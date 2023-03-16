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США Калифорния Кремниевая долина Silicon Valley

СОБЫТИЯ


16.03.2023 Основанный россиянами фонд TMT Investments хранил три четверти средств в лопнувшем Silicon Valley Bank

Фонд TMT Investments пострадал из-за банкротства Silicon Valley Bank Фонд TMT Investments сообщил, что в разорившемся американским банке Silicon Valley Bank (SVB) он хранил $8 млн. Всего на счетах фонда находится $11,5 млн. То есть в S
13.03.2023 Крах эпохи стартапов. В США за сутки рухнул главный венчурный банк Кремниевой долины

рупнейших финансовых организаций США и специализировавшийся на работе с технологическими стартапами Кремниевой долины. Все бизнес-операции переданы под внешнее управление FDIC. Об этом сообщило
10.03.2023 Программист с российско-украинскими корнями арестован в США за взрыв подстанции в Кремниевой долине

ер-программист Петр Карасев (Peter Karasev) с российско-украинскими корнями попал под арест по подозрению в подрыве электроподстанции в заливе Сан-Франциско (США), пишет Vice. Эта область относится к Кремниевой долине. 36-летнего Карасева считают виновным в двух эпизодах поджога, повреждения линии электропередач и подрыва взрывного устройства, в декабре 2022 г. и январе 2023 г., что в совок
14.03.2022 В «китайской Кремниевой долине» карантин. Эксперты желают поставкам «железа» в США «покоиться с миром»

Локдаун в Шэньчжэне Власти КНР ввели недельный карантин в Шэньчжэне (провинция Гуандун) – крупном технологическом и логистическом узле страны, который также называют «китайской Кремниевой долиной» (China’s Silicon Valley). Ограничительные меры распространяются в том числе на местных ИТ-гигантов, предприятия и офисы которых широко представлены в городе. Эксперты опасаю
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил!

ру Эрик Халлгримсон (Erik Hallgrimson), вице-председатель брокерской компании Cushman & Wakefield в Кремниевой долине. Oracle вслед за HPE переберется в Техас «Несмотря на то, что бизнес стреми
03.12.2020 HPE бежит из Кремниевой долины

ewlett Packard Enterprise (HPE) вслед за рядом других крупных компаний сокращает свое присутствие в Кремниевой долине. По сообщению Bloomberg, HPE перенесет свою штаб-квартиру из Сан-Хосе (Кали
12.07.2019 Yellow Door формирует десятый акселератор стартапов Silicon Valley Insiders

ммы — повышение рыночной привлекательности продукта, формирование сети профессиональных контактов в Кремниевой долине, которую фонд Innov8 Global Ventures развивает уже более 30 лет через прогр
27.11.2018 Юный хакер украл больше $1 млн у ИТ-боссов Кремниевой долины

пел их украсть. Жертв больше Трулья произвел аналогичные атаки против еще нескольких бизнесменов из Кремниевой долины, но преуспел далеко не везде. В целом, как утверждают правоохранительные ор
30.07.2018 Кремниевая долина в 2019 году станет местом тестирования беспилотных решений Bosch и Daimler

форнии во второй половине 2019 года. Но это не все: оба партнера будут предлагать клиентам услугу автоматизированного трансфера по избранным маршрутам в городе, расположенном в заливе Сан-Франциско в Кремниевой долине. Эта тестовая операция покажет, насколько беспилотные средства передвижения можно интегрировать в транспортную сеть. Многие города сталкиваются с серьезной нагрузкой на сущест
27.04.2018 Сбербанк, ФРИИ и Fort Ross Ventures представят стартапы в Кремниевой долине

Сбербанк, ФРИИ и Fort Ross Ventures представят ключевым инвесторам в Кремниевой долине ИТ-стартапы, имеющие потенциал, необходимый для выхода на рынок США. Из 206
27.02.2018 ИТ-шники бегут из Кремниевой долины от диктатуры либералов

ны в Лос-Анджелес в связи с постоянными нападками со стороны крайних левых активистов.Исторически в Кремниевой долине сложилась особенная идеологическая атмосфера, пишет издание Wall Street Jou
02.02.2018 «Крестный отец» Кремниевой долины возглавил Google

районе Сан-Франциско, принимая участие в самых различных проектах с начала 1970-х годов. За это американский инженер и венчурный инвестор Марк Андрессен (Marc Andreessen) назвал его «крестным отцом» Кремниевой долины. Свое первое электронное устройство Джон Хеннесси создал еще в 1960-х годах. А в 1984 г. Хеннесси создал ключевую для развития ИТ на американском рынке компанию MIPS Technolog
21.11.2017 Сбербанк, ФРИИ и FortRoss Ventures представят российские стартапы в Кремниевой долине

ня.«Мы видим свою роль в глубокой интеграции развитого венчурного рынка Долины и талантливых российских предпринимателей, ориентированных на построение международных компаний. Инвестируя через фонд в Кремниевой долине, мы приносим инновации крупнейшим российским компаниям. Привозя российские компании в Долину, мы укрепляем связи с местным венчурным сообществом», — сказал управляющий партнер
08.11.2017 Основатели Кремниевой долины продают штаб-квартиру ради экономии

бкую компанию», которая «планирует использовать возможность консолидации собственной недвижимости в Кремниевой Долине для лучшего соответствия нынешним потребностям компании».Историческая штаб-
01.11.2017 Архив основателей Кремниевой долины погиб в огне

Утрата архиваЛесной пожар, который затронул пригород Фаунтингров города Санта-Роза, штат Калифорния, США, уничтожил исторический архив основателей Hewlett-Packard, первой технологической компании Кремниевой долины. Об этом сообщило издание The Press Democrat. Напомним, компания была создана Уильямом Хьюлеттом (William Hewlett) и Дэвидом Паккардом (David Packard) в 1938 г., в гараже в Па
09.11.2016 Из-за победы Трампа Кремниевая долина хочет отделиться от США

Что говорят о Трампе в Кремниевой долине Кремниевая долина в ужасе от того, что 45 президентом США стал Дональд Трам
13.09.2016 LG и Samsung устроили в Силиконовой долине «крепостное право»

е на рынке труда, сообщает Wall Street Journal. В иске, поданном в Окружной суд в Сан-Франциско, Фрост утверждает, что LG и Samsung договорились не нанимать бывших сотрудников друг друга для работы в Силиконовой долине, где у них расположены кампусы. И договоренность эта, по его словам, была достигнута на самом высоком уровне. В результате действия этого соглашения людям предлагают более ни
08.08.2016 «Техносерв» нашел партнера в Кремниевой долине по гиперконвергентным решениям

I). По оценке IDC в 2015 г. объем мирового рынка гиперконвергентной инфраструктуры составил $981,91 млн В IDC полагают, что к 2019 г. он превысит $4,7 млрд. Компания Nutanix была основана в 2009 г. в Кремниевой долине и взяла курс на реализацию нового видения процесса развития дата-центров в эпоху облачных технологий. Решения производителя способствуют упрощению проектирования, управления и
17.12.2015 Путин поддержал идею «Силиконовой долины» в Севастополе

ой пресс-конференции в четверг. «Я знаю, разные здесь подходы есть. У некоторых есть идея развивать Силиконовую долину. А что плохого? Не развивать вредные производства с выбросами, а высокотех
28.01.2015 Ford открыл новый научно-исследовательский центр в Кремниевой долине

кого исследовательского парка, и в ближайшем будущем планируется его расширение. Первый офис Ford в Кремниевой долине был открыт в 2012 г. Пост руководителя нового исследовательского центра зай
19.11.2013 Mail.Ru Group открывает офис в Кремниевой долине и выходит на глобальный рынок

Mail.Ru Group объявила о запуске стартапа My.com, предоставляющего приложения для общения и развлечений. My.com — дочерняя компания Mail.Ru Group, со штаб-квартирой в Кремниевой долине (Маунтин-Вью, штат Калифорния). «Я счастлив представить наши новые продукты, в том числе на интернет-рынке США, где конкуренция высока, — сказал Дмитрий Гришин, сооснователь и
21.08.2013 «Алмаз Капитал» расширяет свою команду в Кремниевой долине

Хангебрук и Даниил Столяров приступили к работе в американском офисе фонда. Согласно заявлению представителей «Алмаз Капитал», новые назначения будут способствовать дальнейшему развитию эко-системы в Кремниевой долине и укреплению бриджевой стратегии фонда. Как рассказали CNews в фонде, Росс Хангебрук назначен на должность управляющего директора. В его основные задачи входит выстраивание и

12.08.2013 Николай Никифоров провел ряд встреч с ИТ-компаниями и русскоязычными жителями Кремниевой долины США

Российской Федерации Николай Никифоров провел ряд встреч с ИТ-компаниями и русскоязычными жителями Кремниевой долины США. В список компаний вошли как мировые гиганты AT&T, Facebook, Google, In
23.05.2013 Кремниевая долина выигрывает битву за визы для ИТ-специалистов

мнению профсоюза, представляет собой не более чем миф. Против Шумера и Хэтча, лоббирующих интересы Кремниевой долины в Сенате, на стороне профсоюзов выступили сенаторы Дик Дербин (Dick Durbin)
18.12.2012 Венчурные фонды Кремниевой долины дискриминируют кандидатов

системы, старающейся быть объективной. Так, по данным Sаn Francisco Press, менеджеры по персоналу в Кремниевой долине менее склонны приглашать на следующее собеседование эмигрантов из стран Вос
22.10.2012 Топ-менеджер Facebook создаст «британскую Кремниевую долину»

al. Это зона в восточной и центральной частях столицы королевства называет себя «британским ответом Кремниевой долине». 49-летняя Шилдс заявила изданию, что на новое место работы выходит с янва
04.10.2012 Определена зарплата разработчиков ПО в Кремниевой долине. ЦИФРЫ

которого входят Twitter, LinkedIn, Zynga и другие фирмы ИТ-сектора. Размер зарплаты разработчика в Кремниевой долине зависит от следующих факторов: учебного заведения, которое он окончил, опыт
20.08.2012 Предсказан конец Кремниевой долины

Кремниевая долина, какой ее все привыкли видеть, вскоре прекратит свое существование. "Я думаю, что Кремниевой долины, какой все мы ее знаем, скоро не станет. Чтобы создать новую успешную компа
05.07.2012 Топ-менеджеры «Аскон» перенимают опыт управления инновациями у компаний Кремниевой долины

в рамках практического менеджмент-тура Fastforward, чтобы изучить опыт ведущих ИТ-компаний мира. В Кремниевой долине группу из четырех человек от «Аскон» интересовали, прежде всего, конкретные
04.07.2012 «Иннополис-Казань» открывает офис в Кремниевой долине

эти компании станут партнерами строящегося города Иннополиса. Идея об открытии представительства в Кремниевой долине появилась еще в 2011 г., когда власти Татарстана активно обсуждали вопрос п
22.02.2012 Nokia Siemens Networks открывает лабораторию Smart Lab в Кремниевой долине в США

емонстрирует на Всемирном конгрессе мобильной связи 2012 г. на своем стенде. Помимо нового центра в Кремниевой долине, лаборатории Smart Lab компании уже открыты в Финляндии, Южной Корее и Фран
24.01.2012 Средняя зарплата айтишников в Кремниевой долине превысила $100 тыс. в год

Средняя ежегодная зарплата работников ИТ-отрасли в Кремниевой долине, Калифорния, в прошлом году впервые превысила отметку в $100 тыс. Об этом говорится в новом отчете компании Dice Holdings, оператора веб-сайта для поиска работы в ИТ. Согласно
02.09.2011 Основатель TechCrunch откроет свой венчурный фонд в Кремниевой долине

ром Эррингтона по блогу должен стать Патрик Галлахер (Patrick Gallagher) из VantagePoint Venture Partners, а среди инвесторов присутствуют многие крупные венчурные фирмы и влиятельные предприниматели Кремниевой долины. По словам одного из источников, новый фонд создателя TechCrunch планирует привлечь для инвестиций около $20 млн. Одним из важных партнеров фонда станет компания AOL, которая

17.06.2011 22 июня пройдет вебинар по Кремниевой долине

22 июня состоится вебинар на тему: «Как начать свой бизнес в Кремниевой долине?». Организатором мероприятия выступает компания Fast Forward, предлагающая

24.11.2010 Panda Security открыла новое подразделение в «Силиконовой долине»

производитель «облачных» решений безопасности, объявила об открытии своего нового подразделения в «Силиконовой долине» (Калифорния, США). Основными задачами подразделения станут: дальнейшее ра
24.06.2010 Итоги хайтек-визита Медведева в США. ФОТО

оделился рядом соображений по поводу Сколково и Кремниевой долины. «Самая большая ценность здесь, в Силиконовой долине, - общение. Не на праздные темы, а по делу. В России хотелось бы создать п
22.06.2010 Дмитрий Медведев посетит офисы Apple, Google и Twitter в США

арценеггером (Arnold Schwarzenegger) и бывшим госсекретарем США Джорджем Шульцем (George Shultz). В Кремниевой долине Медведев проведет один день перед своим визитом в Вашингтон на встречу с пр
01.04.2010 Д.Медведев поручил В.Путину и В.Суркову заняться "Кремниевой долиной"

ежиму создания и функционирования территориально обособленного" комплекса инновационных технологий "Кремниевой долины" в Сколково. Четко прописанная правовая база будет способствовать "коммерци
19.03.2010 Программисты пока не хотят переезжать в "Силиконовую долину" Медведева

Дмитрий Медведев принял решение о месте расположения иннограда - российской "Силиконовой долины". «Будем строить этот центр в том месте, где у нас уже есть неплохой задел
18.03.2010 Очередная "Силиконовая долина" появится в Подмосковье

самые разные задачи,- отметил Дмитрий Медведев. - Я не знаю, получится ли у нас создать российскую «Силиконовую долину» – тем более это, может быть, не совсем правильное сравнение, но идея закл

Публикаций - 1093, упоминаний - 1281

США и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 174
Microsoft Corporation 25775 149
Apple Inc 13154 141
Intel Corporation 12811 96
Meta Platforms - Facebook 4621 86
Cisco Systems 5372 68
IBM - International Business Machines Corp 9699 66
Samsung Electronics 11064 55
Yahoo! 3726 52
X Corp - Twitter 2938 50
HP - Hewlett-Packard 3662 42
HP Inc. 5883 39
Oracle Corporation 7074 36
Amazon Inc - Amazon.com 3277 35
AMD - Advanced Micro Devices 4641 35
Yandex - Яндекс 9216 33
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 28
Nvidia Corp 4002 27
Lenovo Motorola 3566 24
Dell EMC 5180 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 22
SAP SE 5601 21
Qualcomm Technologies 1974 21
PayPal 671 20
AT&T Inc 1725 19
Sony 6739 18
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 17
Broadcom - VMware 2610 17
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 17
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 16
VK - Mail.ru Group 3602 15
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 15
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 14
LG Electronics 3735 14
Netscape Communications Corporation 426 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 13
Huawei 4676 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
AOL Inc - America Online 1883 12
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 11
Microsoft - LinkedIn 699 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
eBay Inc 1640 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 16
Sequoia Capital 115 16
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 15
РВК - Российская венчурная компания 571 15
Tesla Motors 461 14
Y Combinator - венчурный фонд 57 13
Boeing 1031 10
Uber 357 10
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 9
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 8
DST Global - Digital Sky Technologies 229 8
Airbnb 101 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
TMT Investments 115 7
Walt Disney Company 647 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
NanduQ - Qiwi 1013 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 6
Runa Capital 158 6
Ford 434 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 6
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 6
Walmart - Wal-Mart Stores 405 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Visa International 1993 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
McDonald’s - Макдоналдс 220 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 39
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 30
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 29
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 22
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 20
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 19
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 18
Судебная власть - Judicial power 2500 16
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 15
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 13
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 7
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 5
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
Демократическая политическая партия США 122 6
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 5
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 5
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 2
Ассоциация менеджеров 107 2
SEIA - Solar Energy Industries Association - Ассоциация солнечной энергетики 2 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Yellow Door - Инновейт Глобал Эдвайзори - Innovate Global Advisory - Международное сообщество технологических предпринимателей и венчурных инвесторов 2 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 110
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 108
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 107
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 76
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 76
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 75
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 75
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 50
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 48
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 47
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 46
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 46
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 45
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 45
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 43
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 42
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 40
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 40
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 40
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 40
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 36
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 36
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 33
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Google Android 15243 51
Microsoft Windows 16882 36
Microsoft Windows 2000 8678 32
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Apple iOS 8583 30
Linux OS 11533 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 18
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 17
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 16
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Apple iPhone 4 800 16
Google YouTube - Видеохостинг 3002 16
Apple iPod 1553 13
Oracle Java - язык программирования 3469 12
Microsoft Office 4170 12
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 11
Apple - App Store 3109 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 9
Google - Gmail 1021 9
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 9
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 9
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 9
Intel x86 - архитектура процессора 2151 9
Mozilla Firefox - браузер 1951 8
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 8
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 8
Samsung Galaxy 1035 8
Apple Safari - браузер 896 7
Google Chrome - браузер 1701 7
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 6
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 6
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 6
Apple iPhone 5 783 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 30
Медведев Дмитрий 1665 29
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 19
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 18
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 15
Brin Sergey - Сергей Брин 193 15
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 14
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Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 14
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 13
Путин Владимир 3454 13
Larry Page - Ларри Пейдж 197 13
Thiel Peter - Тиль Питер 37 12
Дворкович Аркадий 216 9
Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 9
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Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 8
Белоусов Сергей 254 7
Волож Аркадий 268 7
Галицкий Александр 123 7
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Packard David - Паккард Дэвид 11 7
Орловский Виктор 408 6
Мильнер Юрий 137 6
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 6
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Ускова Ольга 174 5
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Вексельберг Виктор 155 5
Гришин Дмитрий 210 5
Bartz Carol - Братц Кэрол 40 5
Арлазаров Владимир 290 4
Хасис Лев 105 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 4
Касперский Евгений 337 4
Усманов Алишер 311 4
Инютин Артем 89 4
Бессонов Александр 4 4
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Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
Венчурная Академия 2 2
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 40
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 17
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 9
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
CNews AWARDS - награда 571 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 3
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Silicon Valley Insiders 20 2
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