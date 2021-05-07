В ОС Microsoft изменят классические иконки времен Windows 95. Фото

Microsoft перерисует системные иконки в штатной библиотеке shell32.dll, используемые в Windows 10. Эти пиктограммы появились в ОС еще с релизом Windows 95, и Microsoft решила осовременить их, как и весь дизайн Windows 10 в целом. Все изменения войдут в состав масштабного обновления Sun Valley, ожидаемого в октябре 2021 г.

Новые иконки для Windows

Корпорация Microsoft собирается обновить системные иконки в составе Windows 10, многие из которых используются в ней еще со времен Windows 95 (эта ОС официально вышла в 1995 г.). По информации портала The Verge, новые пиктограммы станут частью операционной системы с выходом глобального обновления Sun Valley.

Доказательством скорой смены привычных сотням миллионов пользователей значков стал файл shell32.dll, в котором они и хранятся. В одной из бета-версий, доступной для тестирования ограниченному кругу лиц из программы Windows Insider, была обнаружена новая его версия, в которой от большинства прежних иконок не осталось и следа.

Microsoft постаралась осовременить пиктограммы и в то же время сохранить их узнаваемость. Однако полностью избавиться от «прошлого» компании все же пока не удалось – в новом shell32.dll по-прежнему есть изображения компакт-диска и 3,5-дюймовой дискеты, несмотря на то, что и те, и другие в современных ПК почти не используются, а крупнейшие производители дискет в формате 3,5 дюйма и вовсе давно остановили свои конвейеры.

Новые иконки (слева) и старые времен Windows 95

Многие иконки Microsoft перерисовала таким образом, чтобы они были максимально похожи на прежние. Другие, как, например, пиктограмму поиска, она решила оставить без изменений. Весь перечень пиктограмм из состава обновленного shell32.dll пока недоступен.

Что еще изменится

Заменой иконок в библиотеке shell32.dll Microsoft не ограничится. В конце марта 2021 г. стало известно, что новые пиктограммы появятся и в составе «Проводника» – файлового менеджера Windows. Также после установки Sun Valley из него может исчезнуть приложение 3D Viewer для просмотра и управления трехмерными моделями, которую Microsoft добавила в него с выходом сборки Windows 10 с индексом 1703. Она оказалась ненужной большинству пользователей, так что ее исчезновение они не заметят.

Обновленный "Проводник"

Вместе с этим Microsoft поменяет названия некоторых кнопок и папок в «Проводнике». Например, папка «Инструменты администрирования Windows» будет называться «Инструменты Windows», а кнопка «Получить справку» на сенсорной клавиатуре получит новое название «Узнать больше».

В январе 2021 г. CNews писал, что Microsoft планирует перерисовать и другие элементы интерфейса Windows – кнопки, ползунки и др. Компания даже разместила на своем сайте объявление о поиске специалистов, которые помогли бы ей в редизайне ОС, но потом удалила его.

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Доберется Microsoft и до «Панели управления». Если пользователь установит Sun Valley, то из нее исчезнет раздел «Администрирование». На его месте появится папка «Инструменты Windows», в которую Microsoft перенесет все ярлыки. В нее же она поместит пиктограммы из системных папок в меню «Пуск». В итоге общее количество иконок в «Инструментах Windows» по сравнению с «Администрированием» увеличится вдвое, а количество папок в «Пуске», напротив, сократится.

Когда ждать изменений

Проект Sun Valley, установка которого привнесет в Windows 10 новый shell32.dll и несколько десятков других нововведений – это кодовое название обновления 21H2. Microsoft работает над ним с 2020 г., и процесс близится к завершению.

Перекомпонованная вкладка "Администрирование"

Предварительная дата выхода Sun Valley – октябрь 2021 г., пишет The Verge. Сама Microsoft точные сроки пока не указывает.

Также пока неизвестно, какие изменения, помимо косметических, войдут в состав этого гигантского апдейта. Как показывает практика, не все обновления, распространяемые Microsoft, стоит устанавливать – в начале мая 2021 г. CNews писал, что установка новой версии штатного антивируса Windows Defender в ряде случаев приводила к захламлению дискового пространства миллионами мусорных файлов. В настоящее время проблема устранена – Microsoft выпустила патч, возвращающий антивирусу корректность работы.