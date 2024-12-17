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Electron фреймворк



17.12.2024 Создан суперлегкий Linux с поддержкой секретных китайских процессоров, которые запрещено продавать даже в Россию 1
31.07.2024 США запретят ввоз в Китай через третьи страны «железа» для выпуска микросхем. Самую важную в мире компанию для производства чипов мера не затронет 1
18.07.2024 США грозят жестко наказать самую важную в мире компанию для производства чипов. Акции уже резко обвалились 1
27.06.2024 Linux, Tor и Chromium «дырявые» насквозь. Взломать могут каждого. Виноваты разработчики 1
06.06.2024 Вышла спецверсия Ubuntu Core для интернета вещей 1
15.06.2023 Обязательное обновление Windows 11 запретило запускать браузер Chrome. Как это исправить 1
07.04.2023 Разработчики легендарного Qt выпустили бесплатный инструмент для создания GUI, которые «летают» на 300 КБ оперативки 1
30.03.2023 Встренный антивирус Windows объявил вредоносными Zoom и сервисы Google, напрямую конкурирующие с Microsoft Teams 1
15.02.2023 Китай украл «критическую» технологию для выпуска современных процессоров под санкциями США 1
02.02.2023 Подтверждена совместимость клиента МИС qMS и актуальных обновлений ОС Astra Linux 1
16.01.2023 Фирменный антивирус Windows уничтожил пользовательские ярлыки на рабочем столе и в меню «Пуск» 1
20.10.2022 Энтузиаст «на коленке» создал полноценную Windows. Получилось не хуже, чем у Microsoft 1
29.09.2022 Windows без спроса устанаваливает на ПК приложение Spotify. Пользователи негодуют 1
05.09.2022 Штатный антивирус Windows объявил Chrome, Edge и Spotify программами-вымогателями 1
17.08.2022 WhatsApp заработал на ПК без смартфона и получил радикально переделанное Windows-приложение 1
09.06.2022 GitHub «убил» популярный бесплатный редактор кода, чтобы дать дорогу продукту Microsoft 1
18.05.2021 Создано ПО для превращения «макбуков» в Linux-ПК по технологии, «подсмотренной» у Microsoft 1
12.02.2021 Голосовой помощник Google в обход компании заработал на ПК под Windows, Linux и macOS. Видео 1
24.11.2020 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила десктопную версию приложения «АТИ Мессенджер» 1
28.09.2020 В WhatsApp нашелся комплект «дыр» для атак на любой вкус 1
04.12.2018 Microsoft отказывается от браузера Edge в Windows 10. Опрос 1
25.01.2018 В Skype, Slack и суперзащищенном мессенджере Signal нашлась одинаковая «дыра» 1
12.09.2017 Сбербанк объяснил, как дебетовые карты его клиентов «превратились» в кредитные 1
12.04.2016 Mozilla представила новый браузер Tofino 1
08.02.2016 «Астерос» модернизировал контакт-центр «Прикарпатьеоблэнерго» 1
25.12.2012 PayU подвел итоги первого года работы на российском рынке 1
11.12.2012 Intel приступит к выпуску 22-нм процессоров Atom в 2013 г. 1
16.08.2012 В банкоматах банка «Интеркоммерц» появилась возможность смены PIN-кода пластиковых карт 1
26.07.2010 «Инпас» изготовила банковские карты для «Агропромкредита» 1
19.07.2010 В США заработал сверхпроводящий инжектор боевого лазера FEL 1
15.07.2010 Банк «Кедр» закупил банковские карты производства «Алиот» 1
11.03.2010 Аномальная термоэмиссия загадочна и необъяснима 1
29.10.2009 Замена флэш-памяти: ученые совершили прорыв 1
16.04.2009 РОСНАНО будет строить рентгеновский лазер на свободных электронах 1
22.10.2008 Выявлен новый тип состояний вещества в полупроводниках 1
21.07.2008 МТС запустила услугу моментальных платежей с банковской карты 1
14.07.2008 Создан сверхчувствительный наноболометр 1
17.12.2007 Создан новый некремниевый транзистор 1
13.12.2007 Toshiba готовит революционную память 1
13.12.2007 Toshiba проложила путь к новой флэш-памяти 1

Публикаций - 80, упоминаний - 80

Electron и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Corporation 2927 14
Microsoft Corporation 24625 12
Canon 1397 12
GitHub 814 9
Intel Corporation 12197 7
Google LLC 11775 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 6
Samsung Electronics 10255 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 4
X Corp - Twitter 2845 4
Defender 128 4
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 4
Apple Inc 12101 3
Hitachi - Хитачи 1464 3
Salesforce.com 427 3
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 112 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
ITG Group - INPAS - ИНПАС 126 2
NTT Com - NTT Communications 86 2
Yahoo! 3697 2
GM - Hughes - DirecTV 118 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Sharp Corporation 1041 2
Ring 61 2
Brocade Communications Systems 241 2
Sonos 26 2
Oxide Interactive - Oxide Games 20 2
Hughes 111 2
Stellant Systems - Hughes Electron Dynamics Division (EDD) 2 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
Boeing Defense, Space & Security - Spectrolab 11 2
Huawei 3933 2
Applied Materials 293 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 125 2
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Wrike 26 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
Visa International 1949 7
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 3
Boeing 1009 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 2
Интеркоммерц КБ 34 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Lockheed Martin 756 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 126 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Assist - Ассист 209 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
TEPCO - Tokyo Electric Power Company - Токийская электрохимическая промышленная компания 2 1
Агропромкредит 20 1
Прикарпатьеоблэнерго 3 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Unsplash 764 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 10 1
Примэкспо 4 1
Kratos Defense & Security Solutions - Wireless Facilities Incorporated 8 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 635 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 98 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Ассоциация российских дистрибьюторов 2 1
CISC - Consortium of International Semiconductor Companies - Консорциум международных полупроводниковых компаний 1 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
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Bloomberg 1286 2
Windows Central 26 1
Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Phoronix 40 1
ZDnet 660 1
Yahoo! Finance 120 1
Electronic News 60 1
Nikkei Electronics 78 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Daily Telegraph 46 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
DatacenterDynamics 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 110 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
McGill University - Университет Макгилла 26 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 46 1
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 1
U.S. Naval Postgraduate School - NPS - Школа повышения квалификации офицерских кадров ВМС США 5 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 25 1
Минздрав РФ - НМИЦ эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии 5 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 11
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
CEATEC 45 1
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