Зимин Игорь
Зимин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуренко Антон 4 2
|Нащекин Алексей 116 1
|Маковский Игорь 9 1
|Шумейко Анна 20 1
|Ивантер Дмитрий 35 1
|Гайнулин Андрей 1 1
|Чуприян Александр 9 1
|Бондар Александр 2 1
|Нечаев Иван 60 1
|Сахненко Сергей 88 1
|Лимаренко Валерий 12 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Панкратов Антон 1 1
|Борисенко Роман 1 1
|Гильманов Марат 1 1
|Ничипорчук Виктор 4 1
|Мордасов Сергей 21 1
|Зима Иван 21 1
|Голубев Василий 39 1
|Низакаев Мансаф 3 1
|Якимюк Оксана 6 1
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