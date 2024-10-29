Разделы

29.10.2024 Axoft стала дистрибьютором системы управления рабочими местами «Колибри-АРМ»

ает Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM), Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Ivanti Unified Endpoint Management (UEM); позволяет управлять рабочими станциями и сер
14.05.2024 Россияне создали на базе Astra Linux аналог Microsoft SCCM для легкого управления ИТ-инфраструктурой

ованного управления ИТ-инфраструктурой. Программное решение позиционируется в качестве альтернативы Microsoft System Center Configuration Manager (MSCCM), которая может быть использована совмес
29.08.2022 Отечественные разработчики создадут замену Microsoft System Center

системы мониторинга, которая будет показывать, в каком состоянии находится сервис: стабильно работает или находится в зоне риска. Второе – создание системы управления устройствами, способной заменить Microsoft System Center и аналоги, а также работать на российских операционных системах, таких как AstraLinux, «Ред ОС» и т.д. Как привлечь финансирование Разработчики U-System решили участвова
13.11.2020 Решение Microsoft Endpoint DLP стало доступно для корпоративных клиентов

Microsoft объявила, что решение для защиты от утечек данных на конечных устройствах Microsoft Endpoint Data Loss Prevention (DLP) стало доступно для корпоративных клиентов. Поли
11.10.2019 Parallels представила новую версию Mac Management для Microsoft SCCM

редставила новую версию Parallels Mac Management для Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM). Подключаемый модуль расширяет возможности Microsoft SCCM, позволяя управлять ко
19.12.2016 «Алан-ИТ» внедрил System Center Configuration Manager 2012R2 в «Пилкингтон Гласс»

инструмента по управлению инфраструктурой - Microsoft System Center Configuration Manager 2012 R2 (SCCM).  В дальнейшем планируется полноценное внедрение SCCM как инструмента по создани
01.09.2016 Softline развернула облачный сервис Microsoft Intune в сети детских магазинов «Кораблик»

омпания Softline завершила пилотный проект по развертыванию и настройке облачного сервиса Microsoft Intune в сети детских магазинов «Кораблик». В результате заказчик получил возможность протест
09.08.2016 TeamViewer упрощает удаленное предоставление поддержки в рамках Microsoft Intune

и совместной работы в режиме онлайн, объявила о совместимости своей технологии со службой Microsoft Intune, что упростит удаленное предоставление помощи пользователям компьютеров под управление
05.07.2016 «Ровезе Рус» внедрила Microsoft Intune для управления мобильными устройствами торговых представителей

Специалисты компании «Алан» завершили проект по внедрению Microsoft Intune на 50 мобильных устройствах в компании «Ровезе Рус». Об этом CNews сообщили в «Алан».

23.03.2016 Softline внедрила систему мониторинга ИТ-инфраструктуры в «Хевел»

Т-инфраструктуры был выбран программный продукт Microsoft System Center Operations Manager 2012 R2 (SCOM). Его функционал позволяет отслеживать параметры в наблюдаемых информационных системах,

16.03.2016 Softline оптимизировала мониторинг ИТ-процессов интернет-ритейлера «Юлмарт»

line объявила о завершении проекта по внедрению Microsoft System Center Operations Manager 2012 R2 (SCOM) в компании «Юлмарт». Решение с высокой точностью определяет расположение возникающих ош
10.02.2016 «Алан-ИТ» внедрила System Center Configuration Manager и Operations Manager в «Кристалле»

enter Operations Manager на всех серверах компании и сетевом оборудовании, поддерживающем протоколы SCOM. OM предоставил возможность автоматически отслеживать все компоненты ИТ «Кристалла»: сис
15.12.2015 Softline внедрила систему управления ИТ-инфраструктурой в О1 Properties

Компания Softline объявила о внедрении System Center Configuration Manager в компании О1 Properties. В рамках проекта было централиз
08.12.2015 Microsoft представила обновления технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016

Корпорация Microsoft выпустила четвертую редакцию предварительных технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016. Обновление позволит разработчикам использовать новые возможности Nano Server, а также контейнеров Windows Server и Hyper-V, сообщили CNews в Microsoft. Изменения коснулись и
09.10.2015 «Алан-ИТ» создала централизованную систему управления ИТ-инфраструктурой в «Лицее № 1828 «Сабурово»

ормационные Технологии» завершила проект по внедрению системы управления ИТ-инфраструктурой на базе Microsoft System Center 2012 R2 в ГБОУ «Лицей № 1828 «Сабурово». Главной целью проекта стало

25.08.2015 Microsoft выпустила обновления предварительных технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016

Корпорация Microsoft объявила о выходе третьей редакции предварительных технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016, в которых был реализован передовой функционал для разработчиков и ИТ-специалистов. Как сообщили CNews в Microsoft, предварительная версия Windows Server 2016 впервые позволи
15.01.2015 «Татфондбанк» внедрил решение для управления ИТ-инфраструктурой на базе Microsoft System Center Configuration Manager 2012

Microsoft компании Softline подготовили подробное техническое задание, на шести серверах развернули SCCM 2012 (центральный сайт, четыре сервера на каждой площадке и сервер баз данных) и настрои
28.10.2014 Продукты Microsoft System Center 2012 R2, Dynamics CRM 2013, Exchange Server 2013 и SharePoint Server 2013 получили сертификат ФСТЭК России

ьной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на программные продукты Microsoft System Center 2012 R2, Dynamics CRM 2013, Exchange Server 2013 и SharePoint Server 2013. Как

26.08.2014 Softline повысила эффективность работы ИТ-подразделения администрации Мурманска

конфигурацию системы; произвела планирование параметров счетчиков для ИТ-систем; развернула систему SCOM; установила и настроила пакеты мониторинга ИТ-систем; осуществила тестирование систем и

14.08.2014 «Северный банк Сбербанка России» оптимизировал ИТ-инфраструктуру с помощью Microsoft

«Северный банк Сбербанка России» внедрил решение Microsoft System Center Configuration Manager 2012 R2 с целью оптимизации работы серверов, контроля над
14.07.2014 Softline оптимизировала систему поддержки пользователей КАМАЗ

е заявок по типам. Кроме того, система не была интегрирована с базой данных конфигурационных единиц SCCM. Руководство, в свою очередь, высказывало недовольство по поводу отсутствия базы знаний

06.06.2014 Inchcape Russia протестировал функционал Microsoft System Center Configuration Manager 2012

в Softline, проект позволит заказчику протестировать функционал и в полной мере оценить возможности SCCM. Международная компания Inchcape специализируется на розничной продаже новых и подержанн
30.01.2014 Microsoft получила сертификат ФСТЭК на System Center 2012 и SQL Server 2012

информационные системы» объявили о сертификации Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) СУБД SQL Server 2012 и программного комплекса для управления инфраструктурой System Center 2012. В сертификатах соответствия ФСТЭК России указано, что System Center 2012 (в редакциях Standard и Datacenter с Service Pack 1, сертификат №2966) и SQL Server 2012 (в р
24.10.2013 Microsoft представила Cloud OS в России

. «Кроме того, можно настроить автоматическое резервное хранение прямо в облако из Windows Server и System Center Data Protection Manager и перемещать приложения между локальными и облачными ср
25.06.2013 В Центральном аппарате «Сбербанка России» завершено внедрение системы управления компьютерами интернет-сегмента

бочими местами, расположенными в интернет-сегменте корпоративной сети. Решение, развернутое на базе Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, позволило автоматизировать управление и о
15.05.2013 Hitachi Unified Compute Platform Select for Microsoft Private Cloud поддерживает Private Cloud Fast Track версии 3

архитектуру Private Cloud Fast Track версии 3. Решение обеспечивает поддержку Windows Server 2012, System Center 2012 SP1, соответствующих пакетов мониторинга, командлетов PowerShell и интегра
12.04.2013 Вышла новая версия Veeam Management Pack для Microsoft System Center 2012

т Veeam Management Pack предоставляет ИТ-подразделениям крупных и средних организаций, использующим Microsoft System Center, дополнительные инструменты для прогнозирования и планирования, котор
14.11.2012 «АйТи» обновила систему управления лицензиями на базе Microsoft SCCM 2012

Компания «АйТи» выпустила обновленную версию системы управления лицензиями (СУЛ) на базе решения Microsoft System Center Configuration Manager 2012. Это решение позволяет автоматизировать пр
01.11.2012 Мила Шилина: Windows Intune интересен не только СМБ

8. В новой версии также будет реализована более глубокая интеграция с System Center – возможность с SCCM консоли видеть как SCCM- , так и Intune-управляемые ПК и устройства. Для компаний
25.09.2012 «АК Барс» банк внедрил систему управления инцидентами на основе Microsoft System Center 2012

«АК Барс» банк завершил внедрение системы управления инцидентами на основе Microsoft System Center Service Manager 2012. Решение позволило обеспечить исполнение и автом
31.05.2012 В Microsoft System Center появится поддержка SUSE Linux
18.04.2012 Microsoft выпустила финальную версию решения для управления ИТ-инфраструктурой System Center 2012

объявила о доступности финальной версии интегрированного решения для управления ИТ-инфраструктурой System Center 2012. Об этом на конференции Microsoft Management Summit сообщил Брэд Андерсон

02.04.2012 ФСТЭК сертифицировала Microsoft Server 2010 с SP1 и Microsoft System Center Service Manager 2010 с SP1

ообщений Exchange Server 2010 с Service Pack 1 (SP1) и сервера управления информационной структурой System Center Service Manager 2010 с Service Pack 1 (SP1). Как указано в сертификатах на Exch
29.02.2012 «ТатАвтоматизация» внедрила систему централизованного управления ИТ-инфраструктурой с помощью Softline

ктуры заказчика. В ходе второго этапа были произведены развертывание и настройка центрального сайта SCCM в головном домене в городе Альметьевск, а также двух вторичных сайтов SCCM в доче
18.01.2012 Microsoft предлагает System Center 2012 — оптимальный инструмент для создания частных «облаков»

Корпорация Microsoft объявила о том, что System Center 2012 — единое интегрированное решение для управления корпоративной ИТ-инфраструктурой — доступно в версии релиз-кандидат. По словам разработчиков, новые возможности System Cent
19.10.2011 Microsoft выпустила новую версию сервиса Intune для удаленного управления компьютерами

Спустя примерно семь месяцев после выпуска первой версии Windows Intune, Microsoft представила следующую версию облачной службы для централизованного управлен
11.10.2011 Softline построила систему управления ИТ-инфраструктурой в Уфимском юридическом институте МВД России

дрению системы управления ИТ-инфраструктурой на базе Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2007 R2 в Уфимском юридическом институте МВД России (УЮИ МВД РФ). УЮИ МВД РФ — образова
31.08.2011 Softline стандартизировала ПО для «Юнимилк»

ение двух месяцев. После первичной настройки конфигурации сервера на стенде и развертывания агентов SCCM 2007 на компьютерах пилотной зоны специалисты Softline собрали сведения о ПК и составили
20.06.2011 «Микротест» представил решение для построения частных «облаков» на базе Microsoft System Center 2012 и оборудования NetApp

ания «Микротест» представила комплексное решение для построения «облачных» систем на базе Microsoft System Center Virtual Machine Manager версии 2012 и систем хранения данных NetApp. Как поясни
31.05.2011 Softline внедрила систему управления конфигурацией рабочих станций для «Виктории»

ованного обслуживания парка ПК на основе Microsoft System Center Configuration Manager 2007 SP2 R2 (SCCM 2007 SP2 R2), говорится в сообщении Softline. Архитектура системы SCCM 2007 SP2 R

Microsoft SCCM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25369 295
Broadcom - VMware 2515 53
Softline - Софтлайн 3363 48
HP Inc. 5781 34
Dell EMC 5111 25
IBM - International Business Machines Corp 9570 23
9129 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2634 17
SAP SE 5472 16
Intel Corporation 12601 16
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 16
Oracle Corporation 6911 14
Cisco Systems 5241 13
Apple Inc 12796 13
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 13
Citrix Systems 847 13
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1046 13
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 12
Google LLC 12371 12
Крок - Croc 1822 12
АйТи 1440 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5343 11
Veeam Software 329 11
Dell Technologies - Dell Computer 2164 10
Naumen - Наумен 692 10
SoftwareONE Group 105 9
Алан-ИТ - Алан-Информационные Технологии 27 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 9
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 151 9
Adobe Systems 1574 9
NetApp - Network Appliance 648 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 8
ICL ГК - ICL Group 451 8
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 642 7
Yandex - Яндекс 8673 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 7
AMD - Advanced Micro Devices 4511 7
OpenText - Micro Focus - Novell 873 7
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 292 6
X Corp - Twitter 2916 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8345 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1550 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3035 7
РЖД - Российские железные дороги 2023 5
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 219 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 572 4
Русагро Группа Компаний 342 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 675 3
Связной ГК 1385 3
Лента - Сеть розничной торговли 2304 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1139 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 575 3
ВТБ - ВТБ24 669 3
Сургутнефтегаз - СНГ 281 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 265 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 294 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 2
SABMiller - САБМиллер Рус 15 2
Лаверна - Лавента - Санта Хаус - сеть гипермаркетов с товарами для дома 9 2
АвтоВАЗ - Лада Ижевск - Lada Ижевск - ИжАвто - Ижевский автомобильный завод 12 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1118 2
ВТБ - Почта Банк 505 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1007 2
Северсталь ПАО - Severstal 570 2
McDonald’s - Макдоналдс 218 2
Татнефть 240 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 286 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 521 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 109 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 190 2
ВТБ Страхование 61 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 390 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Комус 106 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 54 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5103 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13095 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5790 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5361 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2213 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3291 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3165 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2025 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 395 2
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6364 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5291 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1465 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 349 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2096 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 771 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 90 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 261 1
Петербургский метрополитен ГУП 145 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 126 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 45 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 136 1
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 9 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 28 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 97 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1488 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 3
Apache Software Foundation - ASF 224 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 112 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 790 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 393 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6431 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74288 312
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32110 226
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27270 164
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23167 140
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34231 115
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6744 110
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17283 102
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12158 91
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2986 84
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32288 67
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12401 61
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10187 60
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11651 58
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16723 55
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9845 55
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26256 51
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12450 48
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13718 48
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14418 44
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12468 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57954 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23458 44
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5695 44
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11555 39
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7766 38
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7152 36
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6311 36
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15049 35
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15024 34
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1732 32
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21879 30
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13158 28
Управляемость - Manageability 1988 28
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12767 28
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2736 26
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3092 26
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13368 25
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8255 25
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12354 24
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5448 24
Microsoft Windows 16474 167
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 664 84
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1564 69
Microsoft Exchange - MS Exchange 1791 62
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 829 58
Linux OS 11073 57
Microsoft Azure 1474 57
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 53
Microsoft SQL Server - MS SQL 1734 50
Microsoft Office 4017 42
Microsoft Windows Server 2008 481 41
Google Android 14863 40
Microsoft Windows 7 1999 39
Microsoft Office 365 991 39
Microsoft Windows 10 1907 36
Apple iOS 8347 30
Microsoft Windows Server 2012 202 21
Apple macOS 2294 20
Apple Mac - Apple Macintosh 3068 20
Microsoft Windows XP 2423 20
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 20
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 165 19
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1433 19
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 18
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1134 17
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 16
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5245 15
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 289 15
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1392 14
Microsoft Outlook 1431 14
Microsoft Security Essentials - MSE 142 14
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 188 13
Apple iPad 3950 13
Broadcom - VMware vSphere 598 13
Microsoft Visual Studio 422 12
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 30 12
Microsoft Windows Server 2003 571 12
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 42 12
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 298 12
Satya Nadella - Сатья Наделла 219 10
Маланин Василий 14 8
Прянишников Николай 311 7
Белоусов Сергей 248 7
Игнатьев Дмитрий 9 6
Попов Виталий 22 5
Татаринов Кирилл 43 5
Тимашев Ратмир 69 5
Зубарев Илья 26 4
Романов Дмитрий 67 4
Anderson Brad - Андерсон Брэд 11 4
Мамыкин Владимир 44 4
Шилина Мила 8 4
Шпигарева Алена 8 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 4
Guthrie Scott - Гатри Скотт 29 3
Козлов Михаил 175 3
Груданов Сергей 23 3
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 3
Изотов Андрей 4 3
Татаринов Дмитрий 9 3
Масановец Валентин 5 3
Dobner Michael - Добнер Михаэль 24 3
Сучков Владимир 6 3
Gupta Sandy - Гупта Сэнди 6 3
Rudder Eric - Раддер Эрик 16 3
Захаренко Максим 56 3
Агаев Сергей 24 2
Трифонов Владимир 12 2
Заславский Алексей 13 2
Заржецкий Александр 37 2
Зубарев Яков 24 2
Лямин Алексей 14 2
Добровольский Николай 14 2
Батов Иван 9 2
Schuster Gavriella - Шустер Габриэлла 4 2
Федулов Кирилл 53 2
Conway Andrew - Конуэй Эндрю 3 2
Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 159158 201
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46255 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53658 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14566 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18880 15
Европа 24713 12
Германия - Федеративная Республика 12977 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13601 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3328 7
Канада 5002 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18444 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8259 5
Европа Восточная 3124 5
США - Вашингтон - Редмонд 238 4
Азия - Азиатский регион 5785 4
Япония 13584 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3227 4
США - Нью-Йорк 3157 4
Ближний Восток 3064 4
Италия - Итальянская Республика 4441 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2958 4
Россия - СФО - Новосибирск 4727 4
Польша - Республика 2007 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4351 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1342 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3610 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1654 3
Африка - Африканский регион 3585 3
Франция - Французская Республика 8017 3
Великобритания - Лондон 2412 3
Чехия - Чешская Республика 1333 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3390 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1598 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 705 3
Европа Западная 1493 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 3
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 123 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 2
США - Джорджия 331 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15332 137
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5928 85
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51557 76
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55309 58
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6316 49
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11837 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32130 31
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10585 31
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8265 28
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7394 27
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 561 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26162 23
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1347 22
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2342 21
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6997 20
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3421 17
Аудит - аудиторский услуги 3145 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6360 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5364 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17506 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10820 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9759 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5530 10
Оптимизация затрат - Cost optimization 924 9
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1568 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3271 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20520 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5325 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6319 8
Аренда 2586 8
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1545 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6284 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11478 7
Английский язык 6908 7
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1411 7
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2200 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2992 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6809 7
Экономический эффект 1223 6
Reddit 366 4
BleepingComputer - Издание 429 4
ZDnet 662 3
Neowin 189 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Мобильные системы 117 2
The Register - The Register Hardware 1736 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Phoronix 54 1
Microsoft TechNet 8 1
GigaOM 71 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
iXBT.com 24 1
The Verge - Издание 602 1
Forbes - Форбс 936 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1174 1
Bloomberg 1563 1
Tom’s Hardware 542 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 255 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 436 1
N+1 - Издание 183 1
The Guardian - Британская газета 387 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2230 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 133 1
Gartner - Гартнер 3626 17
IDC - International Data Corporation 4952 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8441 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 4
Harris Interactive 81 2
Forrester Research 830 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3781 2
AV-Test Institute 40 1
CNews Инновация года - награда 134 1
TechTarget 13 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
ITIC - Information Technology Intelligence Consulting 6 1
Microsoft Worktrend Index 8 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 192 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 798 1
Net Applications 127 1
Fortune Global 1000 51 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
Gartner Magic Quadrant Meeting Solutions 2 1
Gartner Magic Quadrant Unified Communications as a Service 1 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 6 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 1
Fortune Global 500 291 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 640 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 173 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 43 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 102 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
University of Houston - Хьюстонский университет 21 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 28 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 23 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 64 1
ВТИ - Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт 5 1
МУБиНТ - Международная академия бизнеса и новых технологий - Международный университет бизнеса и новых технологий 4 1
ФГБОУ ВО ЛГМУ им. Свт. Луки Минздрава России - Медицинский университет им. Святителя Луки - Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1121 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 467 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 630 1
РАН - Российская академия наук 2046 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 614 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 132 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 450 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 70 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2601 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2150 4
Citrix Synergy 6 2
VMworld 29 2
SAP Sapphire Now 8 2
CNews AWARDS - награда 558 2
Microsoft Ignite 44 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 92 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
