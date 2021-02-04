Intel впервые за три года потеснила AMD на рынке процессоров для ПК

Фрагментированное возвращение

В четвертом квартале 2020 г. Intel нарастила долю рынка процессоров для настольных ПК (без устройств интернета вещей) на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, до 80,7%, и долю процессоров для мобильных ПК (кроме устройств интернета вещей и планшетов) на 1,2% к предыдущему кварталу, до 81,0%, сообщил портал Tom's Hardware со ссылкой на данные нового исследования Mercury Research.

Intel при этом потеряла 0,5% (квартал к кварталу) на рынке CPU для серверных систем, но по-прежнему сохраняет здесь подавляющее преимущество с долей 92,9% и удерживает конкурентов с показателями в однозначных числах.

Аналитики отмечают, что в последнем квартале 2020 г. Intel впервые за три года смогла частично «отбить» долю в сегментах процессоров для настольных ПК и ноутбуков, которую в последнее время настойчиво забирала AMD. AMD, в свою очередь, потеряла за квартал часть доли на рынке x86-процессоров, но в годовом исчислении ожидается значительный прирост ее показателей, особенно на рынке CPU для серверов.

Пир во время пандемии

В целом аналитики Mercury Research называют четвертый квартал 2020 г. нетипичным для процессорного рынка – главным образом, за счет пандемии, которая подхлестнула глобальные продажи ПК и, соответственно, привела к взрывному росту продаж CPU архитектуры x86 сразу на 20,1%. AMD потеряла часть рыночной доли в течение квартала, но по итогам года нарастила ее на 6,2% год к году, до 19,6%. В целом, рост спроса на процессоры оказался выгоден как Intel, так и AMD.



AMD нарастила долю рынка CPU до 19,6% (Mercury / Tom's Hardware)

«Новые рекордные максимумы по выручке от продаж процессоров были установлены как в четвертом квартале, так и в целом за весь 2020 год, – сказал Дин Маккаррон (Dean McCarron), президент Mercury Research. – В четвертом квартале также установлен новый рекорд по количеству отгрузок, которые составили более 125 млн процессоров за квартал».

По мнению главы Mercury Research, квартальный прирост доли Intel и потеря доли AMD совсем не означают снижения продаж AMD в условиях взрывного роста – тем более что в прошлом году компания нарастила выручку от продаж процессоров сразу на 50%. По данным Mercury Research, только за отчетный квартал на рынок было поставлено более 1 млн процессоров AMD Ryzen 5000.

Передел рынка продолжается

По мнению Маккаррона, недостаток продуктов AMD в рознице свидетельствует о высоком спросе и возникает из-за постоянных проблем с цепочкой поставок. Отсутствие альтернатив по наращиванию объемов выпуска процессоров до запуска дополнительных производственных мощностей означает, что дефицит поставок процессоров AMD продлится все первое полугодие 2021 г., при этом ограничения затронут как чипы для ПК, так и для игровых консолей, считает аналитик.

Рыночная доля CPU AMD по сегментам

К4-2020 К3-2020 К2-2020 К1-2020 К4-2019 К3-2019 К2-2019 К1-2019 К4-2018 Доля рынка CPU AMD для декстопов 19,3% 20,1% 19,2% 18,6% 18,3% 18,0% 17,1% 17,1% 15,8% Изменение (кв. к кв. / год к году) -0,8% / 1% 0,9% / 2,1% 0,6% / 2,1% 0,3% / 1,5% 0,3% / 2,4% 0,9% / 5% 0 / 4,8% 1,3% / 4,9% 2,8% / 3,8% Доля рынка CPU AMD для ноутбуков 19,0% 20,2% 19,9% 17,1% 16,2% 14,7% 14,1% 13,1% 12,2% Изменение (кв. к кв. / год к году) -1,2% / 2,8% 0,3% / 5,5% 2,9% / 5,8% 0,9% / 3,2% 1,5% / 4,0% 0,7% / 3,8% 1,0% / 5,3% 0,9% / - - Доля рынка CPU AMD для серверов 7,1% 6,6% 5,8% 5,1% 4,5% 4,3% 3,4% 2,9% 3,2% Изменение (кв. к кв. / год к году) 0,5% / 2,6% 0,8% / 2,3% 0,7% / 2,4% 0,6% / 2,2% 0,2% / 1,4% 0,9% / 2,7% 0,5% / 2,0% -0,3% / - 1,6% / 2,4% Суммарная доля рынка CPU AMD 21,7% 22,4% 18,3% 14,8% 15,1% 14,6% 13,9% 12,3% 10,6% Изменение (кв. к кв. / год к году) -0,7% / 6,2% 4,1% / 6,6% 3,5% / 1,2% -0,7% / - 0,9% / 3,2% 0,7% / 4,0% - - -

Источник: Mercury Research / Tom's Hardware

Дефицит чипов AMD в сезон праздничных покупок на фоне широкой доступности процессоров Intel, зачастую доступных со скидкой, помог Intel вернуть некоторую часть доли на рынке – не в последнюю очередь за счет увеличение собственных производственных мощностей. Отчасти этому способствовал акцент на поставках процессоров начального уровня – таких как, например, чипы для хромбуков.

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Согласно официальному отчету Intel, компания нарастила поставки процессоров для ПК в четвертом квартале на 33%. В октябре 2020 г. CNews также рассказывал о том, что новые бюджетные процессоры Intel Pentium Gold и Celeron получили ряд «продвинутых» технологий, которые ранее использовались только в более дорогих чипах серий Intel Core.

В первом квартале 2021 г. ситуация также будет не в пользу AMD, считают в Mercury Research, поскольку недавно представленные ею процессоры Ryzen 5000, которые сейчас в дефиците, обгоняют по многим показателям имеющиеся в продаже чипы Intel Comet Lake, но появление новых чипов Intel Rocket Lake в первом квартале 2021 г. вновь обострит конкуренцию.

В Mercury Research отмечают значительный рост продаж по всему рынку процессоров, но наиболее резкие увеличения поставок произошли в сегменте мобильных чипов – почти на 60% год к году. Это связано с ростом спроса на ноутбуки по мере ухода удаленных работников с настольных ПК в период COVID-19, и в основном покрывалось увеличением предложения Intel в сегменте начального уровня.

В целом, по данным аналитиков, максимальный спрос в этом сегменте пришелся на чипы класса Intel Celeron и AMD Stoney Ridge серий A4 и A6, которые часто используются в хромбуках и недорогих ПК.

AMD также продолжает наращивать свою долю на рынке процессоров для серверов благодаря удачным продажам CPU Rome и перспективным возможностям Milan. В Mercury Research полагают, что в конце 2020 г. некоторые клиенты могли отказаться от закупок нынешнего поколения серверных чипов AMD в надежде дождаться поставок новых процессоров EPYC Milan.

В начале января 2021 г. CNews рассказал о предварительных прогнозах аналитиков PassMark, которые пророчили AMD место нового лидера на рынке процессоров для настольных компьютеров по итогам первого квартала 2021 г. Согласно их расчетам, AMD захватит сегмент с долей 50,8%, тогда как Intel достанется 49,2% рынка.

Пока что эти прогнозы не подтвердились другими аналитиками рынка. В последний AMD удалось вырваться на первое место в сегменте чипов для десктопов 15 лет назад – в первом квартале 2006 г., с долей 53,9% против 46,1% у Intel.