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Индексная книга (каталог) CNews*
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Швейцария Цюрих

Швейцария - Цюрих

Швейцарский туристический плакат Штеффена Вольфа, демонстрирующий красоты города Цюрих. Швейцарский туристический плакат Штеффена Вольфа, демонстрирующий красоты города Цюрих.
Швейцарский туристический плакат Штеффена Вольфа, демонстрирующий красоты города Цюрих.

СОБЫТИЯ


13.11.2018 «Лаборатория Касперского» открыла Центр прозрачности в Цюрихе

«Лаборатория Касперского» начала обработку вредоносных и подозрительных файлов, поступающих от европейских пользователей продуктов компании, в Цюрихе, где также открыла свой первый Центр прозрачности. Это важные шаги в реализации глобальной инициативы по информационной открытости – масштабного проекта «Лаборатории Касперского», анонси
15.05.2018 «Касперский» переносит в Швейцарию сборку ПО и данные американских пользователей

анных из России в Швейцарию, сообщили CNews в компании. Новый центр обработки данных будет открыт в Цюрихе до конца 2019 г. Там будут храниться и обрабатываться данные пользователей из Европы,

10.04.2014 Optima приступила ко второму этапу обслуживания ИТ-инфраструктуры СК «Цюрих»

Группа Optima подписала новый контракт со страховой компанией СК «Цюрих», российским представителем группы Zurich Insurance, на оказание услуг в области ИТ-аутсорсинга. Подписанный контракт дает старт новому этапу сотрудничества между двумя компаниями, которо
06.06.2013 СК «Цюрих» построила единую корпоративную мультисервисную сеть передачи данных

СК «Цюрих» (входит в группу Zurich Insurance) завершила проект по внедрению единой корпоративной мультисервисной сети передачи данных и обновление ИТ-инфраструктуры во всех офисах и точках продаж к
28.01.2013 Система Contact и СК «Цюрих» запустили сервис по оплате страховых полисов

Платежная система Contact и СК «Цюрих» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках предоставления клиентам сервиса дистанционной оплаты страховых полисов. Соглашение о сотрудничестве между Contact и СК «Цюрих» откры
10.01.2012 СК «Цюрих» доверила Optima обслуживание своей ИТ-инфраструктуры

Страховая компания «Цюрих» выбрала в качестве своего сервисного партнера группу компаний Optima. Согласно условиям аутсорсингового договора, в течение как минимум ближайших трех лет специалисты Optima обеспечат бе
10.09.2009 «Цюрих. Ритейл» автоматизировал потоковый ввод данных с помощью ABBYY

Компания ABBYY завершила проект по внедрению системы потокового ввода данных ABBYY FlexiCapture 8.0 Professional в страховой компании «Цюрих. Ритейл». Внедрение системы потокового сканирования позволит компании полностью обеспечить потребности в автоматизации ввода документов в электронный архив и снизить время по обслуживанию
26.06.2008 IBM и ETH Zurich открыли Центр нанотехнологий в Цюрихе

сследовательский центр ETH Zurich объявили о запуске совместной партнерской программы в области нанотехнологий. Как часть этого партнерства, на территории лаборатории IBM Zurich Research Laboratory в Цюрихе будет создана новая исследовательская лаборатория под названием Nanoscale Exploratory Research Laboratory, деятельность которой будет охватывать как фундаментальные исследования, так и п
25.05.2006 Дело "Мегафона": Реймана не отпустили на суд

Как ранее сообщал CNews, Международный арбитражный трибунал в Цюрихе, рассматривая спор о принадлежности 25,1% акций «Мегафона», вынес сенсационное решение
03.11.2004 Суд Цюриха отложил решение о покупке акций "Мегафона"

Арбитражный суд Цюриха заявил о необходимости дальнейшего рассмотрения дела в отношении прав IPOC на 25,1% акций сотового оператора «МегаФон». На данный момент слушания проходят по делу о первом из двух соглаш
19.09.2000 Compaq открывает новую штаб-квартиру в Цюрихе

Корпорация Compaq Computer сообщила, что ее новая международная штаб-квартира в Цюрихе (Швейцария) будет отвечать за все глобальные операции вне США, включая Латинскую Америку. По мнению руководителей Compaq, наличие цюрихской штаб-квартиры позволит оперативнее осуществлят
19.04.2000 Зоопарк Цюриха будет транслировать через Интернет рождение слоненка

Зоопарк Цюриха, Швейцария, объявил о намерении транслировать в Интернет рождение слоненка. Передавать событие будут две видеокамеры. "Интернет- премьера", как называют это сотрудники зоопарка, состоитс

Публикаций - 279, упоминаний - 293

Швейцария и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 42
МегаФон 10742 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 23
Питерская группа связистов 441 14
Microsoft Corporation 25775 14
Google LLC 12690 13
Oracle Corporation 7074 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 10
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 9
Intel Corporation 12811 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Yandex - Яндекс 9216 8
Ростелеком - Связьинвест 1719 7
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 7
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 7
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 5
Ростелеком 10948 5
SAP SE 5601 5
HP Inc. 5883 5
Yahoo! 3726 5
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 4
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 4
IBM Zurich Research Laboratory 5 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 3
Neurobotics - Нейроботикс 8 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Samsung Electronics 11065 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Apple Inc 13156 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 3
KPMG 278 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 3
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 22
Альфа-Групп 745 15
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 14
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 52 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 6
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 6
РВК - Российская венчурная компания 571 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Почта России ПАО 2370 3
Газпром ПАО 1493 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Walt Disney Company 647 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 2
LEGO 260 2
Траско - Trasko 32 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 2
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 2
Резонанс НПП 407 2
Альфа-Эко 55 2
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 2
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 2
ОМК Аудит 4 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 10
Судебная власть - Judicial power 2500 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 5
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 2
Московский авиационный узел, МАУ (ИАТА: MOW) - система аэропортов Москвы и Московской области 8 2
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Российский клуб финансовых директоров 32 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
Демократический выбор Казахстана - политическая партия 1 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 32
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 24
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 18
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 7
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 7
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative - Глобальная инициатива по информационной открытости 27 11
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 11
Microsoft Windows 2000 8678 10
Kaspersky Security Network - KSN 104 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
Microsoft Windows 16882 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Google Android 15244 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Linux OS 11533 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
SITA WorldTracer 5 3
Microsoft Azure 1526 3
Kaspersky Internet Security 497 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 3
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 145 2
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 2
VK - Mail.ru Maps.me 55 2
Kaspersky Fraud Prevention 24 2
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 2
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 2
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 2
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 2
IBM ThinkVantage 33 2
IBM Active Protection System 6 2
Oracle AS - Oracle Application Server 94 2
Касперский Евгений 337 12
Рожецкин Леонид 48 12
Рейман Леонид 1065 11
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 9
Маевский Леонид 57 6
Binnig Gerd - Бинниг Герд 9 5
Kaiserwerth Matthias - Кайзерверт Маттиас 4 4
Попов Алексей 339 3
Ефремов Андрей 15 3
Ефимов Альберт 43 3
Rohrer Heinrich - Рорер Генрих 4 3
Алифанов Кирилл 84 2
Семенов Александр 166 2
Дроздов Игорь 45 2
Трефилов Алексей 49 2
Маевский Игорь 39 2
Гвоздев Дмитрий 145 2
Фридман Михаил 146 2
Кузнецов Евгений 56 2
Кириллов Михаил 15 2
Котюков Михаил 11 2
Березий Екатерина 11 2
Морозова Ольга 11 2
Агамирзян Игорь 74 2
Бутыркин Вячеслав 14 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Войтик Мария 8 2
Пономарёв Алексей 7 2
Юдин Александр 12 2
Муньков Александр 5 2
Александров Анатолий 9 2
Садовничий Виктор 64 2
Оганов Артем 9 2
Пономаренко Виктор 4 2
Бондарик Владимир 22 2
Мельничек Юрий 11 2
Удальцов Юрий 13 2
Стромов Алексей 10 2
Манн Игорь 9 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 145
Россия - РФ - Российская федерация 166168 109
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 90
Европа 24964 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 52
Великобритания - Лондон 2432 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 30
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
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Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 19
Франция - Французская Республика 8177 18
США - Нью-Йорк 3180 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 15
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 14
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Япония 13807 13
Африка - Африканский регион 3641 12
Ближний Восток 3154 12
Нидерланды - Амстердам 630 12
Германия - Бавария - Мюнхен 485 12
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 11
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Южная Корея - Республика 7052 10
Азия - Азиатский регион 5920 10
Израиль 2856 10
Испания - Мадрид 178 10
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США - Калифорния 4829 10
Нидерланды 3746 10
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UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 7
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ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
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ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
Catholic University of Portugal - Католический университет Португалии - Институт медицинских наук 3 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 3 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 8
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 6
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