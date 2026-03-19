Тайное стало явным. Силовики сознались, что скупают данные о местоположении миллионов людей

Американское ФБР призналось, что покупало информацию о местоположении американских граждан. Объемы закупок не раскрыли, но в США живет более 349 млн человек, и каждый может быть объектом слежки. Данные о местах дислокации силовикам сливают самые обычные мобильные приложения и игры.

Чистосердечное признание

Федеральное бюро расследований (ФБР), одна из многочисленных американских спецслужб, выступила с заявлением, что покупает информацию о местоположении американских граждан. Как пишет портал TechCrunch, об этом сообщил лично нынешний директор ФБР Каш Патель (Kash Patel).

Отметим, что ФБР – госведомство, получающее финансирование из бюджета США, который пополняется, в числе прочего, налогами американских граждан, за которыми ФБР потом и следит.

Патель признался, что ФБР закупает историю перемещения американцев в огромных масштабах, а вместе с ней – и другие данные о них, но здесь он в подробности вдаваться не стал. Он добавил лишь, что ФБР использует все эти сведения в различных федеральных расследованиях.

«Мы приобретаем доступную на коммерческой основе информацию, которая соответствует Конституции и законам в рамках Закона о защите конфиденциальности электронных коммуникаций, и это привело к получению для нас ценной разведывательной информации», – заявил директор ФБР.

Все продается и покупается

В словах Пателя интересно, в числе прочего, то, что он назвал информацию о местоположении американцев «доступной на коммерческой основе» (commercially available information). Известно даже, кто выступает в этих сделках в качестве продавца.

Как пишет издание Politico, ФБР скупает информацию у брокеров данных. Они, в свою очередь, накапливают ее из самых разных источников, в числе которых – самые обычные приложения и даже видеоигры, установленные на смартфонах жертв слежки.

Какие именно утилиты сливают силовикам информацию о местоположении смартфона, Патель уточнять не стал.

Как государство нарушает свои же законы

Сенатор США Рон Уайдена (Ron Wyden), демократ от штата Орегон, заявил, что покупка информации об американцах без получения ордера является «возмутительным обходом Четвертой поправки» (outrageous end run around the Fourth Amendment). Как пишет TechCrunch, он имел в виду конституционный закон, защищающий граждан Америки от обысков устройств и изъятия данных.

Как пишет портал Engadget, согласно решению суда по делу «Карпентер против Соединенных Штатов» от 2018 г., правоохранительным органам необходимо получить ордер, чтобы получить данные о местоположении от операторов сотовой связи.

Как правило, государственным органам приходится убеждать судью разрешить обыск на основании каких-либо доказательств преступления, прежде чем они смогут потребовать от технологических или телефонных компаний предоставить конфиденциальную информацию о человеке. Однако в последние годы американские ведомства обходят этот юридический шаг, приобретая коммерчески доступные данные у компаний, которые собирают большие объемы данных о местоположении людей, первоначально полученных с помощью мобильных приложений или других коммерческих технологий отслеживания.

Не только ФБР

По информации издания 404 Media, скупкой массивов данных о населении занимается не только Федеральное бюро расследований. Так поступает, например Таможенно-пограничная служба США.

Ранее это ведомство закупало пакет данных, полученных с помощью сервисов торгов в реальном времени. Эти технологии играют центральную роль в индустрии мобильной и веб-рекламы и собирают такую информацию, как местоположение и другие идентифицирующие данные, используемые для таргетирования пользователей, просматривающих рекламу. Фирмы, занимающиеся слежкой, могут отслеживать этот процесс и собирать информацию о местоположении пользователя, а затем потенциально продавать эти данные брокерам или федеральным агентствам, стремящимся обойти процедуру получения ордера.

Пора что-то менять

В обозримом будущем лазейка с покупкой сведений о местоположении у брокеров данных, вероятно, будет прикрыта. В середине марта сенатор Уайден и несколько других законодателей представили двухпартийный законопроект, принятый обеими палатами, под названием «Закон о реформе государственного наблюдения» (Government Surveillance Reform Act).

В этом документе много положений. Одно касается введения обязательного предварительного получения федеральными агентствами судебного ордера для покупки информации у брокеров данных. TechCrunch пишет, что требование распространяется только на информацию об американцах.