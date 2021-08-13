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Mercury Research
СОБЫТИЯ
|13.08.2021
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AMD теснит Intel на процессорном рынке, отвоевав крупнейшую долю за 14 лет
нке процессоров с архитектурой x86 достигла 22,5%, при этом доля Intel составила 77,5%. Об этом сообщил главный аналитик SemiAnalysis Дилан Пател (Dylan Patel) со ссылкой квартальный отчет аналитиков Mercury Research. Последний раз AMD показала такой же высокий результат в IV квартале 2007 г., а исторический максимум доли AMD на рынке процессоров x86 был зафиксирован в IV квартале 2006 г. н
|04.02.2021
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Intel впервые за три года потеснила AMD на рынке процессоров для ПК
,7%, и долю процессоров для мобильных ПК (кроме устройств интернета вещей и планшетов) на 1,2% к предыдущему кварталу, до 81,0%, сообщил портал Tom's Hardware со ссылкой на данные нового исследования Mercury Research. Intel при этом потеряла 0,5% (квартал к кварталу) на рынке CPU для серверных систем, но по-прежнему сохраняет здесь подавляющее преимущество с долей 92,9% и удерживает конкуре
|07.11.2018
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Mercury Research: доля AMD на рынке процессоров x86 превысила 10%
Аналитическая компания Mercury Research опубликовала отчет за 3 квартал 2018 года, по итогам которого доля компании AMD уже третий квартал подряд растет по всем ключевым сегментам: серверы, настольные ПК и ноутбуки.
|06.11.2003
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Mercury Research: Intel еще больше опережает AMD по продажам процессоров
По последним данным агентства Mercury Research, компания Intel увеличила свою рыночную долю по сравнению с AMD, хотя обе компании отрапортовали о росте поставок. В 3 квартале на долю Intel приходится 82,6% поставок х86-проц
|19.08.2003
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Mercury Research: ATI отвоевывает рынок у Nvidia
Как сообщает сетевое издание The Inquirer со ссылкой на Mercury Research, второй квартал 2003 года показал, что ATI получила дополнительную долю рынка за счет своего конкурента Nvidia. Судя по отчету, в минувшем квартале было поставлено 48,9 млн. гр
Mercury Research и организации, системы, технологии, персоны:
|The Register - The Register Hardware 1784 4
|DigiTimes - Издание 1331 3
|Computer Weekly 376 2
|Tom’s Hardware 600 2
|WCCFTech - Издание 110 2
|Inquirer 463 2
|AP - Associated Press 2007 2
|Neowin 217 1
|CRN 50 1
|Business Journal 5 1
|PCWorld - PC World 47 1
|cw360 84 1
|БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
|InfoSync 35 1
|CMP Net Asia 14 1
|Hot Hardware - HotHardware 29 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|Bloomberg 1627 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|AnandTech 73 1
|DRAMeXchange 42 1
|PC Magazine - PCMag 104 1
|ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
|University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
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