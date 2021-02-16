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Mercury Research



16.02.2021 Продажи ПК в России 2020 г. едва не рухнули, но смогли удержаться в плюсе 1
04.02.2021 Intel впервые за три года потеснила AMD на рынке процессоров для ПК 9
07.02.2020 AMD продолжает увеличивать долю на рынке процессоров с архитектурой x86 1
29.11.2019 Как Intel проиграла AMD все, что смогла 2
14.11.2018 В мире суровый дефицит процессоров для ПК. Он продлится еще полгода 1
07.11.2018 Mercury Research: доля AMD на рынке процессоров x86 превысила 10% 1
02.08.2011 AMD отобрал часть рынка у Intel 1
01.10.2010 Nvidia отремонтирует или заменит бракованные ноутбуки HP, Dell и Apple 1
01.09.2010 Apple откажется от чипов Nvidia 1
30.08.2010 AMD упраздняет бренд ATI 1
13.08.2010 Расходы Nvidia на замену бракованных чипов достигли полумиллиарда 1
13.08.2010 Убыток Nvidia вырос из-за изменения структуры спроса и дефектных чипов 1
30.07.2010 AMD впервые обошла Nvidia на рынке графических чипов 2
02.02.2009 Рынок процессоров упал на 18% 2
27.10.2008 Доля AMD на рынке процессоров сократилась до 17,7% 2
08.10.2008 Акции AMD прибавили 8,5% на новостях о разделении 1
11.08.2008 Через неделю миру покажут 8-ядерный Intel 1
25.04.2008 Intel продала более 10 млн. четырехъядерных чипов 1
20.07.2007 AMD опять в убытках 1
22.01.2007 Sun Microsystems будет использовать чипы Intel 1
26.09.2006 На Intel Developer Forum объявят о новых четырехъядерных чипах 1
10.07.2006 Рынок урезал доходы AMD 1
21.02.2006 Как относятся в России к процессорам AMD? 1
10.11.2005 AMD обогнала Intel в рознице 1
11.10.2005 Intel представила двухъядерные процессоры для серверов раньше срока 1
11.10.2005 Intel поспешила с выпуском нового процессора 1
03.08.2005 Intel обыграл AMD благодаря Microsoft 1
27.07.2005 Intel выталкивают с рынка серверов 2
28.06.2005 AMD: Intel покупал верность вендоров 1
21.06.2005 Samsung начал массовое производство графических модулей памяти DDR3 для видеоигр 2
12.01.2005 Конкуренция Intel и AMD выходит на новый виток 1
23.12.2004 Многоядерные процессоры - будущее микроэлектроники 1
04.08.2004 AMD хочет утроить долю рынка серверов 1
01.07.2004 Dell "изменит" Intel с AMD? 1
02.06.2004 Вышли первые графические решения на базе PCI Express 1
11.11.2003 У AMD есть поводы для оптимизма 2
06.11.2003 Mercury Research: Intel еще больше опережает AMD по продажам процессоров 1
19.08.2003 Mercury Research: ATI отвоевывает рынок у Nvidia 1
10.06.2003 Intel выпустил миллиардный процессор для ПК 2
16.01.2003 Стали известны подробности о новой разработке Intel 1

Публикаций - 45, упоминаний - 61

Mercury Research упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 7156 15
Dell EMC 3517 9
AMD - Advanced Micro Devices 2555 4
Apple Inc - Эппл Рус 9009 3
Samsung Electronics 7738 1
Amazon Inc - Amazon.com 1760 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1542 1
Dell Technologies 133 1
Lenovo Group 1868 1
Microsoft Corporation 16418 1
Merlion iRU - Деловой офис 169 1
Nvidia Corp 2570 1
HP Compaq 312 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1150 2
ARM64 - Архитектура процессора 1085 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 246 1
Intel x86 - Архитектура процессора 1172 4
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 231 4
Intel Centrino 430 3
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 35 3
Intel Core - Семейство процессоров 913 2
Intel Core i - Cерия процессоров 353 2
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 2
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 77 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 763 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 89 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 827 1
Intel Celeron - Серия процессоров 524 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 529 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 109 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 654 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 331 1
Intel Xeon W 17 1
Microsoft DirectX 517 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 441 1
Nvidia GeForce GTX 2613 1
Lisa Su - Лиза Су 36 1
Shen Jerry - Шен Джерри 30 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 21720 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 985 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8077 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6441 2
Германия - Федеративная Республика 5391 2
Россия - Российская федерация - РФ 72099 2
Япония 5030 1
Бразилия - Федеративная Республика 1452 1
США - Делавэр 86 1
США - Северная Каролина 126 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1079 1
Engadget - Блог о технологиях 395 1
DigiTimes - Издание 956 1
Tom’s Hardware 93 1
EWeek 116 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 987883, в очереди разбора - 890447.
Создано именных указателей - 47370.
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