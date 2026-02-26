Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190973
ИКТ 14730
Организации 11410
Ведомства 1494
Ассоциации 1082
Технологии 3553
Системы 26625
Персоны 83055
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Patel Dylan Патель Дилан


СОБЫТИЯ


26.02.2026 Санкции против США работают. Производителям чипов и авиадвигателей остро не хватает ценных металлов, альтернативы Китаю нет 2
19.07.2023 Производство микросхем в Китае на грани краха. «Железо» для выпуска чипов ломается, а чинить его больше некому 2
08.11.2022 Китайские разработчики специально портят свои передовые чипы, чтобы не попасть под санкции США 2
13.08.2021 AMD теснит Intel на процессорном рынке, отвоевав крупнейшую долю за 14 лет 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Patel Dylan и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4506 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1044 2
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 164 1
Nvidia Corp 3792 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 150 1
Biren Technology 10 1
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 50 1
Alibaba Group - T-Head Semiconductor 7 1
Alibaba Group 455 1
Huawei 4304 1
Intel Corporation 12593 1
Huawei - HiSilicon Technologies 67 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1630 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8416 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21857 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4555 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17877 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3616 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4261 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14980 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2720 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14405 1
Fabless - Фаблесс - Бесфабричная компания - модель организации бизнеса в электронной промышленности 45 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2739 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12128 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15035 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 176 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32069 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 100 1
AMD CCX - процессорный или ядерный комплекс 12 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 30 1
ASML TWINSCAN 8 1
Intel x86 - архитектура процессора 1999 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 153 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 234 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 565 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 185 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1891 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 161 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4107 1
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 2
Китай - Пекин - Beijing 1059 2
США - Колумбия - Вашингтон 1460 1
Япония 13580 1
Китай - Тайвань 4154 1
Нидерланды 3652 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3736 2
Санкции - Антикитайские санкции - Санкции против Китая - США и Китай - Торговая война 38 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2827 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3731 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 500 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5525 1
Bloomberg 1561 2
SeekingAlpha 3 1
Times 645 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6040 1
FT - Financial Times 1266 1
Tom’s Hardware 540 1
Mercury Research 71 1
TrendForce 150 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще