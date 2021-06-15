Microsoft рассекретила дату смерти Windows 10

Microsoft впервые раскрыла сроки прекращения поддержки ОС Windows 10, самой современной в ее «портфолио». Последний апдейт для этой системы выйдет в октябре 2025 г., то есть система будет получать обновления в течение более чем 10 лет. Публикация сроков может указывать на скорый анонс новой ОС с предполагаемым названием Windows 11. Microsoft и сама намекает на это.

Дни Windows 10 сочтены

Корпорация Microsoft опубликовала дату прекращения поддержки операционной системы Windows 10. На своем сайте она указала, что модификации Home, Pro, Pro for Workstations и Pro Education перестанут получать обновления 14 октября 2025 г.

Первая стабильная сборка Windows 10 вышла 27 июля 2015 г. Таким образом, ОС будет получать поддержку в течение более чем 10 лет с момента релиза.

По данным портала Thurrot, это первый случай, когда Microsoft указала сроки «жизни» Windows 10. При этом на сайте корпорации не указано, когда она престанет выпускать апдейты для других версий этой ОС.

До прекращения поддержи Windows 10 осталось немногим более четырех лет

В настоящее время существует несколько модификаций Windows 10. Помимо перечисленных, есть также Education для образовательных учреждений, Enterprise и Enterprise LTSC для корпораций.

Для сравнения, поддержка Windows XP длилась с октября 2001 г. по апрель 2014 г., неполные 13 лет. Апдейты для Windows 7 выпускались с октября 2009 г. по январь 2020 г. Менее популярная Windows 8 продержалась с октября 2012 г. по январь 2016 г. Ее улучшенная версия Windows 8.1, вышедшая в октябре 2013 г., будет получать обновления до 10 января 2023 г.

Точные сроки

Поддержка Windows 10 не будет завершена именно в октябре 2025 г. Сроки прекращения выхода апдейтов будут напрямую зависеть от версии ОС, которая установлена на компьютере или ноутбуке. Например, самая версия 1507, вышедшая в июле 2015 г., не поддерживается с 5 сентября 2017 г.

На момент публикации материала Microsoft выпускала патчи всего для четырех версий Windows 10 из 12 существующих. Это 1909, поддержка которой закончится 11 мая 2021 г., 2004 (14 декабря 2021 г.), 20H2 (10 мая 2022 г.) и 21H1 (13 декабря 2022 г.) Более новые версии, включая грядущую 21H2 с кодовым названием Sun Valley, релиз которой ожидается осенью 2021 г., тоже будут получать апдейты.

"Забвение" Windows 10 будет постепенным

Сроки выхода новых версий и прекращения их поддержки Microsoft пока не публикует. Однако она уточнила, что в дальнейшем будет поддерживать обновление каждой из новых версий в течение полугода, если для какой-либо из них не будут заявлен меньший или больший период.

Новая Windows

По данным портала The Verge, публикация сроков прекращения поддержки Windows 10 может указывать на готовность Microsoft к релизу новой операционной системы для ПК. Microsoft также пообещала представить «новую Windows» на конференции, которая пройдет 24 июня 2021 г. Пока неизвестно, что она подразумевает под этим. Вероятно, речь может идти об обновлении Sun Valley, которое содержит в себе множество изменений, в основном, косметических.

Также Microsoft может представить и полноценную Windows 11, на что имеются намеки в ее заявлении о «новой Windows». Их выявили специалисты The Verge. Так премьера этой ОС состоится в 11 часов по восточному времени (EST, 19 часов по Москве). Помимо этого окно, фирменный логотип Windows, отбрасывает тень, отдаленно напоминающую число 11.

Один из намеков Microsoft на Windows 11

Также на канале Microsoft в YouTube есть ролик, состоящий из замедленных на 4000% звуков заставок операционных систем Windows 95, Windows XP и Windows 7.

Еще один намек, на этот раз в формате видео

Сам ролик длится 11 минут, а опубликован он был 11 июня 2021 г.

Windows 10X не будет

Еще одним косвенным подтверждением того, что Microsoft работает над полноценной преемницей Windows 10, является ее отказ от выпуска системы Windows 10X. Как сообщал CNews, Microsoft «похоронила» эту систему в середине мая 2021 г.

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Изначально Windows 10X разрабатывалась для устройств с двумя экранами. Ее анонс прошел в октябре 2019 г. Позже Microsoft переквалифицировала ее в операционку для ПК начального уровня.

Windows 10X стала позиционироваться как конкурент Google Chrome OS разработки Google. Она получила полноценную поддержку ARM-процессоров, которую так и не добавили в обычную Windows 10.

Систему укомплектовали упрощенным и визуально более легким интерфейсом, но при этом лишили ее части важных функций. Например, пользователи Windows 10X смогли бы устанавливать программы только из магазина Microsoft Store.

В ней даже появилась функция моментального выхода из спящего режима – эту идею Microsoft подсмотрела у вышедших в ноябре 2020 г. ноутбуков Apple MacBook на процессоре M1.