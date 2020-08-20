В Windows 10 теперь нельзя выключить встроенный антивирус. Он возвращается, даже если его отключить в реестре

Не отключить даже через реестр

Microsoft лишила пользователей операционной системы Windows 10 возможности навсегда отключить защиту в реальном времени, которую обеспечивает встроенный антивирус Microsoft Defender («Защитник Microsoft»).

По сообщению WindowsLatest, установка августовского обновления (версия 4.18.2007.8) Windows 10 заставляет ОС игнорировать пользовательские изменения системного реестра, направленные на деактивацию фирменной защиты Microsoft от угроз.

Ранее установка параметра “DisableAntiSpyware”, который находится в разделе “\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender” реестра в “1” с последующей перезагрузкой машины позволяла «продвинутым» пользователям добиться полного отключения «Защитника».

Microsoft предупреждает о неактуальности опции DisableAntiSpyware после августовского обновления

Тем не менее, пользователь по-прежнему может беспрепятственно установить на свой компьютер стороннюю антивирусную программу, и она в теории не будет конфликтовать с «Защитником» – в процессе ее установки Windows 10 приостановит работу последнего.

Временное отключение антивируса

Как отмечает издание, фирменный антивирус Microsoft все так же можно отключить на непродолжительный промежуток времени – с помощью «Параметров Windows», редактора локальной групповой политики (gpedit.msc) или стороннего ПО для настройки Windows. Стоит отметить, что такой редактор отсутствует в Windows 10 редакции «Домашняя».

В Windows 10 предусмотрена штатная возможность отключения «Защитника» на непродолжительное время

Временно отключить встроенную антивирусную защиту Windows 10 можно перейдя в «Параметры» -> «Обновления и безопасность» -> «Безопасность Windows». В разделе «Области защиты» нужно кликнуть по пункту «Защита от вирусов и угроз». В открывавшемся окне в секции «Параметры защиты от вирусов и других угроз» нажать на ссылку «Управление настройками» и изменить положение переключателя с «Вкл» на «Откл» под описанием параметра «Защита в режиме реального времени».

Опция AntiSpyWare в реестре Windows 10

После этого Windows предупредит об «уязвимости устройства». Через некоторое время система автоматически вернет данный параметр в исходное состояние.

Зачем отключают защиту в реальном времени

Пользователи прибегают к отключению встроенной антивирусной защиты Windows по целому ряду причин. К примеру, любое защитное решение, не только Microsoft Defender, может допускать ложные срабатывания.

Кроме того, нередко владельцы «пиратских» копий продуктов Microsoft и других разработчиков используют разного рода программы-активаторы, которые определяются антивирусами как вредоносные, коими по сути и являются.

Наконец, наличие возможности отключения встроенной защиты может быть актуальным в свете последних изменений в Windows 10, с помощью которых Microsoft усложнила пользователям блокировку сбора данных телеметрии.

Напомним, что с конца июля 2020 г. Windows 10 начала определять файлы hosts, содержащие список адреса интернет-служб корпорации, которые ответственны за сбор данных о системе, как существенную угрозу безопасности компьютера. Именно с помощью внесения таких адресов в файл hosts некоторые «продвинутые» пользователи запрещали Windows передавать Microsoft какую-либо информацию о своем ПК.