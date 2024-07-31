США запретят ввоз в Китай через третьи страны «железа» для выпуска микросхем. Самую важную в мире компанию для производства чипов мера не затронет

США запретят экспорт своих технологий в КНР через третьи страны

Власти США планируют ужесточить ограничения в отношении Китая, касающиеся экспорта оборудования для производства полупроводников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

Администрация президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) намерена уже августе 2024 г. запретить третьим странам поставлять отдельным компаниям из КНР оборудование для производства интегральных микросхем, в разработке которого были задействованы американские технологии.

При этом новыми правилами предусмотрены исключения для некоторых стран – союзниц США, в частности, Нидерландов, Японии и Южной Кореи. Таким образом, новый пакет ограничений не затронет «cамую важную в мире компанию для производства чипов» - крупнейшего в мире поставщика литографического оборудования нидерландскую ASML (доля более 90% в 2023 г.) и ведущего аналогичную деятельность, но в гораздо более скромных масштабах Tokyo Electron из Японии. Всего же избежать подобной участи смогут более 30 стран.

В рамках расширения области применения инициативы властей США по ограничению экспорта технологий, известной под названием Foreign Direct Product rule (FDPR), более полудесятка китайских предприятий, занятых выпуском чипов по наиболее современным из доступных в стране технологических процессов, могут лишится доступа к американским технологиям, импортируемым через третьи страны. Всего же в перечень организаций и лиц, торговля с которыми запрещена или ограничена, планируется включить 120 новых организаций и лиц, в том числе имеющих связи с поставщиками программных инструментов для автоматизации разработки чипов (EDA).

Среди государств и территорий, к которым, как ожидается, будет применяться новая мера, – Тайвань, Сингапур и Малайзия. Агентству не удалось установить, какие именно из чипмейкеров КНР включены в американские списки компаний, в отношении которых будут установлены ограничения. Вполне вероятно, что в них окажутся крупнейший китайский контрактный производитель чипов SMIC и Huawei, которые давно находятся под американскими санкциями.

ASML США откажутся от чрезмерного давления на ASML и Tokyo Electron по поводу бизнеса в Китае

Представитель Министерства торговли США, регулятора, на которого возложена функция осуществления экспортного контроля, отказался комментировать сведения, полученные Reuters. Источники агентства подчеркивают, что новый перечень экспортных ограничений не является окончательным и в финальной версии может отличаться от нынешней.

Акции Tokyo Electron почти сразу после начала торгов подорожали на 7,41%. Ценные бумаги ASML также выросли – на 7,2%, до $968,66 за штуку.

Надавить на Китай таким образом, чтобы не разозлить союзников

В середине июля 2024 г. Bloomberg сообщил о намерении властей США ввести новые экспортные ограничения, если Tokyo Electron и ASML не пересмотрят свое отношение к Китаю и не примут меры по сокращению своего бизнеса в этой стране. ASML, к примеру, данный шаг грозит серьезным проседанием доходов – по собственным подсчетам компании, бизнес в Китае приносит ей не менее 16% от совокупной выручки.

На фоне появления в публичном поле информации о планах США ценные бумаги ASML и Tokyo Electron значительно упали в цене – на 7,5% и 11% соответственно. ASML в результате недосчиталась $46,7 млрд рыночной капитализации. «Зацепило» и американских конкурентов ASML в отрасли: котировки акций Lam Research, KLA и Applied Materials также упали. Ценные бумаги последней подешевели на 7,8%.

Острая реакция рынка и консультации с представителями союзных государств, вероятно, побудили американских чиновников отказаться от введения новых экспортных ограничений в их первоначальном виде.

FDPR в деле против Китая

FDPR – малоизвестная норма, действующая в США с 1959 г., которая в сущности наделяет правительство правом вводить запрет на торговлю товарами, произведенными с использованием американских технологий, причем даже в тех случаях, когда эти товары произведены на территории третьих стран.

Именно на FDPR администрация Байдена опиралась ранее при введении экспортных ограничений в 2022 г. Тогда был введен запрет на вывоз в Поднебесную передовых компьютерных чипы, оборудования для их производства и прочих продуктов, использующих американские технологии, в случае отсутствия у экспортера специальной лицензии Министерства торговли США.

Американские власти считают, что ограничение доступа КНР к передовому оборудованию и экспертизе позволит сдержать развитие Пекином технологий используемых при создании суперкомпьютеров и новейших видов вооружения.

Впоследствии, как ранее писал CNews, разработчикам процессоров пришлось искусственным образом ухудшать технические характеристики своей продукции, чтобы в соответствии с критериями, предложенными американскими чиновниками, та не считалась передовой и, соответственно, могла быть беспрепятственно экспортирована в Китай.

Китайские компании также сумели наладить импорт «запретных» технологий через третьи страны и даже через территорию Макао, специальный административный район КНР, на который Бюро промышленности и безопасности США по какой-то причине экспортные ограничения поначалу решило не распространять. Эта лазейка была закрыта лишь в начале 2023 г. Однако, судя по всему, полностью перекрыть каналы поставок оборудования в Китай транзитом через другие страны США так до сих пор и не удалось.