Intel выпускает мощнейший 16-ядерный процессор для ноутбуков. AMD ответить нечем

16-ядерный CPU Intel для ноутбуков

Линейка процессоров Intel семейства Alder Lake для мощных ноутбуков пополняется новой высокопроизводительной моделью.

Образец процессора Core i9 12900HX прошел тестирование в Geekbench 5 в составе еще не анонсированного ноутбука фирмы Lenovo (значится как Lenovo 82TD). Согласно информации из базы Geekbench, новинка может похвастать наличием 16 ядер (24 потока), из них восемь – производительные, остальные – энергоэффективные.

Core i9 12900HX – это первый 16-ядерный процессор Intel, рассчитанный на применение в портативных компьютерах. Текущий мобильный флагман Intel – Core i9 12900HK – предлагает конфигурацию 14 ядер и 20 потоков.

Базовая тактовая частота нового процессора находится на уровне 2,49 ГГц, максимальная – 4,888 ГГц. Однако, как отмечает Videocardz, нельзя исключать того, что окончательная потребительская версия будет способна разгоняться до 5 ГГц.

Стоит также отметить, что протестированный ноутбук несет на борту самую производительную на данный момент мобильную видеокарту. Это Nvidia RTX 3080 Ti, построенная на базе наиболее современного графического чипа Nvidia GA103.

Производительность новинки

Что касается производительности, в синтетическом тесте Geekbench 5 Core i9 12900HX набрал 1921 балл в однопоточном и 15974 балла в многотопочном режимах. Показатели модели i9 12900HK находятся на уровне 1800 и 14000 баллов соответственно. То есть новинка, по самым грубым подсчетам, примерно на 7% и 14% быстрее актуального флагмана.

Помимо i9 12900HX, в базе Geekbench с начала марта 2022 г. присутствуют сведения еще об одной модели линейки Alder Lake – HX. Процессор Core i7 12650HX, который также не был официально анонсирован Intel, как ожидается, получит базовый теплопакет (TDP) в 55 Вт, несколько выше типичных для представителей данного семейства 45 Вт.

Более подробные спецификации чипа

Специалисты портала Videocardz считают, что встроенный в новый 16-ядерник графический чип Intel Xe-LP получит меньшее число графических ядер (до 32). Исходя из заявленных характеристик, процессор претендует на место в дорогих игровых и профессиональных портативных компьютерах. Такие машины, как правило, оснащаются дискретными графическими ускорителями, поэтому «слабый» GPU в i9 12900HX вряд ли будет представлять проблему для потребителя.

Напомним, что с добавлением суффикса “H” Intel маркирует наиболее мощные модели своих мобильных процессоров, в частности, предназначенных для работы в игровых системах. Наличие литеры “K” говорит о разблокированном множителе чипа. Такие процессоры подходят для разгона. Устройства с суффиксом “X” или “XE”, согласно справочным материалам Intel, «обладают большим количеством ядер, которые удовлетворяют самые высокие требования к производительности» и позиционируются как «ЦП для выполнения сложных задач по созданию контента». Модели без дополнительной буквенной маркировки или с суффиксом “S” предназначены для настольных ПК.

Что может предложить AMD

На момент публикации данного материала главный конкурент Intel на процессорном рынке – AMD – предлагает мобильные чипы Ryzen 9 c не более чем восемью ядрами. По данному показателю продукция AMD пока уступает процессорам Intel в высокопроизводительном мобильном сегменте.

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Наиболее производительным решением AMD для ноутбуков, представленным в начале 2022 г., является процессор Ryzen 9 6980HX. Он оснащен восемью ядрами с тактовой частотой 3,3 ГГц (до 5 ГГц в разгоне), работающими в 16 потоках. Базовый теплопакет составляет 45 Вт. Модель отличает мощная интегрированная видеокарта на архитектуре DRNA2 – Radeon 680M.

Данные о производительности Ryzen 6980HX отсутствуют в базе Geekbench, поэтому сравнить общую производительность процессора с будущим Core i9 12900HX пока не представляется возможным.

Самые высокие результаты в своем сегменте среди чипов AMD, согласно рейтингу бенчмарка, демонстрирует Ryzen 9 5900HX – 1416 и 7663 балла в однопоточном и многопоточных режимах соответственно. Эта восьмиядерная модель увидела свет в начале 2021 г. Для сравнения, чип Intel Core i7-11800H (11 поколение), также представленный в 2021 г., показывает лучшие результаты: 1466 и 7912 баллов при сопоставимом числе ядер и TDP.

Особенности семейства Intel Alder Lake

В октябре 2021 г. Intel представила новое (двенадцатое) поколение потребительских процессоров под кодовым названием Alder Lake, внутри каждого из которых, за исключением моделей начального уровня, есть высокопроизводительные и энергоэффективные ядра. Высокопроизводительные ядра своих чипов Intel называет Р-cores (от слова Performance – производительность). В их основе лежит архитектура Golden Cove. Энергоэффективные ядра здесь носят название E-Core (от Efficiency – эффективность) и базируются на архитектуре Gracemont.

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Производительность новых процессоров, по данным компании, в сравнении с Core 11 поколения выросла в среднем на 19%, а в некоторых задачах – более чем на 30%.

В марте 2022 г. CNews писал о том, что в чипах Intel семейства Alder Lake найдена серьезная уязвимость класса Spectre. В продукции AMD данная брешь отсутствует.