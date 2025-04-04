Google, Microsoft и Nvidia умоляют иностранных ИТ-шников не уезжать из США из-за жесткой миграционной политики Трампа

Неопределенность вокруг виз для зарубежных ИТ-специалистов в США очень беспокоит руководителей из ИТ-компаний Кремниевой долины — Google, Microsoft, Nvidia. Начальники боятся, что их жизни и рабочие места затронет иммиграционная внутренняя политика. Американские кадровики тем временем призывают сотрудников с визами не уезжать из страха, что их могут не впустить назад.

Миграционные риски

Кадровики из компаний Кремниевой долины просят своих иностранных ИТ-сотрудников не покидать США из опасения, что их могут не впустить назад, пишет The Washington Post. Такая реакция наблюдается после ужесточения иммиграционной политики при новой администрации Дональда Трампа (Donald Trump).

Самый простой способ нивелировать такие нештатные ситуации для сотрудников кадровых служб в Google, Microsoft и Nvidia, как считают кадровики , это доработать, согласовать со всеми и внедрить обновления в кодекс поведения (Code of сonduct) для сотрудников компании. Сотрудникам крупных технологических компаний с марта 2025 г. уже начали аккуратно намекать, чтобы они были осторожнее с путешествиями за границу или поездкой за пределы страны к родственникам, ведь американские власти могут и не пустить назад.

Местные юристы давали схожие рекомендации иностранным специалистам, предупреждая, что в первый срок президентства Дональда Трампа значительно увеличилось число отказов по визе H-1B для высококвалифицированных работников.

Юридическая фирма Goeschl Law, специализирующаяся на трудовой миграции и работающая с ИТ-компаниями, отмечает рост тревоги и паники среди клиентов. По их словам, американское правительство ужесточает правила, и пока неясно, чего ожидать в дальнейшем.

После отмены Трампом автоматического предоставления гражданства детям, родившимся на территории США, ИТ-специалисты-иммигранты опасаются, что их будущие дети могут остаться без американского паспорта. Кроме того, власти США в 2025 г. начали аннулировать визы и грин-карты у тех, кто публично поддерживал организации, признанные террористическими.

В результате технологические компании (Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft), зависящие от иностранных ИТ-специалистов, обеспокоены тем, что их отток может негативно сказаться на конкурентоспособности как на внутреннем, так и на международном рынках. Примечательный и тот факт, что половина основателей американских «единорогов» — иммигранты. Выходцы из других стран руководят такими IT-гигантами, как Google, Microsoft и Nvidia.

Юристы отмечают, что процесс рассмотрения заявок на визу H-1B стал более строгим. Иностранным ИТ-специалистам рекомендуют следить за актуальностью документов, быть осторожными с публикациями в социальных сетях и обращаться за консультациями. Также увеличились сроки рассмотрения заявок на постоянное место жительства (ПМЖ), особенно для выходцев из Индии.

HR-отделы компаний с трудом справляются с поддержкой сотрудников, у которых снижаются мотивация и продуктивность. Руководители компаний стараются ускорить обработку заявок на повторные визы и предоставляют консультации, но это требует дополнительных ресурсов.

Выгода миграции для экономики США

Миграция приносит Соединенным Штатам значительные экономические преимущества, что подтверждается многочисленными исследованиями. Во-первых, мигранты способствуют росту рабочей силы, что особенно важно в условиях демографического старения населения. По данным Бюро переписи населения США, к декабрю 2024 г. доля иностранных граждан достигла 15,6% населения — рекордного уровня в современной истории страны. Это означает, что мигранты составляют значительную часть трудоспособного населения, заполняя вакансии в отраслях, где наблюдается нехватка рабочей силы. Например, они часто берут на себя низкоквалифицированные работы, которые американцы неохотно выполняют, такие как сбор урожая, уход за пожилыми или работа в строительстве.

Кроме того, мигранты способствуют инновациям и предпринимательству. Половина основателей американских «единорогов» — компаний с капитализацией свыше $1 млрд — это ИТ-иммигранты. Выходцы из других стран возглавляют такие технологические гиганты, как Google, Microsoft и Nvidia, что подчеркивает их вклад в развитие высокотехнологичных отраслей. Мигранты также помогают смягчить последствия демографического кризиса, замедляя рост возрастного коэффициента зависимости (соотношения пожилого населения к трудоспособному), что поддерживает устойчивость социальных программ, таких как Social Security.

Наконец, мигранты часто работают в ключевых отраслях, таких как здравоохранение и сельское хозяйство, особенно в периоды кризисов. Например, во время пандемии Covid-19 около 48% сельскохозяйственных работников в США были мигрантами, обеспечивая стабильность продовольственной цепочки.

Прием высококвалифицированных мигрантов

В декабре 2024 г. американские высокотехнологичные компании собирались при новой администрации Дональда Трампа лоббировать прием в страну высококвалифицированных специалистов.

По информации Politico, компании из Кремниевой долины рассматривают будущую администрацию Трампа и доминирующее положение республиканцев в Конгрессе как лучший шанс за последние годы пролоббировать политику, которая позволит привлечь больше иммигрантов с редкими навыками в области науки, технологий, инженерии и математики. Отмечается, что Илон Маск (Elon Musk), будучи близким доверенным лицом Трампа, еще с начала избирательной кампании продвигал идею упрощения иммиграции для суперталантливых людей, выражая интересы американского технологического лобби.

По оценкам издания Politico, подобные планы могут столкнуться с антимигрантскими настроениями ближайшего окружения Трампа. В частности, сторонники ограничения миграции во главе с кандидатом на пост помощника президента и заместителя главы администрации по политике и вопросам национальной безопасности Стивеном Миллером (Stephen Miller) предупреждали избранного президента США, что массовый прием иностранных специалистов приведет к вытеснению с рынка труда жителей США и снижению зарплат в высокотехнологичных отраслях. При этом журналисты отмечали, что избранный американский лидер в этом споре может встать на сторону Кремниевой долины, если его убедят, что легальная миграция повысит конкурентоспособность американской промышленности.