытается убедить пользователя установить Windows 11. Кнопка «Продолжить на Windows 10» (Continue on Windows 10) наконец-то закроет столь надоедливую рекламу и позволит пользоваться компьютером.

Дело не в обновлениях

Как пишет Windows Latest, новая полноэкранная реклама Windows 11 – это не результат установки на ПК свежих обновлений для Windows 10. Она появляется на самых разных версиях ОС, в том числе на 21Н2 и 22Н2, чаще всего после установки незначительных апдейтов, датированных январем 2023 г.

В некоторых случаях полноэкранный спам может всплыть на дисплее, даже если система давно не получала обновления – этот механизм не так уж сложно отключить. Эксперты портала убедились в этом на примере ПК, Windows 10 на котором в последний раз обновлялась в августе 2022 г. По их мнению, Microsoft давно вшила механизм полноэкранной рекламы в Windows, а теперь просто разместила файл с ней на своем сервере.

Купить рекламную платформу вместо ОС

Microsoft годами пытается превратить Windows любой версии в полноценную рекламную платформу, где она могла бы продвигать свои же продукты. Другими словами, она продает пользователям не операционную систему, а своего рода многофункциональный билборд.

Windows 10 стала для Microsoft в этом плане полигоном для испытаний. Эта ОС вышла в июле 2015 г., а первый спам в ней появился три месяца спустя. Тогда в меню «Пуск» в сборке 10565, которую получили участники программы Windows 10 Insider Preview, начал отображаться блок со ссылкой на рекомендуемое приложение в Windows Store.

В марте 2017 г. Microsoft встроила рекламу в «Проводник». Во время просмотра своих папок пользователи стали видеть предложение оформить подписку Office 365 Personal

И это далеко не все примеры. В феврале 2020 г. реклама стала частью меню «Пуск» в составе стабильных версий Windows 10. Microsoft отслеживала наличие в системе установленных сторонних браузеров и предлагала перейти на Edge.

С полноэкранным спамом Microsoft тоже экспериментирует. Первый «тест» состоялся в марте 2020 г. – всплывающие на весь экран окна предлагали поскорее воспользоваться ее программными продуктами.