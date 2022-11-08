Китайские разработчики специально портят свои передовые чипы, чтобы не попасть под санкции США

Уклоняясь от санкций

Китайские разработчики микропроцессоров вынуждены искусственно ухудшать технические характеристики своей продукции, чтобы не попасть под экспортные ограничения США, нацеленные на ослабление китайской микроэлектронной отрасли, пишет Financial Times.

Технологический гигант Alibaba, перспективный GPU-стартап Biren Technology и прочие китайские компании, инвестировали массу времени и средств в разработку передовых процессоров для нового поколения суперкомпьютеров и дата-центров.

Анонсированные недавно Вашингтоном санкции предусматривают введение ограничений на уровень вычислительной мощности поставляемой в Китай полупроводниковой продукции. В качестве метрики, характеризующей эту мощность, американские власти выбрали такой показатель как скорость двунаправленной передачи данных (bidirectional transfer rate) – он не должен превышать 600 ГБ/с. При этом существует сразу несколько алгоритмов расчета соответствующей характеристики, заявил представитель Biren в разговоре с FT.

Китайские разработчики специально замедляют свои чипы , чтобы не попасть под санкции США

Упомянутые выше компании во многом полагаются на услуги зарубежных партнеров, в частности, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) – крупнейшего в мире контрактного производителя чипов, предприятия которого базируются на неподконтрольной Пекину территории Тайваня. Найти партнеров внутри страны на замену TSMC для них представляется сложным, если не невозможным, поскольку национальная полупроводниковая промышленность пока сильно отстает от зарубежных конкурентов, по некоторым оценкам – на десятилетия.

Поэтому в связи с усилением санкционного давления китайским дизайн-центрам приходится искать разного рода лазейки, которые позволяют обойти американские экспортные ограничения.

Маленькие хитрости и большие проблемы

Так, Biren – перспективный бесфабричный (fabless) разработчик графических ускорителей – по информации исследователей Bernstein, в спецификациях на своем официальном сайте указывает более низкие характеристики своего первого GPU BR100: 576 ГБ/с вместо 640 ГБ/с, фигурировавших там до введения «потолка мощности». Все ради того, чтобы TSMC не отказывалась выпускать чипы на своих предприятиях.

В конце октября 2022 г. Bloomberg сообщил о прекращении TSMC производства ускорителей из-за американских санкций. Как отмечает источник FT в полупроводниковой отрасли Китая, Biren перестаралась с продвижением своей новейшей продукции и публично раскрыла ее технические характеристики.

Дилан Патель (Dylan Patel), главный аналитик SemiAnalysis, первым обративший внимание на изменение заявленных характеристик ускорителя BR100, утверждает, что компания замедляет свои чипы за счет банального отключения некоторых его частей. Другими словами, дизайн процессоров фактически не изменился, и властям США предлагается поверить разработчикам на слово, что те впоследствии не решатся активировать отключенные элементы. Пока не ясно, способен ли удовлетворить американских чиновников такой подход.

Знакомые с ситуацией в T-Head (100-процентная бесфабричная «дочка» Alibaba) источники FT рассказывают, что в компании тоже изучают возможные варианты модификации своего новейшего 5-нанометрового процессора, рассчитанного на работу с алгоритмами искусственного интеллекта. Внесение изменений в дизайн чипа может означать вынужденную задержку с выпуском продукта в серию продолжительностью в несколько месяцев и дополнительные издержки в $10 млн или более.

В T-Head опасаются повторения судьбы HiSilicon – другого китайского разработчика чипов, принадлежащего Huawei, которая с 2019 г. находится под санкциями США. Экспортные ограничения больно ударили по HiSilicon. В октябре 2020 г. компании все же разрешили вернуться к сотрудничеству c TSMC, однако доступа к передовым техпроцессам она лишилась.

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«Многие ключевые сотрудники T-Head являются выходцами из HiSilicon, поэтому для них это повторение кошмара, – заявил FT представитель T-Head. – Внутри [компании] мы все договорились, что сделаем все, чтобы соответствовать требованиям [Минторга США]… По крайней мере, это позволит нам работать дальше».

По сообщению Reuters, в III квартале 2022 г. американская корпорация Nvidia начала предлагать китайским партнерам новый графический ускоритель, названный A800. Поставка этого GPU якобы не является нарушением экспортных ограничений, введенных США.

Антикитайские санкции

В октябре 2022 г. США анонсировали очередную порцию ограничений в отношении высокотехнологичного сектора экономики Китая.

Бизнесу запретили экспортировать в Поднебесную передовые компьютерные чипы, оборудование для производства микросхем и другие продукты, использующие американские технологии, если они не получат специальную лицензию от Министерства торговли США.

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Американские власти считают, что это позволит сдержать развитие Пекином технологий, используемых при создании суперкомпьютеров и новейших видов вооружения.

Кроме того, отдельны категории американских граждан, резиденты и организации теперь обязаны получать особое разрешение от Минторга, прежде чем начать оказывать поддержку китайским производителям микроэлектроники. Тем самым, по мнению Financial Times, Поднебесную лишают притока талантливых американских инженеров и ученых, знания и навыки которых позволяли двигать национальную полупроводниковую промышленность вперед.

В конце октября 2022 г. CNews писал о том, что китайский производитель флеш-памяти Yangtze Memory Technologies Corp предложил своим ключевым техническим специалистам из США уволиться из компании.

В августе 2022 г. стало известно, что Минторг направил в корпорации Nvidia и AMD указание прекратить поставки передовых графических ускорителей A100, H100 и MI250 на китайские фабрики, если те не получат лицензии.