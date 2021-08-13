AMD теснит Intel на процессорном рынке, отвоевав крупнейшую долю за 14 лет нке процессоров с архитектурой x86 достигла 22,5%, при этом доля Intel составила 77,5%. Об этом сообщил главный аналитик SemiAnalysis Дилан Пател (Dylan Patel) со ссылкой квартальный отчет аналитиков Mercury Research. Последний раз AMD показала такой же высокий результат в IV квартале 2007 г., а исторический максимум доли AMD на рынке процессоров x86 был зафиксирован в IV квартале 2006 г. н

Intel впервые за три года потеснила AMD на рынке процессоров для ПК ,7%, и долю процессоров для мобильных ПК (кроме устройств интернета вещей и планшетов) на 1,2% к предыдущему кварталу, до 81,0%, сообщил портал Tom's Hardware со ссылкой на данные нового исследования Mercury Research. Intel при этом потеряла 0,5% (квартал к кварталу) на рынке CPU для серверных систем, но по-прежнему сохраняет здесь подавляющее преимущество с долей 92,9% и удерживает конкуре

Mercury Research: доля AMD на рынке процессоров x86 превысила 10% Аналитическая компания Mercury Research опубликовала отчет за 3 квартал 2018 года, по итогам которого доля компании AMD уже третий квартал подряд растет по всем ключевым сегментам: серверы, настольные ПК и ноутбуки.

Mercury Research: Intel еще больше опережает AMD по продажам процессоров По последним данным агентства Mercury Research, компания Intel увеличила свою рыночную долю по сравнению с AMD, хотя обе компании отрапортовали о росте поставок. В 3 квартале на долю Intel приходится 82,6% поставок х86-проц