Intel Golden Cove


УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер 1
16.09.2022 Новый планировщик задач для ОС Linux способен ускорить работу системы вдвое 1
11.03.2022 Intel выпускает мощнейший 16-ядерный процессор для ноутбуков. AMD ответить нечем 1
09.02.2022 Новое ядро Linux будет выжимать максимум из процессоров Intel, хоть и с колоссальным опозданием 1
28.10.2021 Intel выпустила процессоры нового поколения. Производительность ощутимо выросла. Цена, видео 1
20.10.2021 Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг 1
06.09.2021 Новые революционные процессоры Intel «прожигают дыру в кошельке». Цены очень высоки 1
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров 1
24.05.2021 Новые процессоры Intel несовместимы со всеми существующими системами охлаждения и материнскими платами 1
05.05.2021 В Сеть утекли первые подробности об очень ожидаемом процессоре Intel 1
22.03.2021 Intel готовит революцию. Новые процессоры покажут двукратный рост производительности 1
29.04.2020 Intel создает первые 7-нм процессоры с возможностями, которых раньше не было 1
10.04.2020 Рассекречены сроки выхода уникальных 10-нанометровых процессоров Intel 1
13.12.2018 Intel представила новую архитектуру процессора 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Intel Golden Cove и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12417 13
AMD - Advanced Micro Devices 4391 10
Microsoft Corporation 25039 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 983 2
Apple Inc 12418 2
Samsung Electronics 10489 1
X Corp - Twitter 2898 1
Gigabyte Technology 379 1
Lenovo Group 2323 1
Nvidia Corp 3647 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1539 1
Oracle Corporation 6802 1
Ростех - Автоматика Концерн 1708 1
Canyon Technology Group 51 1
Intel Architecture Group - Intel Architecture Business Group - Intel Architecture and Technologies Group - Intel Advanced Architecture Development Group 25 1
Nest 39 1
Tile 16 1
Acer Group - Acer Inc 2618 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 142 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5099 2
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21476 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8219 12
DDR - Double data rate 2845 8
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1364 7
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2652 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14795 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9690 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25477 5
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1547 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31259 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2303 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16392 3
ARM - Advanced RISC Machine 450 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14234 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7296 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26561 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16757 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14198 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14343 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17602 3
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 570 2
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 81 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12781 2
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 471 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5343 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7989 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3704 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4014 2
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 292 2
Thread - OpenThread - протокол среднего уровня интернета вещей, основанный на энергоэффективном беспроводном стандарте 6LoWPAN 43 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2748 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 609 2
BGA - Ball Grid Array - "массив шариков" - Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем 63 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2295 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2532 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5194 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10216 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 153 13
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 81 8
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 78 8
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 534 7
Intel Core i - Cерия процессоров 525 4
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 274 4
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 3
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 3
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 196 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 958 2
Intel Core - Семейство процессоров 1226 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1375 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 2
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 156 2
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 24 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 2
Intel Meteor Lake 33 2
Intel Tiger Lake 63 2
Intel Foveros 3D 11 2
Intel Willow Cove 9 2
Intel Ponte Vecchio GPU - Графический процессор 7 2
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 28 2
Intel Tremont - Микроархитектура вычислительных ядер процессоров 7 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1396 2
Linux OS 10617 2
Microsoft Windows 11 661 2
Intel x86 - архитектура процессора 1946 2
Google Chromebook - Google Хромбук 236 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 160 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 97 1
Intel Xeon Cooper Lake - Серия серверных микропроцессоров 7 1
Intel Cannon Lake 18 1
Intel Gen11 - интегрированный дискретный графический ускоритель 7 1
AMD EPYC Genoa - Серия микропроцессоров 10 1
Intel Snow Ridge SoC 3 1
Intel Xeon Granite Rapids - серия серверных процессоров 6 1
Intel SuperFin 13 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 2
Keller Jim - Келлер Джим 9 1
Wysocki Rafael - Высоцкий Рафаэл 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52970 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17798 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3012 1
Россия - РФ - Российская федерация 152858 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 149 1
Япония 13432 1
Германия - Федеративная Республика 12855 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3573 1
Ирландия - Республика 1020 1
Франция - Французская Республика 7940 1
Европа 24503 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Ирландия - Дублин 160 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4161 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31038 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 907 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 792 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 820 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2215 1
Металлы - Медь - Copper 821 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25364 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3242 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6245 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4242 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1216 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11510 1
VideoCardz 34 4
Tom’s Hardware 482 3
WCCFTech - Издание 78 2
Phoronix 49 2
HardwareLuxx 3 1
TechSpot 148 1
Neowin 168 1
Igor’s Lab 7 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
