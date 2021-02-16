Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Mercury Research
Публикаций - 45, упоминаний - 61
Mercury Research упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Intel Corporation 7156 15
|Dell EMC 3517 9
|AMD - Advanced Micro Devices 2555 4
|Apple Inc - Эппл Рус 9009 3
|Samsung Electronics 7738 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1760 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1542 1
|Dell Technologies 133 1
|Lenovo Group 1868 1
|Microsoft Corporation 16418 1
|Merlion iRU - Деловой офис 169 1
|Nvidia Corp 2570 1
|HP Compaq 312 1
|IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1150 2
|ARM64 - Архитектура процессора 1085 1
|High-End - высочайший («элитный») класс техники 246 1
|COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1079 1
|Engadget - Блог о технологиях 395 1
|DigiTimes - Издание 956 1
|Tom’s Hardware 93 1
|EWeek 116 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 987883, в очереди разбора - 890447.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 987883, в очереди разбора - 890447.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru