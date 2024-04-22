С помощью антивирусов Microsoft Defender и Kaspersky EDR можно безвозвратно удалить любые файлы из системы Обмануть Defender Антивирусные продукты Microsoft Defender и Kaspersky EDR могут быть использованы злоумышленниками для удаления файлов на компьютере жертвы, пишет The Register. Экспертами описана техника, которая позволяет обманом з

Встренный антивирус Windows объявил вредоносными Zoom и сервисы Google, напрямую конкурирующие с Microsoft Teams Взбесившийся Microsoft Defender Администраторы Windows массово пожаловались на огромное количество ложных срабатываний ИБ-сервиса Microsoft Defender на адреса легитимных веб-ресурсов в почтовой переп

Фирменный антивирус Windows уничтожил пользовательские ярлыки на рабочем столе и в меню «Пуск» Microsoft Defender вновь шалит Microsoft Defender по ошибке удалил ярлыки пользователей операционных систем Windows 10 и Windows 11, используемые для быстрого запуска установленных на ПК программ. Антивирус, входящий в соста

Штатный антивирус Windows объявил Chrome, Edge и Spotify программами-вымогателями Странное поведение Defender Microsoft Defender внезапно стал воспринимать браузеры Chrome и Edge, мессенджер Discord и приложение музыкального сервиса Spotify в качестве вредоносного ПО. По сообщению Bleeping Computer, по

После обновления Windows серверы остались без фирменного антивируса Microsoft point Решение Microsoft Defender for Endpoint (ранее Microsoft Defender Advanced Threat Protection, Microsoft Defender ATP) для корпоративных пользователей включает антивирус, механизм выявлени

Фирменный антивирус Microsoft начал докладывать безопасникам о пользователях iPhone с разблокированными возможностями point Решение Microsoft Defender for Endpoint (ранее Microsoft Defender Advanced Threat Protection, Microsoft Defender ATP) для корпоративных пользователей включает антивирус, механизм выявлени

Microsoft представила обновления своих ИБ-решений Microsoft представила обновления различных продуктов и услуг для обеспечения кибербезопасности пользователей. Например, поддержка Linux в Microsoft Defender, новые функции Azure Active Directory, интеграция Microsoft Teams с Azure Sentinel и др. Недавно Microsoft анонсировала запуск функций беспарольной аутентификации и временных

Фирменный антивирус Microsoft принял браузер Google Chrome за опасный троян point Решение Microsoft Defender for Endpoint (ранее Microsoft Defender Advanced Threat Protection, Microsoft Defender ATP) для корпоративных пользователей включает антивирус, механизм выявлени

Microsoft выпустила антивирус для Linux последствия тогда, когда все другие уровни защиты сети хакерами были преодолены. Вышла Linux-версия Microsoft Defender ATP Первый релиз для Linux поддерживает интерфейс командной строки, с помо

Microsoft оградит от вирусов и хакеров пользователей Linux для Linux Компания Microsoft сообщила о ведущейся разработке особой версии своего антивирусного ПО Defender Advanced Threat Protection (ATP). В обозримом будущем утилита будет портирована на L

Фирменный антивирус Microsoft проник в Linux иквидировать последствия тогда, когда все другие уровни защиты сети хакерами были преодолены. Релиз Microsoft Defender ATP для Linux намечен на 2020 г. Microsoft планирует добавить поддержку Li

Клиенты Microsoft Defender ATP смогут получать индивидуальные консультации по безопасности Microsoft анонсировал доступность нового сервиса Microsoft Threat Experts для клиентов платформы Microsoft Defender ATP. Теперь все подписчики платформы смогут получать индивидуальные консультации экспертов Microsoft по кибербезопасности и доступ к аналитическим данным по современным угроз

Microsoft выпустил антивирус для macOS г. корпорация переименовала решение и впервые выпустила версию для компьютеров Mac. Протестировать Microsoft Defender ATP могли лишь предприятия, использующие в своей сети не только компьютеры