Штатный антивирус Windows сошел с ума и начал захламлять диски миллионами мусорных файлов
Defender, штатный антивирус в ОС Windows, сломался и начал сохранять на накопителях пользователей десятки миллионов файлов по 1-2 кБ каждый. В некоторых случаях объем такой свалки переваливал за 50 ГБ. Проблема крылась в версии 1.1.18100.5 – Microsoft оперативно выпустила патч 1.1.18100.6, устраняющий ее.
Defender сломался
Антивирус Windows Defender, встроенный в ОС Microsoft Windows, начал работать некорректно и создавать на диске миллионы лишних файлов. На это стали жаловаться пользователи Reddit и участники официального форума Microsoft.
Так, пользователь форума Microsoft под псевдонимом DenisPayne-4809 написал, что обнаружил в папке с антивирусом на своем сервере 200 тыс. бесполезных файлов объемом 1-2 кБ, которые никак не влияли на работу программы. Через некоторое время число файлов увеличилось вдвое, а на другом сервере и вовсе перевалило за 1 млн. Со слов DenisPayne-4809, оба сервера работают на Windows Server 2016.
Участник Reddit с никнеймом SnooDucks5078 сообщил об аналогичной проблеме. 3 мая 2021 г. он написал, что папка Windows Defender на его сервере начала увеличиваться в объеме – антивирус «съел» 29 ГБ свободного места всего за несколько дней. Версию своей операционной системы пользователь не уточнил.
На некорректно работающий Defender пожаловался 29 апреля 2021 г. пользователь Reddit с ником blue_trauma. По его словам, у его есть три сервера на Windows Server 2016, и в сумме количество мусорных файлов, создаваемых Defender, перевалило на них за 31 млн. Они заняли около 60 ГБ дискового пространства.
В каждом случае пользователи находили свалку файлов в одной и той же папке. Она расположена по адресу «ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Store».
Под ударом только серверные ОС
Defender распространяется в комплекте с современными ОС семейства Windows в том числе и Windows 10. Его, как сообщал CNews, нельзя отключить обычными средствами операционной системы – справиться с ним, вплоть до полного удаления, можно только при помощи стороннего программного обеспечения.
Microsoft регулярно обновляет Defender через Windows Update. Проблема, выявленная пользователями ОС Windows, затрагивает пока только одну версию антивируса Defender – 1.1.18100.5, являющуюся одной из самых последних. Файлы, которыми она засоряет накопители компьютеров и серверов – это хэши MD5, и их размер действительно составляет от 600 Б до 1-2 кБ.
Согласно сообщениям пользователей, проблема затронула пока только ОС Windows Server 2016 и 2019. На ПК под управлением Windows 10 она пока не проявляется.
Проблема решена
Пользователи придумали несколько способов удаления мусорных файлов, создаваемых Windows Defender. Среди них были и скрипты, выполняющие эту процедуру в полностью автоматическом режиме. Было предложено несколько вариантов скриптов.
Корпорация Microsoft тоже не осталась в стороне. Спустя несколько дней с момента появления первых жалоб на работу Defender 1.1.18100.5 она выпустила обновление до версии 1.1.18100.6, в которой проблема с захламлением накопителей решена.
Microsoft рекомендует обновить Defender до новой версии всем, кто пользуется старыми ревизиями антивируса, в том числе и вышедшими до проблемной 1.1.18100.5. Узнать установленную версию ПО можно в «Центре безопасности Microsoft Defender» – в нем нужно кликнуть на «Параметры» и выбрать «О приложении». Установить обновление Defender вручную можно через «Центр обновления Windows» и опцию «Поиск обновлений».
Небезопасный антивирус
Обновить Windows Defender до самой последней версии следует не только для защиты от захламления системного накопителя. В старых версиях антивируса присутствует опасная брешь, позволяющая хакерам выводить из строя операционную систему и даже захватывать контроль над компьютером.
Уязвимость в антивирусе Microsoft, как сообщал CNews, была выявлена в начале февраля 2021 г. Она находилась в нем 12 лет, но, тем не менее, за все эти годы не было зафиксировано ни одного примера ее использования. Microsoft устранила ее 9 февраля 2021 г. путем выпуска патча безопасности.