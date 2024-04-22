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Microsoft Windows Defender ATP Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection



22.04.2024 С помощью антивирусов Microsoft Defender и Kaspersky EDR можно безвозвратно удалить любые файлы из системы

Обмануть Defender Антивирусные продукты Microsoft Defender и Kaspersky EDR могут быть использованы злоумышленниками для удаления файлов на компьютере жертвы, пишет The Register. Экспертами описана техника, которая позволяет обманом з
30.03.2023 Встренный антивирус Windows объявил вредоносными Zoom и сервисы Google, напрямую конкурирующие с Microsoft Teams

Взбесившийся Microsoft Defender Администраторы Windows массово пожаловались на огромное количество ложных срабатываний ИБ-сервиса Microsoft Defender на адреса легитимных веб-ресурсов в почтовой переп
16.01.2023 Фирменный антивирус Windows уничтожил пользовательские ярлыки на рабочем столе и в меню «Пуск»

Microsoft Defender вновь шалит Microsoft Defender по ошибке удалил ярлыки пользователей операционных систем Windows 10 и Windows 11, используемые для быстрого запуска установленных на ПК программ. Антивирус, входящий в соста
05.09.2022 Штатный антивирус Windows объявил Chrome, Edge и Spotify программами-вымогателями

Странное поведение Defender Microsoft Defender внезапно стал воспринимать браузеры Chrome и Edge, мессенджер Discord и приложение музыкального сервиса Spotify в качестве вредоносного ПО. По сообщению Bleeping Computer, по
26.11.2021 После обновления Windows серверы остались без фирменного антивируса Microsoft

point Решение Microsoft Defender for Endpoint (ранее Microsoft Defender Advanced Threat Protection, Microsoft Defender ATP) для корпоративных пользователей включает антивирус, механизм выявлени
17.06.2021 Фирменный антивирус Microsoft начал докладывать безопасникам о пользователях iPhone с разблокированными возможностями

point Решение Microsoft Defender for Endpoint (ранее Microsoft Defender Advanced Threat Protection, Microsoft Defender ATP) для корпоративных пользователей включает антивирус, механизм выявлени
21.05.2021 Microsoft представила обновления своих ИБ-решений

Microsoft представила обновления различных продуктов и услуг для обеспечения кибербезопасности пользователей. Например, поддержка Linux в Microsoft Defender, новые функции Azure Active Directory, интеграция Microsoft Teams с Azure Sentinel и др. Недавно Microsoft анонсировала запуск функций беспарольной аутентификации и временных
04.02.2021 Фирменный антивирус Microsoft принял браузер Google Chrome за опасный троян

point Решение Microsoft Defender for Endpoint (ранее Microsoft Defender Advanced Threat Protection, Microsoft Defender ATP) для корпоративных пользователей включает антивирус, механизм выявлени
26.06.2020 Microsoft выпустила антивирус для Linux

последствия тогда, когда все другие уровни защиты сети хакерами были преодолены. Вышла Linux-версия Microsoft Defender ATP Первый релиз для Linux поддерживает интерфейс командной строки, с помо
21.02.2020 Microsoft оградит от вирусов и хакеров пользователей Linux

для Linux Компания Microsoft сообщила о ведущейся разработке особой версии своего антивирусного ПО Defender Advanced Threat Protection (ATP). В обозримом будущем утилита будет портирована на L
12.11.2019 Фирменный антивирус Microsoft проник в Linux

иквидировать последствия тогда, когда все другие уровни защиты сети хакерами были преодолены. Релиз Microsoft Defender ATP для Linux намечен на 2020 г. Microsoft планирует добавить поддержку Li
01.11.2019 Клиенты Microsoft Defender ATP смогут получать индивидуальные консультации по безопасности

Microsoft анонсировал доступность нового сервиса Microsoft Threat Experts для клиентов платформы Microsoft Defender ATP. Теперь все подписчики платформы смогут получать индивидуальные консультации экспертов Microsoft по кибербезопасности и доступ к аналитическим данным по современным угроз
23.05.2019 Microsoft выпустил антивирус для macOS

г. корпорация переименовала решение и впервые выпустила версию для компьютеров Mac. Протестировать Microsoft Defender ATP могли лишь предприятия, использующие в своей сети не только компьютеры
25.09.2017 Искусственный интеллект поможет Windows Defender бороться с угрозами безопасности

Microsoft объявила о том, что продукт Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP), появившийся одновременно с Windows 10 Fall Creator

Публикаций - 56, упоминаний - 93

Microsoft Windows Defender ATP и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24652 50
Defender 131 32
Apple Inc 12130 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4898 7
X Corp - Twitter 2847 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1419 6
Google LLC 11815 6
GitHub 826 5
Bitdefender 156 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 4
Gen Digital - Avast Software 174 4
Cylance 14 4
Palo Alto Networks 146 4
SentinelOne 20 4
SafeBreach Labs 14 4
Cisco Systems 5120 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 3
Информзащита 762 3
Malwarebytes Labs 34 3
Trend Micro 604 3
CrowdStrike Holdings 40 3
Fortinet 390 2
Sophos - SophosLabs 416 2
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 2
Amazon Inc - Amazon.com 3008 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 609 2
Nvidia Corp 3502 2
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Huawei 3945 1
Fujitsu 2041 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 1
RACK911 Labs 1 1
Analog Devices - ADI 90 1
Ростелеком 9728 1
Yandex - Яндекс 7392 1
Lenovo Group 2296 1
SAP SE 5280 1
Meta Platforms - Facebook 4443 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 246 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 2
EPIC Telecom Invest 202 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 980 1
Правительство Баварии - Bavarian State Office 2 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2187 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 555 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3286 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 731 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4984 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1136 1
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Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
Microsoft Ignite 42 2
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