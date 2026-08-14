НАТО начинает внедрять ИИ в БПЛА

Для защиты от «российский угрозы» НАТО составило план внедрения искусственного интеллекта в беспилотники. Альянс создаст целую ИИ-систему цифрового мониторинга границ с помощью данных дронов и спутников.



Защита от угрозы с востока

НАТО изучает возможность использования беспилотников с поддержкой ИИ в рамках программы по укреплению обороны под названием «Инициатива по сдерживанию на восточном фланге» (Eastern Flank Deterrence Initiative, EFDI), пишет Politico.

Задача достижения полной автономии пока не ставится, решения о нанесении ударов останутся за людьми.

«Люди решают, что будет делать дрон, но им не обязательно самим управлять им, потому что у нас нет миллиона пилотов. Мы не можем управлять миллионом дронов одновременно», — сказал майор армии США Бен Шифф (Ben Schiff).

Масштабная сеть

Беспилотники с поддержкой ИИ станут частью масштабной цифровой сети, которую альянс создает для «отслеживания угроз» вдоль своих границ с Россией и Белоруссией от Финляндии до Черного моря.

magnific.com/pressfoto Беспилотники НАТО, летающие вблизи границ с Россией и Белоруссией, оснастят искусственным интеллектом

EFDI предполагает разработку специальной платформы, которая объединит компьютерные системы стран-союзников и обеспечит обмен информацией в режиме реального времени. С помощью ИИ платформа будет обрабатывать данные БПЛА и спутников для обнаружения потенциальной опасности.

«Ценность беспилотника, датчика или других средств определяется не только их индивидуальными характеристиками. Их эффективность зависит от того, насколько хорошо они интегрированы в более широкую оперативную экосистему», — заявил майор армии США Мэтт Блубо (Matt Blubaugh).

Для чего ИИ беспилотникам

В российских дронах ИИ-технологии уже применяются для распознавания образов, автоматического захвата целей и навигации. Минобороны России создало «Витрину данных», которой смогут пользоваться производители БПЛА для обучения нейросетей для дронов, как писал CNews в июле 2026 г.

Министра обороны России Андрей Белоусов дал таже поручение доработать ПАК, предназначенный для анализа действий БПЛА в целях повышения эффективности их применения.

Интеграция искусственного интеллекта в БПЛА позволяет существенно расширить их функциональные возможности и сделать способными выполнять сложные задачи в динамических и неопределенных условиях.

Для распознавания объектов в окружающей среде используются алгоритмы компьютерного зрения, в основе которых лежат сверточные нейронные сети (CNN) и их современные модификации. С помощью ИИ дрон может формировать 3D-карту незнакомой территории и корректировать свое местоположения в ней, адаптироваться к незнакомой среде, работать в условиях ограниченной видимости.

ИИ позволяет дронам принимать решения о построении оптимальной траектории движения с учетом множества факторов: определение наилучших маневров для наблюдения за объектом, динамическая корректировка траектории при изменении погодных условий, возникновении новых препятствий или появлении движущихся объектов и др.