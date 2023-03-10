Программист с российско-украинскими корнями арестован в США за взрыв подстанции в Кремниевой долине

Московский программист с украинскими корнями Петр Карасев переехал в США, где в свободное от работы время начал мастерить самодельные бомбы в доме, где проживал с женой и тремя маленькими детьми. Он стал подозреваемым по делу о подрыве двух электроподстанций, а весь его домашний арсенал был обнаружен в ходе обыска. Сейчас Карасев арестован и находится в тюрьме, а его жена и дети были вынуждены съехать на временное жилье, пока не будут завершены следственные мероприятия.

Программист с сюрпризом

Инженер-программист Петр Карасев (Peter Karasev) с российско-украинскими корнями попал под арест по подозрению в подрыве электроподстанции в заливе Сан-Франциско (США), пишет Vice. Эта область относится к Кремниевой долине. 36-летнего Карасева считают виновным в двух эпизодах поджога, повреждения линии электропередач и подрыва взрывного устройства, в декабре 2022 г. и январе 2023 г., что в совокупности оставило несколько тысяч жителей без электричества из-за уничтожения двух трансформаторов.

Немного позже к списку возможных преступлений Карасева добавилось еще и хранение материалов для изготовления взрывчатки, на что указывают многочисленные улики. Полиция провела в его доме обыск и обнаружила внушительный арсенал компонентов для бомб, а также уже готовых снарядов. Выявив этот склад, полицейские незамедлительно вызвали сотрудников более серьезных ведомств, включая ФБР, Управление по борьбе с наркотиками и даже Национальную гвардию.

Нелишняя предосторожность

Привлечение внимания федеральных агентств США к персоне 36-летнего Карасева – мера, к которой полицейские были вынуждены прибегнуть. В противном случае последствия могли бы быть необратимыми.

Фото: Vice Петр Карасев и обнаруженный в его доме склад

Сержант Дуг Гейтс (Doug Gates), работающий в саперной команде полицейского управления Сан-Хосе (США), сказал, что объем взрывчатых веществ в доме Карасева мог вызвать достаточно сильный взрыв, который мог повредить много зданий, включая школу через дорогу. Полиции пришлось эвакуировать всех соседей Карасева.

Потенциально серийный подрывник

Случившееся на электроподстанции под Сан-Франциско – не единственный подобный случай за последнее время в США. В декабре 2022 г. неизвестные в округе Мур в Северной Каролине атаковали две подстанции, вследствие чего 40 тыс. жителей лишились доступа к электричеству.

На 10 марта 2023 г. расследование этого происшествия было в самом разгаре, но детективы еще не напали на след преступника и не задержали ни одного подозреваемого. Как пишет Vice, ведущие это дело эксперты сосредоточились на версии, что нападение было идеологически мотивировано, сославшись на постоянные угрозы в отношении энергосистемы Северной Каролины со стороны экстремистских групп и сторонников превосходства белой расы.

Петр Карасев попал под арест 1 марта 2023 г. Выйти на него удалось при помощи записи с видеокамеры на подстанции зафиксировавшей, как он уезжает на велосипеде после подрыва взрывного устройства. Также следователи запросили данные сотовых операторов и определили, где на момент взрыва находился Карасев.

Из офиса в тюремную камеру

На момент выхода материала Карасев проходил по делу в качестве подозреваемого – его вина в подрыве трансформаторов пока не доказана. Тем не менее, его все же арестовали и поместили в тюрьму округа Санта-Клара.

Карасев инженером-программистом в компании Zoox, разрабатывающей беспилотные автомобили. Полицейские надели на него наручники прямо в офисе компании. Пока неизвестно, повлияет ли случившееся на его дальнейшую карьеру в Zoox, если будет доказана его невиновность.

Шансов немного

В доме, где полиция обнаружила склад взрывчатки, Карасев проживал со своей семьей – женой (она сразу была исключена из списка подозреваемых) и тремя несовершеннолетними детьми. Власти переселили их во временное жилье и в ходе обыска нашли предохранители, трубы, провода, различные химикаты и прочее, что можно использовать для самостоятельного изготовления бомб. Также в доме Карасева были найдены бутылки с некой «самодельной жидкой взрывчаткой», пишет Vice. Весь этот «натюрморт» дополнили пять единиц огнестрельного оружия и «неактивную лабораторию по синтезу метамфетамина». Зачем весь этот арсенал потребовался инженеру-программисту и отцу троих детей, следствию еще предстоит выяснить.

Корни подтверждены

На то, что Петр Карасев как-то связан с Россией, указывает не только его имя. В ходе расследования была обнаружена принадлежащая ему страница в запрещенной в России социальной сети миллиардера Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), где указано, что Карасев жил в Москве.

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В ходе допроса Петр заявил, что у него есть родственники как на Украине, так и в России.