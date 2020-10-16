Дешевые процессоры Intel получили «фишки» дорогих

Новые Pentium и Celeron получили функции серии Core

Новейшие мобильные процессоры Intel начального уровня поддерживают большинство «продвинутых» технологий, использованных в более дорогостоящих чипах серии Core семейства Tiger Lake. В частности, Celeron 6305/6305E и Pentium Gold 7505 включают расширение системы команд AVX2 и одно из расширений AVX-512.

Как отмечает ресурс Tom’s Hardware, процессоры Celeron и Pentium Gold, предназначенные для недорогих ноутбуков, как правило, построены на основе точно таких же высокопроизводительных ядер, как и чипы Core того же поколения. Intel целенаправленно ограничивает работу различных «продвинутых» функций на чипах младших моделей, тем самым замедляя и в некоторых приложениях и создавая проблемы разработчикам ПО.

Выбор данного подхода обусловлен маркетинговыми соображениями – таким способом корпорация пытается более четко разграничить продукцию разных ценовых сегментов.

Новые Celeron и Pentium Gold для ноутбуков поддерживают «продвинутые» технологии более дорогостоящих моделей

С выпуском новых недорогих моделей процессоров для ноутбуков, относящихся к 11 поколению, Intel, похоже, решила отказаться от этой порочной практики.

Различия стираются

Новые Celeron 6305 и Pentium Gold 7505 – двухъядерные процессоры (последний поддерживает Hyper-Threading) с базовыми частотами 1,8 ГГц и 2 ГГц соответственно, 4 МБ кэш-памяти, а также двуканальным контроллером памяти с поддержкой DDR4-3200 и LPDDR4X-3733.

В отличие от процессоров Celeron и Pentium Gold предыдущих поколений, новые модели поддерживают AVX2, технологию ускорения глубокого обучения Deep Learning Boost (использует инструкцию VNNI из набора AVX-512), а также содержат аппаратный блок ускорения ИИ Intel Gaussian and Neural Accelerator 2.0.

Кроме того, Intel Celeron 6305 и Pentium Gold 7505 также оснащены встроенной графикой на базе архитектуры Intel Xe-LP с 48 исполнительными блоками. Таким образом, отмечает Tom’s Hardware, они лучше справляются с графикой, чем чипы Intel Core i7 прошлых лет с графикой Iris Pro, к тому же поддерживают до четырех дисплеев. Кроме того, новые Celeron и Pentium семейства Tiger Lake обеспечивают поддержку интерфейса Thunderbolt 4. Наконец, Pentium Gold 7505 впервые в истории линейки поддерживает технологию Turbo Boost 2.0, благодаря которой может автоматически разгоняться до 3,5 ГГц.

Тем не менее, если сравнивать самую младшую Core-модель семейства Tiger Lake – Core i3-1110G4 – с новинками начального уровня, первая все-таки выигрывает по ряду параметров. Тактовая частота «тройки» существенно выше (2,5 ГГц и 3,9 ГГц в «турборежиме») обладает более вместительным кэшем (6 МБ), поддерживает более скоростную оперативную память LPDDR4X-4267, а также интерфейс PCIe 4.0. Кроме того, Core i3-1110G4 оснащен поддержкой большего числа инструкций AVX-512 и, следовательно, лучше себя проявляет в приложениях, которые их используют.

Старт линейки Tiger Lake

Intel продемонстрировала первые процессоры 11 поколения линейки Tiger Lake в начале сентября 2020 г. Новые чипы для мобильных ПК, по заявлению компании, в несколько раз опережают по производительности в играх, графических редакторах и офисных программах конкурирующие решения AMD.

Стартовая группа процессоров Intel Tiger Lake состояла из девяти чипов для ноутбуков – трех Core i7, двух Core i5 и четырех Core i3. Семь из них получили по четыре ядра и поддержку восьми потоков данных, оставшиеся два (Core i3-1110G4 и Core i3-1115G4) располагают лишь двумя ядрами и четырьмя потоками.

Все процессоры серии характеризуются сравнительно невысоким TDP – у младших моделей этот показатель не превышает 15 Вт, у старших – 28 Вт. Все новинки получили увеличенный объем кэш-памяти третьего уровня (от 6 до 12 МБ) и поддержку оперативной памяти DDR4-3200 и LPDDR4x 3733 или 4266.

По заявлению Intel, процессоры Tiger Lake обладают до 20% большей производительностью при решении реальных офисных задач в сравнении с AMD Ryzen 7 4800U.

Компания пообещала и прирост производительности до 2,7 раз при редактировании фотографий в сравнении с конкурирующими решениями и заодно вдвое более быструю обработку видео.

Также Intel сравнила производительность видеокарты Vega 8 из состава Ryzen 7 4800U со своей Xe во флагманском Core i7 в ряде актуальных игр, включая Fortnite, «Ведьмак 3», GTA V и др. В каждом из случаев процессор AMD сильно отставал от конкурента.