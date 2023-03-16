Основанный россиянами фонд TMT Investments хранил три четверти средств в лопнувшем Silicon Valley Bank Фонд TMT Investments пострадал из-за банкротства Silicon Valley Bank Фонд TMT Investments сообщил, что в разорившемся американским банке Silicon Valley Bank (SVB) он хранил $8 млн. Всего на счетах фонда находится $11,5 млн. То есть в S

Крах эпохи стартапов. В США за сутки рухнул главный венчурный банк Кремниевой долины рупнейших финансовых организаций США и специализировавшийся на работе с технологическими стартапами Кремниевой долины. Все бизнес-операции переданы под внешнее управление FDIC. Об этом сообщило

Программист с российско-украинскими корнями арестован в США за взрыв подстанции в Кремниевой долине ер-программист Петр Карасев (Peter Karasev) с российско-украинскими корнями попал под арест по подозрению в подрыве электроподстанции в заливе Сан-Франциско (США), пишет Vice. Эта область относится к Кремниевой долине. 36-летнего Карасева считают виновным в двух эпизодах поджога, повреждения линии электропередач и подрыва взрывного устройства, в декабре 2022 г. и январе 2023 г., что в совок

В «китайской Кремниевой долине» карантин. Эксперты желают поставкам «железа» в США «покоиться с миром» Локдаун в Шэньчжэне Власти КНР ввели недельный карантин в Шэньчжэне (провинция Гуандун) – крупном технологическом и логистическом узле страны, который также называют «китайской Кремниевой долиной» (China’s Silicon Valley). Ограничительные меры распространяются в том числе на местных ИТ-гигантов, предприятия и офисы которых широко представлены в городе. Эксперты опасаю

Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! ру Эрик Халлгримсон (Erik Hallgrimson), вице-председатель брокерской компании Cushman & Wakefield в Кремниевой долине. Oracle вслед за HPE переберется в Техас «Несмотря на то, что бизнес стреми

HPE бежит из Кремниевой долины ewlett Packard Enterprise (HPE) вслед за рядом других крупных компаний сокращает свое присутствие в Кремниевой долине. По сообщению Bloomberg, HPE перенесет свою штаб-квартиру из Сан-Хосе (Кали

Yellow Door формирует десятый акселератор стартапов Silicon Valley Insiders ммы — повышение рыночной привлекательности продукта, формирование сети профессиональных контактов в Кремниевой долине, которую фонд Innov8 Global Ventures развивает уже более 30 лет через прогр

Юный хакер украл больше $1 млн у ИТ-боссов Кремниевой долины пел их украсть. Жертв больше Трулья произвел аналогичные атаки против еще нескольких бизнесменов из Кремниевой долины, но преуспел далеко не везде. В целом, как утверждают правоохранительные ор

Кремниевая долина в 2019 году станет местом тестирования беспилотных решений Bosch и Daimler форнии во второй половине 2019 года. Но это не все: оба партнера будут предлагать клиентам услугу автоматизированного трансфера по избранным маршрутам в городе, расположенном в заливе Сан-Франциско в Кремниевой долине. Эта тестовая операция покажет, насколько беспилотные средства передвижения можно интегрировать в транспортную сеть. Многие города сталкиваются с серьезной нагрузкой на сущест

Сбербанк, ФРИИ и Fort Ross Ventures представят стартапы в Кремниевой долине Сбербанк, ФРИИ и Fort Ross Ventures представят ключевым инвесторам в Кремниевой долине ИТ-стартапы, имеющие потенциал, необходимый для выхода на рынок США. Из 206

ИТ-шники бегут из Кремниевой долины от диктатуры либералов ны в Лос-Анджелес в связи с постоянными нападками со стороны крайних левых активистов.Исторически в Кремниевой долине сложилась особенная идеологическая атмосфера, пишет издание Wall Street Jou

«Крестный отец» Кремниевой долины возглавил Google районе Сан-Франциско, принимая участие в самых различных проектах с начала 1970-х годов. За это американский инженер и венчурный инвестор Марк Андрессен (Marc Andreessen) назвал его «крестным отцом» Кремниевой долины. Свое первое электронное устройство Джон Хеннесси создал еще в 1960-х годах. А в 1984 г. Хеннесси создал ключевую для развития ИТ на американском рынке компанию MIPS Technolog

Сбербанк, ФРИИ и FortRoss Ventures представят российские стартапы в Кремниевой долине ня.«Мы видим свою роль в глубокой интеграции развитого венчурного рынка Долины и талантливых российских предпринимателей, ориентированных на построение международных компаний. Инвестируя через фонд в Кремниевой долине, мы приносим инновации крупнейшим российским компаниям. Привозя российские компании в Долину, мы укрепляем связи с местным венчурным сообществом», — сказал управляющий партнер

Основатели Кремниевой долины продают штаб-квартиру ради экономии бкую компанию», которая «планирует использовать возможность консолидации собственной недвижимости в Кремниевой Долине для лучшего соответствия нынешним потребностям компании».Историческая штаб-

Архив основателей Кремниевой долины погиб в огне Утрата архиваЛесной пожар, который затронул пригород Фаунтингров города Санта-Роза, штат Калифорния, США, уничтожил исторический архив основателей Hewlett-Packard, первой технологической компании Кремниевой долины. Об этом сообщило издание The Press Democrat. Напомним, компания была создана Уильямом Хьюлеттом (William Hewlett) и Дэвидом Паккардом (David Packard) в 1938 г., в гараже в Па

Из-за победы Трампа Кремниевая долина хочет отделиться от США Что говорят о Трампе в Кремниевой долине Кремниевая долина в ужасе от того, что 45 президентом США стал Дональд Трам

LG и Samsung устроили в Силиконовой долине «крепостное право» е на рынке труда, сообщает Wall Street Journal. В иске, поданном в Окружной суд в Сан-Франциско, Фрост утверждает, что LG и Samsung договорились не нанимать бывших сотрудников друг друга для работы в Силиконовой долине, где у них расположены кампусы. И договоренность эта, по его словам, была достигнута на самом высоком уровне. В результате действия этого соглашения людям предлагают более ни

«Техносерв» нашел партнера в Кремниевой долине по гиперконвергентным решениям I). По оценке IDC в 2015 г. объем мирового рынка гиперконвергентной инфраструктуры составил $981,91 млн В IDC полагают, что к 2019 г. он превысит $4,7 млрд. Компания Nutanix была основана в 2009 г. в Кремниевой долине и взяла курс на реализацию нового видения процесса развития дата-центров в эпоху облачных технологий. Решения производителя способствуют упрощению проектирования, управления и

Путин поддержал идею «Силиконовой долины» в Севастополе ой пресс-конференции в четверг. «Я знаю, разные здесь подходы есть. У некоторых есть идея развивать Силиконовую долину. А что плохого? Не развивать вредные производства с выбросами, а высокотех

Ford открыл новый научно-исследовательский центр в Кремниевой долине кого исследовательского парка, и в ближайшем будущем планируется его расширение. Первый офис Ford в Кремниевой долине был открыт в 2012 г. Пост руководителя нового исследовательского центра зай

Mail.Ru Group открывает офис в Кремниевой долине и выходит на глобальный рынок Mail.Ru Group объявила о запуске стартапа My.com, предоставляющего приложения для общения и развлечений. My.com — дочерняя компания Mail.Ru Group, со штаб-квартирой в Кремниевой долине (Маунтин-Вью, штат Калифорния). «Я счастлив представить наши новые продукты, в том числе на интернет-рынке США, где конкуренция высока, — сказал Дмитрий Гришин, сооснователь и

«Алмаз Капитал» расширяет свою команду в Кремниевой долине Хангебрук и Даниил Столяров приступили к работе в американском офисе фонда. Согласно заявлению представителей «Алмаз Капитал», новые назначения будут способствовать дальнейшему развитию эко-системы в Кремниевой долине и укреплению бриджевой стратегии фонда. Как рассказали CNews в фонде, Росс Хангебрук назначен на должность управляющего директора. В его основные задачи входит выстраивание и

Николай Никифоров провел ряд встреч с ИТ-компаниями и русскоязычными жителями Кремниевой долины США Российской Федерации Николай Никифоров провел ряд встреч с ИТ-компаниями и русскоязычными жителями Кремниевой долины США. В список компаний вошли как мировые гиганты AT&T, Facebook, Google, In

Кремниевая долина выигрывает битву за визы для ИТ-специалистов мнению профсоюза, представляет собой не более чем миф. Против Шумера и Хэтча, лоббирующих интересы Кремниевой долины в Сенате, на стороне профсоюзов выступили сенаторы Дик Дербин (Dick Durbin)

Венчурные фонды Кремниевой долины дискриминируют кандидатов системы, старающейся быть объективной. Так, по данным Sаn Francisco Press, менеджеры по персоналу в Кремниевой долине менее склонны приглашать на следующее собеседование эмигрантов из стран Вос

Топ-менеджер Facebook создаст «британскую Кремниевую долину» al. Это зона в восточной и центральной частях столицы королевства называет себя «британским ответом Кремниевой долине». 49-летняя Шилдс заявила изданию, что на новое место работы выходит с янва

Определена зарплата разработчиков ПО в Кремниевой долине. ЦИФРЫ которого входят Twitter, LinkedIn, Zynga и другие фирмы ИТ-сектора. Размер зарплаты разработчика в Кремниевой долине зависит от следующих факторов: учебного заведения, которое он окончил, опыт

Предсказан конец Кремниевой долины Кремниевая долина, какой ее все привыкли видеть, вскоре прекратит свое существование. "Я думаю, что Кремниевой долины, какой все мы ее знаем, скоро не станет. Чтобы создать новую успешную компа

Топ-менеджеры «Аскон» перенимают опыт управления инновациями у компаний Кремниевой долины в рамках практического менеджмент-тура Fastforward, чтобы изучить опыт ведущих ИТ-компаний мира. В Кремниевой долине группу из четырех человек от «Аскон» интересовали, прежде всего, конкретные

«Иннополис-Казань» открывает офис в Кремниевой долине эти компании станут партнерами строящегося города Иннополиса. Идея об открытии представительства в Кремниевой долине появилась еще в 2011 г., когда власти Татарстана активно обсуждали вопрос п

Nokia Siemens Networks открывает лабораторию Smart Lab в Кремниевой долине в США емонстрирует на Всемирном конгрессе мобильной связи 2012 г. на своем стенде. Помимо нового центра в Кремниевой долине, лаборатории Smart Lab компании уже открыты в Финляндии, Южной Корее и Фран

Средняя зарплата айтишников в Кремниевой долине превысила $100 тыс. в год Средняя ежегодная зарплата работников ИТ-отрасли в Кремниевой долине, Калифорния, в прошлом году впервые превысила отметку в $100 тыс. Об этом говорится в новом отчете компании Dice Holdings, оператора веб-сайта для поиска работы в ИТ. Согласно

Основатель TechCrunch откроет свой венчурный фонд в Кремниевой долине ром Эррингтона по блогу должен стать Патрик Галлахер (Patrick Gallagher) из VantagePoint Venture Partners, а среди инвесторов присутствуют многие крупные венчурные фирмы и влиятельные предприниматели Кремниевой долины. По словам одного из источников, новый фонд создателя TechCrunch планирует привлечь для инвестиций около $20 млн. Одним из важных партнеров фонда станет компания AOL, которая

22 июня пройдет вебинар по Кремниевой долине 22 июня состоится вебинар на тему: «Как начать свой бизнес в Кремниевой долине?». Организатором мероприятия выступает компания Fast Forward, предлагающая

Panda Security открыла новое подразделение в «Силиконовой долине» производитель «облачных» решений безопасности, объявила об открытии своего нового подразделения в «Силиконовой долине» (Калифорния, США). Основными задачами подразделения станут: дальнейшее ра

Итоги хайтек-визита Медведева в США. ФОТО оделился рядом соображений по поводу Сколково и Кремниевой долины. «Самая большая ценность здесь, в Силиконовой долине, - общение. Не на праздные темы, а по делу. В России хотелось бы создать п

Дмитрий Медведев посетит офисы Apple, Google и Twitter в США арценеггером (Arnold Schwarzenegger) и бывшим госсекретарем США Джорджем Шульцем (George Shultz). В Кремниевой долине Медведев проведет один день перед своим визитом в Вашингтон на встречу с пр

Д.Медведев поручил В.Путину и В.Суркову заняться "Кремниевой долиной" ежиму создания и функционирования территориально обособленного" комплекса инновационных технологий "Кремниевой долины" в Сколково. Четко прописанная правовая база будет способствовать "коммерци

Программисты пока не хотят переезжать в "Силиконовую долину" Медведева Дмитрий Медведев принял решение о месте расположения иннограда - российской "Силиконовой долины". «Будем строить этот центр в том месте, где у нас уже есть неплохой задел