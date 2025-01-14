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Зимин Игорь



14.01.2025 Игорь Зимин: Беспилотные технологии — это ключ к более умным и безопасным дорогам 2
15.05.2024 Игорь Зимин в интервью CNews — как города трансформируются в «умные» пространства 1
19.01.2022 Иван Зима назначен вице-президентом по цифровым регионам «Ростелекома» 1
22.12.2021 «Ростелеком» ввел в промышленную эксплуатацию систему «Безопасный город» во всех муниципалитетах Ростовской области 1
21.12.2021 В Курске завершено внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 1
15.12.2021 В Казани внедряют цифровое решение для контроля благоустройства и состояния дорожной инфраструктуры 1
03.09.2021 «Ростелеком» расширяет систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в Санкт-Петербурге 1
18.08.2021 «Ростелеком» приступает к новому этапу развития системы фотовидеофиксации на дорогах Башкортостана 1
30.06.2021 В Нижегородской области заработал АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «КорКласса» 1
24.06.2021 «Ростелеком» и «Кьюлиджент.ру» создают совместное предприятие 1
18.05.2021 «Ростелеком», «Ростех» и «Коркласс» представили решение для «Безопасного города» 1
30.11.2020 «Ростелеком» покупает «Большую тройку» 1
18.09.2020 На Сахалине открыт самый восточный дата-центр России 1
02.09.2020 ВТБ Лизинг и «Ростелеком» автоматизируют учет электроэнергии для «Россети Центр» в Воронежской области 1
28.05.2020 «Ростелеком» и НТС будут совместно развивать интеллектуальные транспортные системы 1
26.06.2019 «Ростелеком» обеспечит Тульскую область системами весогабаритного контроля 1
08.07.2011 РНТ внедрила систему мониторинга транспорта на разрезе «Степановский» в Кемеровской области 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Зимин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 14
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 3
HTC Corporation 1499 1
АвтоТрекер 99 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
ИКС 318 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 1
Автодория 44 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 1
Netris - Нетрис 53 1
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 32 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Ростелематика 5 1
Телематические системы 54 1
Шахты 0 1
Теком - Кьюлиджент.Ру - Qligent - Q’ligent 3 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 32 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
ВТБ Лизинг 68 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго 51 1
Hyundai Motor Company 383 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 63 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 23 1
МаррТЭК - Разрез Степановский 1 1
Hyundai Heavy Industries - HD Hyundai - HD Hyundai Infracore - Doosan Infracore 10 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Тулаупрадор ГУ ТО 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 41 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 8 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ГКУ РБ - Транспортная дирекция Республики Башкортостан 3 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 19 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 11
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 8
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 7
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 6
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 4
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 104 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Умные платформы 1682 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Автодория - CitySoft ПАК 3 1
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Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 59 1
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Правительство Москвы - Электронный дом Москва 28 1
Гуренко Антон 4 2
Нащекин Алексей 116 1
Маковский Игорь 9 1
Шумейко Анна 20 1
Ивантер Дмитрий 35 1
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Нечаев Иван 60 1
Сахненко Сергей 88 1
Лимаренко Валерий 12 1
Хинштейн Александр 142 1
Панкратов Антон 1 1
Борисенко Роман 1 1
Гильманов Марат 1 1
Ничипорчук Виктор 4 1
Мордасов Сергей 21 1
Зима Иван 21 1
Голубев Василий 39 1
Низакаев Мансаф 3 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
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Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
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