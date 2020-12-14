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США Калифорния Кремниевая долина Silicon Valley



14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил!
03.12.2020 HPE бежит из Кремниевой долины
27.11.2018 Юный хакер украл больше $1 млн у ИТ-боссов Кремниевой долины
27.04.2018 Сбербанк, ФРИИ и Fort Ross Ventures представят стартапы в Кремниевой долине
27.02.2018 ИТ-шники бегут из Кремниевой долины от диктатуры либералов
02.02.2018 «Крестный отец» Кремниевой долины возглавил Google
21.11.2017 Сбербанк, ФРИИ и FortRoss Ventures представят российские стартапы в Кремниевой долине
08.11.2017 Основатели Кремниевой долины продают штаб-квартиру ради экономии
01.11.2017 Архив основателей Кремниевой долины погиб в огне
13.09.2016 LG и Samsung устроили в Силиконовой долине «крепостное право»
08.08.2016 «Техносерв» нашел партнера в Кремниевой долине по гиперконвергентным решениям
17.12.2015 Путин поддержал идею «Силиконовой долины» в Севастополе
28.01.2015 Ford открыл новый научно-исследовательский центр в Кремниевой долине
19.11.2013 Mail.Ru Group открывает офис в Кремниевой долине и выходит на глобальный рынок
21.08.2013 «Алмаз Капитал» расширяет свою команду в Кремниевой долине
12.08.2013 Николай Никифоров провел ряд встреч с ИТ-компаниями и русскоязычными жителями Кремниевой долины США
18.12.2012 Венчурные фонды Кремниевой долины дискриминируют кандидатов
22.10.2012 Топ-менеджер Facebook создаст «британскую Кремниевую долину»
04.10.2012 Определена зарплата разработчиков ПО в Кремниевой долине. ЦИФРЫ
20.08.2012 Предсказан конец Кремниевой долины
05.07.2012 Топ-менеджеры «Аскон» перенимают опыт управления инновациями у компаний Кремниевой долины
04.07.2012 «Иннополис-Казань» открывает офис в Кремниевой долине
22.02.2012 Nokia Siemens Networks открывает лабораторию Smart Lab в Кремниевой долине в США
24.01.2012 Средняя зарплата айтишников в Кремниевой долине превысила $100 тыс. в год
02.09.2011 Основатель TechCrunch откроет свой венчурный фонд в Кремниевой долине
17.06.2011 22 июня пройдет вебинар по Кремниевой долине
24.11.2010 Panda Security открыла новое подразделение в «Силиконовой долине»
19.03.2010 Программисты пока не хотят переезжать в "Силиконовую долину" Медведева
08.04.2009 В Кремниевой долине будет развернута новаторская сеть WiMAX
10.10.2008 Увольнения накрыли Силиконовую долину
20.06.2008 «Яндекс» открывает дочернюю компанию в Силиконовой Долине
07.05.2008 Ericsson откроет центр исследований в Силиконовой долине
17.10.2007 Стартапы Силиконовой долины снова купаются в деньгах
13.02.2007 "Норильский никель" создает собственную "силиконовую долину"
10.10.2006 "Открытые двери в Силиконовую долину”: 16-17 ноября 2006 г.
06.09.2006 В Силиконовой долине установят гигантскую беспроводную сеть
15.06.2006 Google выкупит свой штаб в Силиконовой долине за $319 млн.
11.10.2005 14-16 ноября в Силиконовой долине состоится инвестиционно-технологическая конференция
11.10.2005 14 ноября откроется конференция "Открытые двери в Силиконовую долину"
28.07.2005 Петергоф станет Силиконовой долиной России?

Публикаций - 692, упоминаний - 836

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10287 137
Microsoft Corporation 22462 95
Apple Inc 10667 86
Meta Platforms - Facebook 4261 70
Intel Corporation 11247 62
Cisco Systems 4713 58
IBM - International Business Machines Corp 8925 48
Yahoo! 3600 48
Samsung Electronics 9322 34
HP - Hewlett-Packard 3567 34
Oracle Corporation 6018 33
Twitter 2471 33
HP Inc. 5303 32
Yandex - Яндекс 4997 25
Oracle - Sun Microsystems 2176 24
AMD - Advanced Micro Devices 3656 19
Dell EMC 4724 19
SAP SE 4571 18
PayPal 634 18
AT&T Inc 1561 17
Amazon Inc - Amazon.com 2646 17
Lenovo Motorola 3459 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5424 14
VK - Mail.ru Group 3045 13
VMware 2023 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3875 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 11
Ericsson 2709 11
HP Compaq Computer Corp 1904 11
Qualcomm Technologies 1639 11
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 495 10
Adobe Systems 1436 10
Zynga Game Network 130 10
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 9
LG Electronics 3368 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8439 8
Netscape Communications Corporation 412 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1462 8
Программный продукт ГК 3938 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6458 7
LinkedIn 557 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5187 18
eBay Inc 1576 17
Sequoia Capital 102 15
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 56 14
РВК - Российская венчурная компания 529 13
Boeing 956 9
Y Combinator - венчурный фонд 44 9
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 124 9
Открытие ФК 2613 8
Uber 287 7
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 58 7
Airbnb 75 6
Runa Capital 155 6
DST Global 173 6
McDonald’s - Макдоналдс 190 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1020 5
Google Ventures - GV 36 5
TMT Investments 99 5
Accel Partners 48 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1826 5
Walt Disney Company 556 5
Intel Capital 149 5
Square 186 5
Merrill Lynch 427 4
General Catalyst 15 4
Альфа-Банк 1464 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 912 4
Tesla Motors 284 4
GlobalFoundries - GF 69 4
Qiwi 871 4
HeadHunter Group - HH Group 422 4
Greylock Partners 37 4
FortRoss Ventures - венчурный фонд 20 4
FF Angel - Founders Fund 16 4
Bright Capital 14 3
Kickstarter 117 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 3
Toyota Motor - Тойота Мотор 399 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2103 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2069 30
Правительство РФ 8084 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7965 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12721 19
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 701 17
Президент Российской Федерации 3648 14
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2711 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2139 8
Администрация Президента РФ 901 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 445 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2332 7
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 444 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 706 7
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 606 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1569 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1469 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3249 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2517 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 270 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1319 4
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2378 3
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 521 3
Федеральное казначейство России 1315 3
Правительство Москвы 1624 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 512 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1893 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1338 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2146 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 748 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
Федеральное собрание Российской Федерации 180 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1000 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2511 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 5
Демократическая политическая партия США 90 5
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 4
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 3
Руссофт - Russoft 375 3
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 11 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
Yellow Door - Международное сообщество технологических предпринимателей и венчурных инвесторов 2 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2333 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 173 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 44686 62
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29040 48
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6427 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19185 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10508 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8642 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10774 20
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9456 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12476 16
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1514 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11243 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2176 12
Website - Вебсайт 8833 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2950 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2418 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6901 11
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5600 10
Сервер - Серверные платформы 10056 9
Социальные сети - Соцсети 3905 9
Big Data - Большие данные 3480 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5480 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5427 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3118 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5072 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8025 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1124 8
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4410 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5815 7
PnP - Plug&Play 193 7
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5515 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3296 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1994 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1987 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1949 5
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3760 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1982 5
Умные платформы 1099 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 976 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6470 5
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 293 5
Google Android 11941 27
Apple iPhone - серия смартфонов 6233 24
Apple iPad 3652 16
Google YouTube - Видеохостинг 2274 15
Apple iOS 6404 15
Linux OS 7648 13
Microsoft Skype 1937 12
Microsoft Windows 10 11571 11
Groupon - Групон - скидочный сервис 197 10
Oracle Java - язык программирования 2546 9
Google Gmail 801 8
Apple Mac - Apple Macintosh 2646 7
Apple iPhone 4 742 7
Microsoft Office 3235 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 249 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 6
Apple - App Store 2433 6
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 299 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 258 5
Apple iPod 1361 5
Samsung Galaxy 778 5
Apple macOS X - Rhapsody 1492 4
Microsoft Windows Phone OS 1546 4
WhatsApp Messenger 743 4
Oracle PeopleSoft 372 4
Google Chrome - браузер 1268 4
Google Play - Google Store - Android Market 2731 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1220 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 494 4
Dropbox - Файловый хостинг 434 4
ЭОС Дело СЭД 4022 4
Apache Hadoop 356 4
Myspace - социальная сеть 635 4
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1731 4
Pinterest 52 4
Microsoft Bing 343 4
Google+ Социальная сеть 205 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 524 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1400 3
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 196 3
Медведев Дмитрий 1602 24
Jobs Steve - Джобс Стив 996 23
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 15
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 14
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 13
Brin Sergey - Сергей Брин 183 12
Larry Page - Ларри Пейдж 180 12
Путин Владимир 2535 10
Thiel Peter - Тиль Питер 28 10
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 10
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 9
Дворкович Аркадий 196 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 9
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 8
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 8
Галицкий Александр 96 7
Andreessen Marc - Андрессен Марк 27 6
Белоусов Сергей 233 6
Волож Аркадий 211 6
Гришин Дмитрий 185 5
Орловский Виктор 323 5
Никифоров Николай 1161 5
Мильнер Юрий 130 5
Semel Terry - Семел Терри 39 4
Аммосов Юрий 45 4
Пономарев Илья 66 4
Фараджев Игорь 5 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 4
Вексельберг Виктор 143 4
Ускова Ольга 154 4
Постников Василий 7 4
Чубайс Анатолий 193 4
Хасис Лев 101 4
Бессонов Александр 4 4
Арлазаров Владимир 136 4
Yang Jerry - Янг Джерри 84 4
Bruno John - Бруно Джон 7 3
Греф Герман 344 3
Рейман Леонид 1009 3
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45700 301
Россия - РФ - Российская федерация 107650 210
США - Калифорния 3379 107
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33681 79
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13405 63
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12378 41
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13692 38
США - Нью-Йорк 2611 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12490 36
Европа 11991 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11723 29
Япония 9989 27
Индия - Республика 4254 26
Германия - Федеративная Республика 8789 25
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 158 24
США - Калифорния - Сан-Хосе 379 22
США - Колумбия - Вашингтон 1168 22
Великобритания - Лондон 2030 18
США - Калифорния - Санта-Клара 174 17
Украина 6174 16
Южная Корея - Республика 4318 16
Франция - Французская Республика 5617 15
Азия - Азиатский регион 3788 14
Сингапур - Республика 1572 14
Канада 3268 13
Беларусь - Белоруссия 3505 13
США - Массачусетс - Бостон 360 13
Китай - Пекин - Beijing 870 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2053 12
Земля - планета Солнечной системы 7349 11
Япония - Токио 909 11
Финляндия - Финляндская Республика 1786 11
Европа Восточная 2923 11
США - Техас 813 10
Ближний Восток 2547 10
Израиль 1754 10
Южная Корея - Сеул 320 9
Китай - Шанхай 621 9
Китай - Тайвань 2073 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 17531 45
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1631 39
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12106 36
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2468 34
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3245 13
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 17427 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4161 10
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 723 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1130 9
Инвестиции венчурные 727 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3954 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7679 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2684 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1829 6
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2404 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1630 5
Бизнес-акселератор 290 5
Информационное общество - Государственная программа 1234 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2456 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1323 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1770 4
Закон Мура - Moore's law 196 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 697 4
U.S. DHS H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 28 4
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 166 4
Экономический эффект 691 4
Мошенничество - Махинации 1980 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 797 3
Технопарки, инновационные центры и наукограды 75 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 637 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1007 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1877 3
Образование в России 444 2
Денежные переводы 762 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 237 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1578 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1145 2
ЕСН - Единый социальный налог 97 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2493 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 26
TechCrunch - TechCrunch Awards 1151 24
NYT - The New York Times 956 21
WSJ - The Wall Street Journal 1225 15
Bloomberg 1009 14
Forbes - Форбс 589 8
All Things Digital 166 8
FT - Financial Times 1117 8
USA Today 125 8
SiliconValley.com - SV.com 238 7
Associated Press 1975 7
Times 491 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10440 6
CNET - Издание 1580 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 729 5
Fortune 196 4
Business Insider 192 4
The Register 1286 4
Reddit 220 4
Engadget - Блог о технологиях 410 4
The Washington Post 298 4
Mercury News 37 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2260 4
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 3
CrunchBase 64 3
The Information 45 3
РБК Инновации 36 2
Silicon 459 2
San Francisco Chronicle 29 2
Commercial Times 93 2
VentureBeat 90 2
Politico 10 2
AppleInsider 384 2
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 2
VNUNet.com 201 2
The Guardian - Британская газета 320 2
The Verge - Издание 481 2
MacRumors 123 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 265 2
РИА Новости 766 2
IDC - International Data Corporation 4663 18
Gartner 3300 14
500 Startups 4223 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3434 5
Juniper Research 467 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 243 3
Samsung Research 14 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 749 2
eMarketer 200 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 2
Microsoft Research 128 2
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 29 2
Fortune Global 500 280 2
Gartner - AMR Research 48 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 34 1
Стартап барометр 2 1
Fortune Global 1000 50 1
Moody's Investors Service 135 1
Consumer Reports 37 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 18 1
HitWise 68 1
Forrester Research 810 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
Nielsen Holdings - NetRatings 384 1
IHS iSuppli 390 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
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Piper Jaffray 101 1
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EdTechX Global 1 1
Frost & Sullivan 199 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 25
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 565 11
РАН - Российская академия наук 1386 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1168 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 6
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 223 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 817 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 438 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 161 4
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 352 3
МИЭТ - Московский институт электронной техники 90 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 617 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 2
University of Oxford - Оксфордский университет 188 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 2
Венчурная Академия 2 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 2
Yale University - Йельский университет 116 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 2
Kaspersky - Академия Касперского 5 1
Академгородок Новосибирск 82 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 47 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 42 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 56 1
РГУ - Ростовский государственный университет 5 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 43 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
Сбер - SberZ 2 1
Сбер - SberStudent 2 1
UTHSC - University of Tennessee Health Science Center - Научный центр здравоохранения Университета Теннесси 1 1
ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. Тургенева - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева 11 1
Princeton University - Принстонский университет 139 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 297 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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Создано именных указателей - 74597.
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