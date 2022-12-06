Microsoft почти 30 лет скрывала от всего мира суперполезную «фишку» Windows, которая нравится миллионам пользователей

В октябре 2022 г. в Microsoft добавила в Windows 11 новый «Проводник» с поддержкой вкладок, как в браузерах. Это сделало работу с файлами в разы более удобной. Как оказалось, эта функция могла появиться еще в 1995 г. – Microsoft намеревалась интегрировать ее в Windows 95, но что-то пошло не так. В результате релиз вкладок в «Проводнике» задержался более чем на 27 лет.

Чересчур долгий путь

Корпорация Microsoft потратила почти 30 лет на доработку одной из самых удобных и полезных функций ОС Windows 11 – вкладок в «Проводнике», штатном файловом менеджере. Как пишет Neowin, над этой опцией она работала еще в конце XX века, планировав внедрить ее в Windows 95.

Оригинальная Windows 95 увидела свет летом 1995 г. Microsoft тестировала работу вкладок в одной или нескольких ее сборках для разработчиков, но в итоге так и не решилась интегрировать ее в финальную версию своей ОС.

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Таким образом, первыми утилитами, перешедшими на использование вкладок, стали браузеры. До «Проводника» эта опция добралась лишь осенью 2022 г, спустя более 27 лет со времени ее тестирования в Windows 95.

Для чего все это

Впервые о планах Microsoft дополнить «Проводник» в Windows 11 вкладками стало известно приблизительно в марте 2022 г., когда свет увидела сборка Windows 11 Dev Channel build 22572. Она была доступна исключительно для разработчиков.

На этот раз Microsoft потребовалось уже не почти 30 лет, чтобы донести функцию до массового потребителя, а лишь семь месяцев. Вкладки были добавлены в «Проводник» с релизом масштабного апдейта 22Н2 в октябре 2022 г.

Как и в случае с браузерами, где все страницы открываются в одном окне, вкладки в «Проводнике» позволяют открывать десятки папок без необходимости плодить на экране столько же отдельных окон. Это в значительной степени упрощает работу с файлами и каталогами – можно переключаться между ними по щелчку мыши и не искать нужное окно на экране или на панели задач. Также больше не потребуется столь часто пользоваться опцией Alt+Tab для переключения между окнами.

Обновленный «Проводник» в Windows 11

Из этого следует, что «Проводник» стал гораздо удобнее. Теперь, вероятно, меньшее число пользователей будут работать в сторонних файловых менеджерах.

Лучше, чем браузер

«Проводник» в Windows 11 перенял у современных браузеров все основные «фишки» работы с вкладками. К примеру, для открытия новой вкладки можно не только нажимать кнопку с пиктограммой «+», но и использовать комбинацию Ctrl+T. Также стало гораздо удобнее переносить файлы между вкладками.

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При этом файловый менеджер не пожирает оперативную память столь же эффективно, сколь и браузер Chrome. Google пытается решить эту проблему годами, но получается пока что не очень хорошо.

Остается лишь догадываться, что именно помешало Microsoft произвести революцию в сегменте файловых менеджеров и выпустить «Проводник» с вкладками еще почти треть века назад. Возможно, компания посчитала эту функцию слишком прогрессивной для своего времени. Или, вероятно, она могла столкнуться с проблемами при ее внедрении и использовании, исправить которые на тот момент не представлялось возможным. Или, как вариант, тогда вкладки в «Проводнике» могли выглядеть или работать не так, как того хотела Microsoft. Впрочем, так обычно поступает не Microsoft, а Apple – не так давно она отменила проект сверхпродвинутой беспроводной зарядки AirPower, так и не добившись требуемого качества ее исполнения и работы.

Нововведение не для всех

Если вкладки присутствуют в современных браузерах в версиях для всех поддерживаемых платформ и давно являются стандартом в этой сфере, то в случае с «Проводником» на данный момент все совсем наоборот. Нововведение интегрировано исключительно в Windows 11 – новейшую ОС Microsoft, которая вышла в октябре 2021 г., и которую корпорация продвигает любыми доступными методами.

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На ноябрь 2022 г. доля мирового рынка Windows-ПК у Windows 11 составляла 16,12% против 69,77% у Windows 10 и 10,24% у Windows 7 (данные StatCounter). В России у Windows 11 лишь 6,64% рынка, Windows 10 занимает 65,54%, а Windows 7 – 19,77%.

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Популярная в России Windows 7 гарантированно не получит вкладки в «Проводнике», поскольку ее техподдержка завершилась еще в январе 2020 г. У пользователей Windows 10, напротив, еще есть шанс опробовать нововведение, так как Microsoft будет выпускать апдейты для нее вплоть до октября 2025 г.

К слову, в Windows 10 Microsoft уже экспериментировала с подобной «фишкой», но «народной» она так и не стала. Ранее в одной из бета-версий системы появилась функция «Наборы» (Sets), позволявшая группировать приложения во вкладки с возможностью быстрого переключения между ними. Например, на одной вкладке могли быть приложения для работы, на другой – для игр и медиаконтента . О работе над этим новшеством Microsoft заявила еще пять лет назад, в ноябре 2017 г., однако до стабильного релиза «Наборы» в итоге так и не добрались.