Получите все материалы CNews по ключевому слову
Швейцария Цюрих
СОБЫТИЯ
|13.11.2018
|
«Лаборатория Касперского» открыла Центр прозрачности в Цюрихе
«Лаборатория Касперского» начала обработку вредоносных и подозрительных файлов, поступающих от европейских пользователей продуктов компании, в Цюрихе, где также открыла свой первый Центр прозрачности. Это важные шаги в реализации глобальной инициативы по информационной открытости – масштабного проекта «Лаборатории Касперского», анонси
|15.05.2018
|
«Касперский» переносит в Швейцарию сборку ПО и данные американских пользователей
анных из России в Швейцарию, сообщили CNews в компании. Новый центр обработки данных будет открыт в Цюрихе до конца 2019 г. Там будут храниться и обрабатываться данные пользователей из Европы,
|10.04.2014
|
Optima приступила ко второму этапу обслуживания ИТ-инфраструктуры СК «Цюрих»
Группа Optima подписала новый контракт со страховой компанией СК «Цюрих», российским представителем группы Zurich Insurance, на оказание услуг в области ИТ-аутсорсинга. Подписанный контракт дает старт новому этапу сотрудничества между двумя компаниями, которо
|06.06.2013
|
СК «Цюрих» построила единую корпоративную мультисервисную сеть передачи данных
СК «Цюрих» (входит в группу Zurich Insurance) завершила проект по внедрению единой корпоративной мультисервисной сети передачи данных и обновление ИТ-инфраструктуры во всех офисах и точках продаж к
|28.01.2013
|
Система Contact и СК «Цюрих» запустили сервис по оплате страховых полисов
Платежная система Contact и СК «Цюрих» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках предоставления клиентам сервиса дистанционной оплаты страховых полисов. Соглашение о сотрудничестве между Contact и СК «Цюрих» откры
|10.01.2012
|
СК «Цюрих» доверила Optima обслуживание своей ИТ-инфраструктуры
Страховая компания «Цюрих» выбрала в качестве своего сервисного партнера группу компаний Optima. Согласно условиям аутсорсингового договора, в течение как минимум ближайших трех лет специалисты Optima обеспечат бе
|10.09.2009
|
«Цюрих. Ритейл» автоматизировал потоковый ввод данных с помощью ABBYY
Компания ABBYY завершила проект по внедрению системы потокового ввода данных ABBYY FlexiCapture 8.0 Professional в страховой компании «Цюрих. Ритейл». Внедрение системы потокового сканирования позволит компании полностью обеспечить потребности в автоматизации ввода документов в электронный архив и снизить время по обслуживанию
|26.06.2008
|
IBM и ETH Zurich открыли Центр нанотехнологий в Цюрихе
сследовательский центр ETH Zurich объявили о запуске совместной партнерской программы в области нанотехнологий. Как часть этого партнерства, на территории лаборатории IBM Zurich Research Laboratory в Цюрихе будет создана новая исследовательская лаборатория под названием Nanoscale Exploratory Research Laboratory, деятельность которой будет охватывать как фундаментальные исследования, так и п
|25.05.2006
|
Дело "Мегафона": Реймана не отпустили на суд
Как ранее сообщал CNews, Международный арбитражный трибунал в Цюрихе, рассматривая спор о принадлежности 25,1% акций «Мегафона», вынес сенсационное решение
|03.11.2004
|
Суд Цюриха отложил решение о покупке акций "Мегафона"
Арбитражный суд Цюриха заявил о необходимости дальнейшего рассмотрения дела в отношении прав IPOC на 25,1% акций сотового оператора «МегаФон». На данный момент слушания проходят по делу о первом из двух соглаш
|19.09.2000
|
Compaq открывает новую штаб-квартиру в Цюрихе
Корпорация Compaq Computer сообщила, что ее новая международная штаб-квартира в Цюрихе (Швейцария) будет отвечать за все глобальные операции вне США, включая Латинскую Америку. По мнению руководителей Compaq, наличие цюрихской штаб-квартиры позволит оперативнее осуществлят
|19.04.2000
|
Зоопарк Цюриха будет транслировать через Интернет рождение слоненка
Зоопарк Цюриха, Швейцария, объявил о намерении транслировать в Интернет рождение слоненка. Передавать событие будут две видеокамеры. "Интернет- премьера", как называют это сотрудники зоопарка, состоитс
Швейцария и организации, системы, технологии, персоны:
|Касперский Евгений 337 12
|Рожецкин Леонид 48 12
|Рейман Леонид 1065 11
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 9
|Маевский Леонид 57 6
|Binnig Gerd - Бинниг Герд 9 5
|Kaiserwerth Matthias - Кайзерверт Маттиас 4 4
|Попов Алексей 339 3
|Ефремов Андрей 15 3
|Ефимов Альберт 43 3
|Rohrer Heinrich - Рорер Генрих 4 3
|Алифанов Кирилл 84 2
|Семенов Александр 166 2
|Дроздов Игорь 45 2
|Трефилов Алексей 49 2
|Маевский Игорь 39 2
|Гвоздев Дмитрий 145 2
|Фридман Михаил 146 2
|Кузнецов Евгений 56 2
|Кириллов Михаил 15 2
|Котюков Михаил 11 2
|Березий Екатерина 11 2
|Морозова Ольга 11 2
|Агамирзян Игорь 74 2
|Бутыркин Вячеслав 14 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
|Войтик Мария 8 2
|Пономарёв Алексей 7 2
|Юдин Александр 12 2
|Муньков Александр 5 2
|Александров Анатолий 9 2
|Садовничий Виктор 64 2
|Оганов Артем 9 2
|Пономаренко Виктор 4 2
|Бондарик Владимир 22 2
|Мельничек Юрий 11 2
|Удальцов Юрий 13 2
|Стромов Алексей 10 2
|Манн Игорь 9 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.