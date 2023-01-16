Фирменный антивирус Windows уничтожил пользовательские ярлыки на рабочем столе и в меню «Пуск»

Microsoft Defender вновь шалит

Microsoft Defender по ошибке удалил ярлыки пользователей операционных систем Windows 10 и Windows 11, используемые для быстрого запуска установленных на ПК программ. Антивирус, входящий в состав операционных систем семейства Windows, принял ярлыки на рабочем столе и в стартовом меню за вредоносное ПО, пишет Bleeping Computer.

13 января 2023 г., Microsoft выпустила обновление антивирусных сигнатур для Microsoft Defender for Endpoint версии 1.381.2140.0, которое, в частности, внесло изменение в работу правила механизма ASR (Attack Surface Reduction; «сокращение направлений атак») под названием “Block Win32 API calls from Office macro” (ID: 92e97fa1-2edf-4476-bdd6-9dd0b4dddc7b). Это правило позволяет программе выявлять и пресекать попытки обращения вредоносного ПО к API Win32 при помощи VBA-макросов.

После внесения изменений в соответствующее правило Microsoft Defender начал демонстрировать случаи ложного срабатывания, в результате которых оказались удалены ярлыки пользовательских приложений, размещенных на рабочем столе Windows, в меню «Пуск», а также на панели быстрого доступа – антивирус счел их вредоносными программами.

Defender оставил пользователей Windows без ярлыков любимых программ

Коснулось это как ярлыков софта самой компании Microsoft (например, Office), так и приложений сторонних разработчиков (Google Chrome, Mozilla Firefox и др.).

Масштаб проблемы неизвестен

Как отмечает Bleeping Problem, проблемное правило накануне выходных внесло хаос в работу корпоративных пользователей Windows-машин и обслуживающих их системных администраторов. Первые утратили возможность быстрого запуска привычных приложений, вторые были вынуждены искать способ восстановления удаленных вышедшим из-под контроля Microsoft Defender ярлыков.

Оценить реальный масштаб проблемы представляется затруднительным, однако посвященная ей тема на популярной дискуссионной площадке Reddit к моменту публикации данного материала собрала 84 комментария и 195 голосов посетителей в ее поддержку.

Откат некорректного апдейта

Впоследствии Microsoft отключила некорректное правило ASR (апдейт сигнатур 1.381.2164.0) попросила клиентов проверить SI MO497128 в центре администрирования на наличие дополнительных обновлений. В Microsoft подчеркнули, что потребуется несколько часов, чтобы обновленное правило заработало, как это было изначально задумано разработчиками.

Системным администраторам на этот период порекомендовали переключить соответствующее правило в режим аудита, чтобы гарантированно обезопасить себя от негативных последствий применения опасного ASR-правила. Осуществляется это при помощи облачного инструмента Intune, предназначенного для управления конечными точками, правки групповых политик или команды Add-MpPreference в Power Shell.

Скрипт для восстановления ярлыков

В субботу, 14 января 2023 г., Microsoft опубликовала на принадлежащем ей хостинге GitHub скрипт Power Shell, который позволяет восстановить удаленные ярлыки наиболее популярных в представлении специалистов корпорации приложений – всего 42 наименования.

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В их числе продукты компании Adobe (Acrobat, Photoshop), ПО, входящее в состав пакета Microsoft Office (Excel, Word, Outlook), браузеры Google Chrome и Mozilla Firefox, медиаплеер VLC, архиватор 7zip и др. В случае необходимости администраторы могут самостоятельно скорректировать перечень программ, ярлыки которых нуждаются в восстановлении.

Ложные срабатывания Defender

Microsoft Defender периодичеки «пугает» пользователей Windows ложными срабатываниями.

Так, в сентябре 2022 г. «Защитник» ополчился на легитимные приложения, построенные с использованием фреймворка Electron. К таковым, в частности, относятся браузер Chrome, клиент музыкального стримингового сервиса Spotify и популярный мессенджер Discord. Причиной ложных срабатываний стала ошибка в обновленных антивирусных базах.

В марте 2022 г. CNews писал о том, что корпоративная версия антивируса начала ошибочно помечать компоненты пакета Office как вредоносное ПО. Microsoft тогда оперативно устранила проблему, которая возникла в результате обновления определений угроз.