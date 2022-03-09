Новейшие процессоры Intel, которых лишили россиян, оказались насквозь «дырявыми» Потенциально опасные процессоры Intel В процессорах Intel серии Alder Lake обнаружилась новая уязвимость класса Spectre, пишет портал Tom’s Hardware. Ее выявили специалисты исследовательской группы по безопасности VUSec совместно с экспертами самой Intel. Эксплуатация уязвимостей Spectre нарушает

«Чипокалипсис» вернулся. Защита чипов Intel и AMD бессильна перед новыми угрозами Новый виток «чипокалипсиса» Ученые из Университета Вирджинии и Университета Калифорнии в Сан-Диего обнаружили несколько новых вариантов эксплойта Spectre, который затрагивает все современные процессоры AMD и Intel с поддержкой кэширования микроопераций. Исследователи утверждают, что уже существующие средства защиты от Spectre не м

«Дыры» в ядре Linux свели на нет защиту от «чипокалипсиса» 5,5 балла CVSS Эксперты по безопасности Symantec обнародовали две новые уязвимости в операционных системах на базе Linux, которые делают бесполезными защиту от аппаратной уязвимости Spectre. Уязвимости CVE-2020-27170 и CVE-2020-27171 получили невысокие оценки по шкале угроз CVSS — всего 5,5 балла, но степень их распространенности дает основание причислять их к серьезным: у

HP расширила портфолио премиальных ноутбуков Spectre и ENVY. Цены HP Inc. представила новый ноутбук HP Spectre x360 14, объединяющий параметры экрана 15-дюймового устройства и мобильность 13,5-дюймового форм-фактора для максимального удобства при работе в сети, чтении, редактировании или просмот

HP Inc. представила новое поколение ноутбуков Spectre x360 13 HP Spectre x360 13 HP Inc. представила новое поколение ноутбуков Spectre x360 13. Премиальный дизайн, революционная производительность, высокая мобильность и улучшенная система защиты данных открывают новые возможности для современных потребителей, которые о

Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM HP Spectre Folio Это необычный трансформер от HP, корпус которого отделан натуральной кожей (недавно мы сделали подробный обзор модели). Такой дизайн придает Spectre Folio уникальный внешни

Обзор трансформера HP Spectre Folio: кожаный ноутбук ехнологии хоть и шагнули вперёд, чего-то прорывного в IT индустрии пока нет, отчего задача вендоров – удивлять публику, привлекая внимание к своим продуктам любым доступным способом. Так и в случае с Spectre Folio: казалось бы, Windows-трансформеры – далеко не новинка на рынке, а вот обличить конструкцию в кожу (не выпустить чехол, а сделать кожу именно элементом конструкции), пока кроме HP

Элегантность, стиль и новейшие технологии HP Inc. представила на российском рынке премиальный ноутбук с кожаной отделкой корпуса HP Spectre Folio. Корпус HP Spectre Folio изготовлен из натуральной кожи, дизайн с декоративным швом и рублеными краями делает устройство стильным аксессуаром. Долговечный, но гибкий матери

HP начала продажи ноутбука Spectre Folio с корпусом из кожи. Цена HP сообщила о старте продаж в России ноутбука-трансформера с отделкой из кожи HP Spectre Folio. Ноутбук был представлен в 2018 г. как устройство в революционном форм-факторе для максимальной мобильности и разнообразных сценариев использования. Теперь у российских потребител

Отец Linux призвал отключить защиту от «чипокалипсиса» Защита от «чипокалипсиса» вредна Основатель проекта по созданию Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) заявил, что защиту от «чипокалиптических» атак Spectre V2, реализованную на уровне операционной системы, следует отключить. Причиной столь неожиданного заявления стал тот факт, что реализованная защита в процессорах с поддержкой технологии

HP расширила линейку ПК премиум-класса. Российские цены HP Inc. выпустила линейку новых устройств, которые обеспечивают сочетание дизайна, безопасности и производительности. Последние инновационные продукты семейств Spectre и Elite разрабатывались с идеей перевести процесс работы на ПК на следующий уровень, дав возможности лучше проявить творческие способности, свободно связываться и обмениваться данными,

Intel мелким шрифтом заявила, что в новых процессорах есть защита от «чипокалипсиса» Исправляем уязвимости. Частично Процессоры Intel девятого поколения снабжены аппаратной защитой от уязвимостей Spectre и Meltdown, объявила компания на их презентации. Информация об аппаратной защите была продемонстрирована на презентационном слайде, причём, как ни странно, написано об этом было мелким

Обновление Windows 10 «убивает» компьютеры на процессорах AMD Компьютеры на AMD ошибочно получают обновления для Intel Выпущенное в июле 2018 г. обновление KB4100347 для операционной системы Microsoft Windows 10, призванное решить проблему уязвимости к Spectre Variant 2, может приносить больше вреда, чем пользы. В Сети появилась информация о том, что в некоторых случаях установка данного патча ведет к утрате работоспособности системы после ее

«Чипокалипсис» продолжается: Найдены новые уязвимости класса Spectre Spectre выходит в сеть Группа исследователей в области безопасности из Технологического университета Граца опубликовала описание нового метода эксплуатации уязвимостей класса Spectre, основанных на механизме спекулятивного исполнения. Как указывают авторы доклада, теперь для того, чтобы скомпрометировать данные, больше не нужно иметь физический доступ к компьютеру:

«Чипокалипсис» продолжается. В процессорах Intel и ARM найдены дыры для кражи паролей и криптоключей Новые Spectre — 1.1 и 1.2 Независимые исследователи обнаружили еще две критические уязвимости серии Spectre, позволяющие выводить из системы конфиденциальные данные. Атаки на них будут эксплуа

«Чипокалипсис» продолжается: Найден способ воровать данные с помощью защищенного режима процессора «Дыра» в суперзащищенной области Эксперты компании Eclypsium нашли новый вариант атаки на уязвимость Spectre, известную с начала 2018 г. и получившую в прессе название «чипокалипсис» за массовую опасность, затрагивающую, в основном, прошивки 64-битных процессоров Intel. Этот вариант атаки на п

Intel признал свое бессилие перед «чипокалипсисом» Зачем расходовать усилия Intel не планирует выпускать обновления против уязвимостей Meltdown и Spectre для некоторых семейств своих центральных процессоров (CPU). В компании признали, что в некоторых устройствах присутствует вариант уязвимости Spectre, исправить которую слишком сл

По следам «чипокалипсиса»: в Intel кадровая революция сле ZDNet, связывают назначения со скандалом, разгоревшимся вокруг серьезных уязвимостей Meltdown и Spectre, которые были обнаружены в процессорах компании начиная с 1995 г. выпуска.Главный тех

Глава Intel избавился от акций в день, когда компания предупредила производителей ПК о «чипокалипсисе» едила производителей оборудования (OEM) о наличии в ее процессорах серьезных уязвимостей Meltdown и Spectre задолго до того, как о них было объявлено публично. По стечению обстоятельств, гендир

Линус Торвальдс назвал патчи Intel против «чипокалипсиса» мусором и уродством Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) разразился гневным письмом в рассылке разработчиков ядра Linux относительно патчей, которые выпустила компания Intel к печально знаменитой уязвимости Spectre. По заявлению Торвальдса, ничего полезного это исправление не вносит, зато делает массу ненужных вещей. В основу своих патчей Intel положила технологию Indirect Branch Restricted Specul

Подтверждена стабильность работы DeviceLock DLP с патчами против Meltdown/Spectre на различных компьютерах и операционных системах после установки патчей для уязвимостей Meltdown и Spectre.Компания Microsoft оперативно выпустила экстренные обновления безопасности, устраняющ

Патчи Intel против «чипокалипсиса» отправляют ПК в перезагрузку oadwell и HaswellУстройства, созданные на базе процессоров Intel Broadwell и Haswell, начинают чаще проводить перезагрузку системы после установки патчей, которые должны закрыть уязвимости Meltdown и Spectre. Об этом в официальном заявлении сообщил вице-президент по вопросам дата-центров Intel Навин Шеной (Navin Shenoy). Он пишет, что жалобы на частые перезагрузки были получены от некоторог

Обновление Windows для защиты от «чипокалипсиса» ломает системы на чипах AMD Масла в огоньПредставленное компанией Microsoft экстренное накопительное обновление безопасности под Windows для устранения недавно выявленных уязвимостей Meltdown и Spectre приводит к возникновению ряда новых проблем и непредсказуемых последствий. Жалобы от пользователей систем на базе процессоров AMD на сбои и возникновение ряда новых проблем начали появл

В процессорах Intel, AMD и ARM найдена массовая уязвимость, не имеющая патча процессорах Intel, AMD и ARM64 обнаружены две серьезные уязвимости, получившие названия Meltdown и Spectre. Meltdown, предварительная информация о которой появилась вчера, дает возможность пол

HP обновляет премиум-класс Премиальный класс ноутбуков пополнили новые модели HP Spectre x360 и HP Spectre 13. HP Spectre 13 и HP Spectre x360 - это и по-настоящему мощные ПК: благодаря четырехъядерным процессам Intel® Core™ восьмого поколения архитекту

HP начинает российские продажи премиальных ноутбуков HP Spectre. Цены HP объявила о старте продаж В России премиальных ноутбуков HP – новых HP Spectre x360 и HP Spectre 13. Новые HP Spectre созданы специально для тех, кому нужен не просто ноутбук, а устройство, воплощающее самые последние технологические разработки и одн

HP представила новые премиальные ноутбуки линейки Spectre. Фото. Цены HP Inc. представила новые ноутбуки премиум-класса HP Spectre 13 и HP Spectre x360. Эти устройства отличаются роскошным дизайном, передовыми процессорами, увеличенной продолжительностью автономной работы и великолепными дисплеями. Второе по

Ноутбуки HP Spectre x360 и Envy 13 нового поколения доступны в России Компания HP объявила о старте российских продаж нового поколения премиальных компьютеров для частных пользователей — тонкого и легкого ноутбука-трансформера HP Spectre x360 с увеличенным временем работы без подзарядки и высокопроизводительного ноутбука HP Envy 13 в стильном металлическом корпусе с увеличенной мощностью. Как рассказали CNews в HP, S

HP привезла в Россию сверхтонкий и могучий ноутбук. Фото HP Spectre 13: супертонкий и суперстильный HP презентовала в России сверхтонкий премиальный ноутбук HP Spectre 13, позиционирующийся как аксессуар представительского (Luxury) класса. Алюмин

HP представила в России свой самый тонкий ноутбук Spectre 13 и новые модели в линейках Envy и Pavilion Компания HP Inc. провела российскую премьеру своего самого тонкого ноутбука — HP Spectre 13, а также ряда других ПК в линейках Envy и Pavilion. Отличительные особенности представленных ноутбуков — стильный дизайн, а также высокая производительность. Все устройства уже досту

Новая версия ультрабука HP Spectre x360 приехала в Россию Компания HP Inc. объявила о доступности в России новой версии ноутбука HP Spectre x360. Как сообщили CNews в HP, новый стильный ультрабук-трансформер оснащен 13,3-дюймовым экраном, обзавелся более тонким корпусом и, помимо этого, отличается от предшественника более д

HP Spectre x360 первым из трансформеров обзавёлся OLED Новая версия ноутбука-трансформера HP Spectre x360 станет первой моделью на рынке, оснащённой OLED-экраном. Выпуск лэптопа HP Spectre x360 с новым ярким дисплеем на матрице OLED начнётся весной 2016 года. Производитель обеща

HP представила новые модели персональных компьютеров Компания HP Inc. пополнила свою линейку персональных компьютеров следующими моделями: 13,3-дюймовый ноутбук-трансформер HP Spectre x360, оснащенный новым OLED-дисплеем, новый ноутбук-трансформер HP Pavilion x2 с экраном 12,1 дюймов. «Качество экрана, включая разрешение, яркость и контрастность, имеет исключительную

HP выпустил самый тонкий ноутбук в линейке и гигантский моноблок с изогнутым дисплеем Линейка новых ПКHewlett-Packard анонсировала линейку новых ПК, включающую самый тонкий из когда-либо созданных компанией ноутбук HP Envy, трансформер HP Spectre x2, бюджетные ноутбуки HP Stream и настольный компьютер с самым широким изогнутым дисплеем HP Envy Curved. Все новинки базируются на Windows 10.HP EnvyHP Envy — самый тонкий ноутбук в л

HP представила новые потребительские ноутбуки в России Компания HP представила потребительские ноутбуки HP Pavilion x2, HP Pavilion x360, HP Omen, HP Spectre x360 и нескольких других устройств, предназначенных для решения самых разнообразных задач. Об этом CNews сообщили в HP. В частности, российской публике были представлены ноутбуки Pavili

HP анонсировала ноутбук-трансформер HP Spectre x360 Компания HP анонсировала ультратонкий ноутбук-трансформер HP Spectre x360 с 13,3-дюймовым экраном, который объединяет в себе несколько устройств. Так, его можно использовать в качестве мобильного компьютера для работы, а также в режиме «подставка» для пр

Тест моноблока HP Spectre One: лучший анти-iMac В этом обзоре речь пойдёт об одном из таких «мониторов» All-In-One от всемирно известного производителя - HP. HP Spectre One iMac 21,5 Модель C3T11EA MD093 MD094 Операционная система Windows 8 (64 бит) Mac OS 10.8.2 Экран LED, 23,6’’, 1920x1080 пикс. IPS, 21,5’’, 1920x1080 пикс. Процессор Intel Co

Просто красивая штука: первый взгляд на ультрабук HP ENVY Spectre XT Технически ENVY Spectre XT является преемником довольно необычного ноутбука ENVY Spectre, чья необычность заключалась прежде всего в стеклянно-зеркальных элементах – а точнее, его верхнюю крышку можно б