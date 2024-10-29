Axoft стала дистрибьютором системы управления рабочими местами «Колибри-АРМ» ает Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM), Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Ivanti Unified Endpoint Management (UEM); позволяет управлять рабочими станциями и сер

Россияне создали на базе Astra Linux аналог Microsoft SCCM для легкого управления ИТ-инфраструктурой ованного управления ИТ-инфраструктурой. Программное решение позиционируется в качестве альтернативы Microsoft System Center Configuration Manager (MSCCM), которая может быть использована совмес

Отечественные разработчики создадут замену Microsoft System Center системы мониторинга, которая будет показывать, в каком состоянии находится сервис: стабильно работает или находится в зоне риска. Второе – создание системы управления устройствами, способной заменить Microsoft System Center и аналоги, а также работать на российских операционных системах, таких как AstraLinux, «Ред ОС» и т.д. Как привлечь финансирование Разработчики U-System решили участвова

Решение Microsoft Endpoint DLP стало доступно для корпоративных клиентов Microsoft объявила, что решение для защиты от утечек данных на конечных устройствах Microsoft Endpoint Data Loss Prevention (DLP) стало доступно для корпоративных клиентов. Поли

Parallels представила новую версию Mac Management для Microsoft SCCM редставила новую версию Parallels Mac Management для Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM). Подключаемый модуль расширяет возможности Microsoft SCCM, позволяя управлять ко

«Алан-ИТ» внедрил System Center Configuration Manager 2012R2 в «Пилкингтон Гласс» инструмента по управлению инфраструктурой - Microsoft System Center Configuration Manager 2012 R2 (SCCM). В дальнейшем планируется полноценное внедрение SCCM как инструмента по создани

Softline развернула облачный сервис Microsoft Intune в сети детских магазинов «Кораблик» омпания Softline завершила пилотный проект по развертыванию и настройке облачного сервиса Microsoft Intune в сети детских магазинов «Кораблик». В результате заказчик получил возможность протест

TeamViewer упрощает удаленное предоставление поддержки в рамках Microsoft Intune и совместной работы в режиме онлайн, объявила о совместимости своей технологии со службой Microsoft Intune, что упростит удаленное предоставление помощи пользователям компьютеров под управление

«Ровезе Рус» внедрила Microsoft Intune для управления мобильными устройствами торговых представителей Специалисты компании «Алан» завершили проект по внедрению Microsoft Intune на 50 мобильных устройствах в компании «Ровезе Рус». Об этом CNews сообщили в «Алан».

Softline внедрила систему мониторинга ИТ-инфраструктуры в «Хевел» Т-инфраструктуры был выбран программный продукт Microsoft System Center Operations Manager 2012 R2 (SCOM). Его функционал позволяет отслеживать параметры в наблюдаемых информационных системах,

Softline оптимизировала мониторинг ИТ-процессов интернет-ритейлера «Юлмарт» line объявила о завершении проекта по внедрению Microsoft System Center Operations Manager 2012 R2 (SCOM) в компании «Юлмарт». Решение с высокой точностью определяет расположение возникающих ош

«Алан-ИТ» внедрила System Center Configuration Manager и Operations Manager в «Кристалле» enter Operations Manager на всех серверах компании и сетевом оборудовании, поддерживающем протоколы SCOM. OM предоставил возможность автоматически отслеживать все компоненты ИТ «Кристалла»: сис

Softline внедрила систему управления ИТ-инфраструктурой в О1 Properties Компания Softline объявила о внедрении System Center Configuration Manager в компании О1 Properties. В рамках проекта было централиз

Microsoft представила обновления технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016 Корпорация Microsoft выпустила четвертую редакцию предварительных технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016. Обновление позволит разработчикам использовать новые возможности Nano Server, а также контейнеров Windows Server и Hyper-V, сообщили CNews в Microsoft. Изменения коснулись и

«Алан-ИТ» создала централизованную систему управления ИТ-инфраструктурой в «Лицее № 1828 «Сабурово» ормационные Технологии» завершила проект по внедрению системы управления ИТ-инфраструктурой на базе Microsoft System Center 2012 R2 в ГБОУ «Лицей № 1828 «Сабурово». Главной целью проекта стало

Microsoft выпустила обновления предварительных технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016 Корпорация Microsoft объявила о выходе третьей редакции предварительных технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016, в которых был реализован передовой функционал для разработчиков и ИТ-специалистов. Как сообщили CNews в Microsoft, предварительная версия Windows Server 2016 впервые позволи

«Татфондбанк» внедрил решение для управления ИТ-инфраструктурой на базе Microsoft System Center Configuration Manager 2012 Microsoft компании Softline подготовили подробное техническое задание, на шести серверах развернули SCCM 2012 (центральный сайт, четыре сервера на каждой площадке и сервер баз данных) и настрои

Продукты Microsoft System Center 2012 R2, Dynamics CRM 2013, Exchange Server 2013 и SharePoint Server 2013 получили сертификат ФСТЭК России ьной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на программные продукты Microsoft System Center 2012 R2, Dynamics CRM 2013, Exchange Server 2013 и SharePoint Server 2013. Как

Softline повысила эффективность работы ИТ-подразделения администрации Мурманска конфигурацию системы; произвела планирование параметров счетчиков для ИТ-систем; развернула систему SCOM; установила и настроила пакеты мониторинга ИТ-систем; осуществила тестирование систем и

«Северный банк Сбербанка России» оптимизировал ИТ-инфраструктуру с помощью Microsoft «Северный банк Сбербанка России» внедрил решение Microsoft System Center Configuration Manager 2012 R2 с целью оптимизации работы серверов, контроля над

Softline оптимизировала систему поддержки пользователей КАМАЗ е заявок по типам. Кроме того, система не была интегрирована с базой данных конфигурационных единиц SCCM. Руководство, в свою очередь, высказывало недовольство по поводу отсутствия базы знаний

Inchcape Russia протестировал функционал Microsoft System Center Configuration Manager 2012 в Softline, проект позволит заказчику протестировать функционал и в полной мере оценить возможности SCCM. Международная компания Inchcape специализируется на розничной продаже новых и подержанн

Microsoft получила сертификат ФСТЭК на System Center 2012 и SQL Server 2012 информационные системы» объявили о сертификации Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) СУБД SQL Server 2012 и программного комплекса для управления инфраструктурой System Center 2012. В сертификатах соответствия ФСТЭК России указано, что System Center 2012 (в редакциях Standard и Datacenter с Service Pack 1, сертификат №2966) и SQL Server 2012 (в р

Microsoft представила Cloud OS в России . «Кроме того, можно настроить автоматическое резервное хранение прямо в облако из Windows Server и System Center Data Protection Manager и перемещать приложения между локальными и облачными ср

В Центральном аппарате «Сбербанка России» завершено внедрение системы управления компьютерами интернет-сегмента бочими местами, расположенными в интернет-сегменте корпоративной сети. Решение, развернутое на базе Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, позволило автоматизировать управление и о

Hitachi Unified Compute Platform Select for Microsoft Private Cloud поддерживает Private Cloud Fast Track версии 3 архитектуру Private Cloud Fast Track версии 3. Решение обеспечивает поддержку Windows Server 2012, System Center 2012 SP1, соответствующих пакетов мониторинга, командлетов PowerShell и интегра

Вышла новая версия Veeam Management Pack для Microsoft System Center 2012 т Veeam Management Pack предоставляет ИТ-подразделениям крупных и средних организаций, использующим Microsoft System Center, дополнительные инструменты для прогнозирования и планирования, котор

«АйТи» обновила систему управления лицензиями на базе Microsoft SCCM 2012 Компания «АйТи» выпустила обновленную версию системы управления лицензиями (СУЛ) на базе решения Microsoft System Center Configuration Manager 2012. Это решение позволяет автоматизировать пр

Мила Шилина: Windows Intune интересен не только СМБ 8. В новой версии также будет реализована более глубокая интеграция с System Center – возможность с SCCM консоли видеть как SCCM- , так и Intune-управляемые ПК и устройства. Для компаний

«АК Барс» банк внедрил систему управления инцидентами на основе Microsoft System Center 2012 «АК Барс» банк завершил внедрение системы управления инцидентами на основе Microsoft System Center Service Manager 2012. Решение позволило обеспечить исполнение и автом

Microsoft выпустила финальную версию решения для управления ИТ-инфраструктурой System Center 2012 объявила о доступности финальной версии интегрированного решения для управления ИТ-инфраструктурой System Center 2012. Об этом на конференции Microsoft Management Summit сообщил Брэд Андерсон

ФСТЭК сертифицировала Microsoft Server 2010 с SP1 и Microsoft System Center Service Manager 2010 с SP1 ообщений Exchange Server 2010 с Service Pack 1 (SP1) и сервера управления информационной структурой System Center Service Manager 2010 с Service Pack 1 (SP1). Как указано в сертификатах на Exch

«ТатАвтоматизация» внедрила систему централизованного управления ИТ-инфраструктурой с помощью Softline ктуры заказчика. В ходе второго этапа были произведены развертывание и настройка центрального сайта SCCM в головном домене в городе Альметьевск, а также двух вторичных сайтов SCCM в доче

Microsoft предлагает System Center 2012 — оптимальный инструмент для создания частных «облаков» Корпорация Microsoft объявила о том, что System Center 2012 — единое интегрированное решение для управления корпоративной ИТ-инфраструктурой — доступно в версии релиз-кандидат. По словам разработчиков, новые возможности System Cent

Microsoft выпустила новую версию сервиса Intune для удаленного управления компьютерами Спустя примерно семь месяцев после выпуска первой версии Windows Intune, Microsoft представила следующую версию облачной службы для централизованного управлен

Softline построила систему управления ИТ-инфраструктурой в Уфимском юридическом институте МВД России дрению системы управления ИТ-инфраструктурой на базе Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2007 R2 в Уфимском юридическом институте МВД России (УЮИ МВД РФ). УЮИ МВД РФ — образова

Softline стандартизировала ПО для «Юнимилк» ение двух месяцев. После первичной настройки конфигурации сервера на стенде и развертывания агентов SCCM 2007 на компьютерах пилотной зоны специалисты Softline собрали сведения о ПК и составили

«Микротест» представил решение для построения частных «облаков» на базе Microsoft System Center 2012 и оборудования NetApp ания «Микротест» представила комплексное решение для построения «облачных» систем на базе Microsoft System Center Virtual Machine Manager версии 2012 и систем хранения данных NetApp. Как поясни