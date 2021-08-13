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Mercury Research

Mercury Research

СОБЫТИЯ


13.08.2021 AMD теснит Intel на процессорном рынке, отвоевав крупнейшую долю за 14 лет

нке процессоров с архитектурой x86 достигла 22,5%, при этом доля Intel составила 77,5%. Об этом сообщил главный аналитик SemiAnalysis Дилан Пател (Dylan Patel) со ссылкой квартальный отчет аналитиков Mercury Research. Последний раз AMD показала такой же высокий результат в IV квартале 2007 г., а исторический максимум доли AMD на рынке процессоров x86 был зафиксирован в IV квартале 2006 г. н
04.02.2021 Intel впервые за три года потеснила AMD на рынке процессоров для ПК

,7%, и долю процессоров для мобильных ПК (кроме устройств интернета вещей и планшетов) на 1,2% к предыдущему кварталу, до 81,0%, сообщил портал Tom's Hardware со ссылкой на данные нового исследования Mercury Research. Intel при этом потеряла 0,5% (квартал к кварталу) на рынке CPU для серверных систем, но по-прежнему сохраняет здесь подавляющее преимущество с долей 92,9% и удерживает конкуре
07.11.2018 Mercury Research: доля AMD на рынке процессоров x86 превысила 10%

Аналитическая компания Mercury Research опубликовала отчет за 3 квартал 2018 года, по итогам которого доля компании AMD уже третий квартал подряд растет по всем ключевым сегментам: серверы, настольные ПК и ноутбуки.

06.11.2003 Mercury Research: Intel еще больше опережает AMD по продажам процессоров

По последним данным агентства Mercury Research, компания Intel увеличила свою рыночную долю по сравнению с AMD, хотя обе компании отрапортовали о росте поставок. В 3 квартале на долю Intel приходится 82,6% поставок х86-проц
19.08.2003 Mercury Research: ATI отвоевывает рынок у Nvidia

Как сообщает сетевое издание The Inquirer со ссылкой на Mercury Research, второй квартал 2003 года показал, что ATI получила дополнительную долю рынка за счет своего конкурента Nvidia. Судя по отчету, в минувшем квартале было поставлено 48,9 млн. гр

Публикаций - 73, упоминаний - 73

Mercury Research и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 61
AMD - Advanced Micro Devices 4641 59
Nvidia Corp 4002 15
Dell EMC 5180 13
Microsoft Corporation 25775 13
Apple Inc 13156 12
Dell Technologies - Dell Computer 2219 10
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
HP Inc. 5883 9
Toshiba Corporation 2980 7
AMD Graphics Product Group - ATI 973 7
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 5
Sony 6739 5
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 5
Samsung Electronics 11065 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Rambus 246 3
Fujitsu 2105 3
Lenovo Motorola 3566 3
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 2
Walton Chaintech Corporation - Chaintech Computer 25 2
SAP SE 5601 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Lenovo Group 2447 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
SAS Institute 1082 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 2
Merlion iRU - Деловой офис 352 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 2
Ampere Computing 62 2
Inform GmbH 65 1
Cypress Semiconductor 65 1
Google LLC 12690 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Meta Group 54 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
Thomas Weisel Partners 44 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
Sentinel Asset Management 1 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
EPIC Telecom Invest 212 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
FTC - Fair Trade Commission - Комиссия по честной торговле 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 66
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 43
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 40
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 34
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 13
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Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 10
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CRN 50 1
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