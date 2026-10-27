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Intel AVX (AVX2) Advanced Vector Extensions расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD

СОБЫТИЯ

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27.10.2026 Postgres Professional выпустила Postgres Pro Enterprise 18.6.2 с ускорением ядра, прямым доступом к MySQL и обновлением BiHA 1
07.08.2025 K2 Cloud запускает новое поколение процессоров и Shared Core-инстансы для экономии и ускорения бизнес-приложений 1
21.07.2025 Intel убила «самый быстрый» в мире Linux. Разработка и поддержка прекращены, программисты уволены 2
15.05.2025 Китай наносит новый удар. В разработке процессор, который лучше топовых чипов Intel и AMD 1
14.03.2024 Криптошахтеры раскупили новейшие процессоры AMD из-за фишки, которая ускоряет добычу биткоинов. В чипах Intel такой нет 1
13.11.2023 Intel годами знала об опасной «дыре» в своих процессорах, через которую воруют пароли, и ничего не предпринимала. Отмщение грядет 2
11.09.2023 Ruteq произведет крупную партию материнских плат для «Бизнес система телеком» 1
09.08.2023 Intel завалила весь мир процессорами с «дыркой», через которую воруют пароли. Если ее закрыть, процессоры тормозят 2
21.04.2023 iRu представила серверы iRu Rock G на процессорах Intel Xeon Scalable 3 поколения 1
29.12.2022 Nubes поднимает второе облако 1
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров 1
27.04.2021 В облаке Dataline появились готовые рабочие места для анализа данных 1
17.03.2021 Intel представила процессоры Core 11 поколения для настольных ПК 2
30.10.2020 Новейшие настольные процессоры Intel построены на старой архитектуре, хотя у компании уже есть новая 1
16.10.2020 Дешевые процессоры Intel получили «фишки» дорогих 4
18.02.2020 Впервые за семь лет выходит новый процессор для ПК: не Intel, не AMD. Фото 1
08.08.2019 Intel выпустила «обучаемые» 56-ядерные серверные процессоры 1
15.01.2019 Создана суперкомпьютерная архитектура на «Эльбрусах» 1
13.12.2018 Intel представила новую архитектуру процессора 1
09.11.2018 «Галактика» научилась вдвое быстрее рассчитывать зарплату для миллионов сотрудников 2
18.07.2018 Власти ополчились на ИТ-компанию, создавшую Центр моделирования аэрокосмических двигателей 1
26.12.2017 Лейбниц получит суперкомпьютер 1
25.12.2017 Lenovo и Intel построят вычислительный комплекс для суперкомпьютерного центра им. Лейбница 1
12.07.2017 Intel представила серверные процессоры Intel Xeon Scalable для потребительских и бизнес-задач нового поколения 3
09.06.2017 Процессорной архитектуре X86 исполняется 40 лет 2
15.05.2017 Впервые рассекречены характеристики новых топовых процессоров Intel Core i9 1
22.04.2010 Процессорам Intel Sandy Bridge потребуются новые материнские платы 1
13.04.2010 Intel рассказала о Sandy Bridge, Smart TV и продемонстрировала платформу MeeGo 1
31.03.2006 JVC представила ресивер со встроенным широкоформатным монитором 1

Публикаций - 29, упоминаний - 40

Intel AVX (AVX2) и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12897 22
AMD - Advanced Micro Devices 4717 10
Lenovo Group 2478 4
Google LLC 12843 4
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 13 2
Intel Architecture Group - Intel Architecture Business Group - Intel Architecture and Technologies Group - Intel Advanced Architecture Development Group 35 2
Amazon Inc - Amazon.com 3319 2
Microsoft Corporation 25910 2
IBM - International Business Machines Corp 9722 2
9771 2
Microsoft Corporation - GitHub 1124 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1126 2
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 2
Nvidia Corp 4128 2
Tile 16 1
CenTaur 30 1
JVC Kenwood 422 1
Ruteq - Рутек 42 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 1
МТС - Система Телеком 239 1
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 29 1
Nubes - Нубес 78 1
Penguin Computing 9 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 253 1
Broadcom - VMware 2636 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 742 1
Fortnite 96 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1723 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 268 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1281 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1020 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
AT&T Inc 1727 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1121 1
Merlion iRU - Деловой офис 358 1
Галактика - Корпорация 1555 1
Энкор - NCore 7 1
HP - Hewlett-Packard 3671 1
ХайТэк - Hi-Tech 247 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 321 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 1
Газпром ПАО 1498 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
Транснефть 338 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 139 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 158 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 154 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 94 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 2
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1185 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 224 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2356 1
Ростехнадзор МТУ - Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 14 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 299 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22891 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 16
DDR - Double data rate 3125 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 10
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8944 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10572 7
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 6
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Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 332 5
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Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 551 3
Intel x86 - архитектура процессора 2191 11
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1452 9
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Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1377 5
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Linux DPDK - Data Plane Development Kit 38 3
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Lenovo LiCO - Lenovo Intelligent Computing Orchestrator 2 2
Intel Xeon Emerald Rapids - серия серверных процессоров 20 2
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Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 364 2
Intel Core i - Cерия процессоров 535 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5934 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 654 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 2
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 99 2
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 173 2
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 49 2
Intel Amber Lake 53 2
Intel ISSE - Internet Streaming SIMD Extensions - SIMD - Single Instruction Multiple Data - одна инструкция, много данных - принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных 72 2
Intel Foveros 3D 12 2
Intel Sandy Bridge 145 2
Intel Golden Cove 14 2
Spelman Lisa - Спелман Лайза 6 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 1
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Индия - Андаманские и Никобарские острова 16 2
Европа 25059 2
Германия - Федеративная Республика 13321 2
США - Калифорния 4847 2
Германия - Бавария - Мюнхен 486 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3176 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3644 1
Китай - Тайвань 4296 1
Китай - Шанхай 842 1
Китай - Пекин - Beijing 1112 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 324 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 366 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 5
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1025 4
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FMA - Fused Multiply-Add - умножение-сложение с однократным округлением 2 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5188 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 2
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 2
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5572 2
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8354 1
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2405 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4501 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12135 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 442 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3825 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5706 1
Закон Мура - Moore's law 214 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9171 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5177 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 422 1
Tom’s Hardware 631 3
TechSpot 193 2
SemiAccurate 13 1
BleepingComputer - Издание 467 1
TechPowerUp 24 1
Phoronix 61 1
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Сибпроектнииавиапром - Сибирский Проектно-Конструкторский и НИИ Авиационной Промышленности 2 1
BAdW - Bayerische Akademie der Wissenschaften - Баварская академия наук 1 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 151 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
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