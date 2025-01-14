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Amazon Inc Zoox

Amazon Inc - Zoox

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.01.2025 Игорь Зимин: Беспилотные технологии — это ключ к более умным и безопасным дорогам 1
10.03.2023 Программист с российско-украинскими корнями арестован в США за взрыв подстанции в Кремниевой долине 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Amazon Inc и организации, системы, технологии, персоны:

Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 43 1
Yandex - Яндекс 9068 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1205 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 753 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1054 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3604 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21515 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2034 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 337 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1285 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 709 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2390 1
Транспорт общественный - Такси - Беспилотное такси - Автономное такси - Роботакси - Беспилотный трамвай 47 1
Робототехника - Роботы-доставщики - Дроны-доставщики - БПЛА-доставка - Delivery Robots - Delivery Drones - Роботы-курьеры 48 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2525 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63973 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34229 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25084 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7318 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - V2V - Vehicle-to-Vehicle - V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Connected Car (Vehicles) - Подключенный транспорт 252 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11654 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1477 1
FreePik 1784 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 684 1
Зимин Игорь 25 1
Карасев Петр 1 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 363 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54397 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47225 2
США - Техас - Даллас 183 1
США - Северная Каролина 327 1
США - Техас - Остин 183 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1455 1
Украина 7903 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
Сингапур - Республика 1939 1
Южная Корея - Республика 7005 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13751 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4180 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18927 1
Китай - Шанхай 827 1
США - Техас 1036 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 414 1
США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57038 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5966 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1697 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8153 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15815 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 710 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8762 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3117 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8741 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5452 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4579 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 970 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3828 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1539 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1160 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 946 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10175 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21340 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2961 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9069 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 98 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
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