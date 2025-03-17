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Politico


17.03.2025 Павлу Дурову разрешили покинуть Францию. Он уже в Эмиратах 1
01.11.2024 Итальянские силовики накрыли хакеров, ворующих разведданные для Израиля, Ватикана, Великобритании и Литвы 1
23.09.2024 Не только Франция. После ареста Павла Дурова Telegram стал сотрудничать с силовиками других стран Евросоюза 1
29.08.2024 Павла Дурова освободили под залог и подписку о невыезде из Франции 1
05.04.2024 Евросоюз проектирует стройку интернет-магистрали через Арктику мимо России 1
03.05.2023 Германия пересчитывает «шпионское» сетевое оборудование Huawei, чтобы от него избавиться 1
24.12.2021 Важнейшее лоббистское объединение ИТ-гигантов развалилось, потому что Microsoft решила не платить членские взносы 1
09.07.2021 Google поплатится за нетерпимость к конкурентам, или как главный поисковик мира пытался уничтожить магазин приложений Samsung 1
02.12.2020 Siemens, SAP и BMW объединились, чтобы прогнать из немецкого автопрома Google и Amazon 1
19.10.2020 ЕС потратит 10 млрд евро, чтобы прогнать из Европы Amazon и Google 1
12.10.2020 Власти США «раскулачивают» Google. У него отнимут Chrome и рекламный бизнес 1
02.07.2019 В США хотят запретить Telegram, WhatsApp и Signal 1
11.01.2019 «Касперский» помог найти похитителя 50 ТБ секретных данных у спецслужб США 1
01.03.2018 Евросоюз обложит ИТ-компании специальным налогом 1
24.02.2012 Бывшая конгрессмен США возглавила офис Google в Вашингтоне 1
12.05.2011 Facebook уличили в черном PR против Google 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Politico и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11862 9
Apple Inc 12179 6
Meta Platforms - Facebook 4448 6
Amazon Inc - Amazon.com 3024 5
Microsoft Corporation 24714 5
X Corp - Twitter 2851 3
Telegram Group 2063 3
Alibaba Group 428 2
Yandex - Яндекс 7487 2
Huawei 3973 2
Deutsche Telekom 911 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3995 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4945 1
SAP SE 5299 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
AT&T Inc 1682 1
Yahoo! 3699 1
Fitbit 57 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 1
Telegram Messenger LLP 7 1
AT&T Communications 6 1
Samsung Electronics 10305 1
Xiaomi 1765 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
Nuance Communications - ScanSoft 87 1
Alphabet 132 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
ZTE Corporation 750 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1451 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 84 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2049 1
Ростелеком 9794 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5685 1
Uber 331 2
BMW Group 450 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 1
Airbnb 90 1
Coca-Cola Company 254 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
WPP - Burson Marsteller - Burson Cohn & Wolfe 3 1
Unsplash 876 1
Резонанс НПП 372 1
Aéroport Paris – Le Bourget - Париж — Ле-Бурже - ИАТА: LBG – ИКАО: LFPB 5 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1231 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1143 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 558 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 619 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 426 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3159 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 705 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 246 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 82 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 506 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 203 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5504 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 269 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 637 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 78 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 201 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 123 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1097 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3369 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1804 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 31 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10624 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28100 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21415 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19861 2
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Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2252 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7178 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24379 2
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8160 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1030 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9253 1
Google Android - приложения и разработчики 599 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1476 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3779 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 794 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51436 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2805 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7515 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25633 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2207 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7683 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1271 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 993 1
Application store - магазин приложений 1215 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4796 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2915 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 734 3
Google Android 14112 2
Statista 233 2
GAiA-X - европейская облачная система 51 2
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 98 2
Google Chrome - браузер 1573 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7125 1
Microsoft Azure 1414 1
WhatsApp Messenger 1095 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 469 1
StatCounter 404 1
Apple Safari - браузер 859 1
Mozilla Firefox - браузер 1893 1
Apple iPhone 5 773 1
SoftPedia - Каталог и архив программного обеспечения 48 1
Baidu 284 1
Deutsche Telekom Open Telekom Cloud 7 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 343 1
Google Play - Google Store - Android Market 3316 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 106 1
Apple - App Store 2909 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 370 1
Google Gmail 950 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 1
Microsoft Teams - MS Teams 553 1
Samsung Galaxy 963 1
Yelp 44 1
Google Buzz - Сервис Живая Лента Google 21 1
Giphy 13 1
Amazon Appstore 23 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 104 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 252 1
FreePik 1048 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 655 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 678 1
Xiaomi GetApps 38 1
Nokia Bell Labs Submarine Systems 6 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 463 2
Дуров Павел 295 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Касперский Евгений 324 1
Breton Thierry - Бретон Тьерри 21 1
Бакунов Григорий 22 1
Harold Thomas Martin III - Гарольд Томас Мартин III 2 1
Altmaier Peter - Альтмайер Петер 3 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 201 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 339 1
Jassy Andy - Джесси Энди 6 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 152 1
Smith Brad - Смит Брэд 95 1
Biden Joseph - Джозеф Байден 62 1
Biden Joe - Байден Джо 134 1
Berger Patrick - Берджер Патрик 1 1
Водясов Алексей 222 1
Пригожин Евгений 7 1
Даванков Владислав 13 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52318 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 10
Европа 21839 8
Россия - РФ - Российская федерация 146208 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17214 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13365 5
Франция - Французская Республика 7871 5
Германия - Федеративная Республика 12725 3
Израиль 2743 3
Дания - Королевство 1302 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 2
Канада 4901 2
Кипр - Республика 564 2
Новая Зеландия 719 2
Америка - Американский регион 2167 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 2
США - Колумбия - Вашингтон 1393 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 2
Южная Корея - Республика 6681 2
Япония 13323 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1038 2
Ирландия - Республика 1015 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
Швейцария - Цюрих 268 1
США - Мэриленд - Аннаполис 4 1
США - Мэриленд 291 1
США - Калифорния - Сан-Бернардино 26 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Америка Южная 854 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
Германия - Берлин 717 1
Румыния 731 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 328 1
Азия - Азиатский регион 5572 1
США - Аляска 239 1
Иран - Исламская Республика Иран 1094 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51684 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8122 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6977 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48522 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6233 3
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16474 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8841 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5141 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1797 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1600 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7690 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3681 1
Евросоюз - Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 10 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4709 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24364 1
Английский язык 6684 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2856 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2774 1
Налогообложение - Налог на прибыль 207 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 506 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2757 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14614 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1091 1
Аудит - аудиторский услуги 2718 1
Средневековье - Крестовые походы - The Crusades 88 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3518 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4894 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2214 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5021 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 502 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5697 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4933 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 776 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13754 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8678 1
Цензура - Свобода слово 498 1
Bloomberg 1301 2
The Washington Post 337 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5933 1
The Guardian - Британская газета 367 1
USA Today 126 1
The Verge - Издание 560 1
FT - Financial Times 1227 1
Daily Mail 55 1
The Daily Beast 5 1
Times 624 1
РИА Новости 927 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2707 1
Wikipedia - Википедия 519 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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